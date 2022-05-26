Как московские школы готовятся к ЕГЭ

Ученицы 11-го класса школы № 2086 Элина Ханова (в центре) и Варвара Кузнецова вместе с преподавателем Ксенией Девяткиной (слева) готовятся к Единому государственному экзамену по литературе / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

26 мая стартует кампания по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). «Вечерняя Москва» узнала, как выпускники настраиваются на хороший результат и как готовятся школы.

В московской школе № 2086 в Гагаринском районе проходят последние приготовления. В четверг здесь откроется пункт проведения Единого государственного экзамена. Это важное событие в жизни каждого школьника, поэтому нужно, чтобы процедура сдачи ЕГЭ прошла отлажено, четко, без накладок и дополнительных стрессов.

— На входе в здание мы уже установили рамки с металлоискателями на случай, если кто-то из ребят забудет выложить электронные средства связи. Напомню, что проносить их на экзамен строго запрещено, — отметила директор школы № 2086 Вера Орлова.

Кроме того, сохраняются и некоторые санитарно-эпидемиологические меры безопасности. Так, всем в обязательном порядке будет измеряться температура.

— В свободном доступе будут защитные маски и дезинфицирующие средства, потому что еще есть те, кто продолжает носить маски по желанию, — пояснила директор школы.

Помимо этого дезинфекция и уборка помещений, в которых дети будут писать экзамены, будут проводиться после каждого экзамена.

Елена Орлова уточнила, что практически весь педагогический состав школы задействован в проведении ЕГЭ.

— До этого учителя прошли серьезное обучение и сдали тесты, потому что процесс сдачи итоговых экзаменов очень серьезный, много нюансов и тонкостей в организации, — сказала она.

Пока администрация школы и педагоги готовятся к проведению экзаменов, московские школьники повторяют пройденный материал.

В этом году на сдачу ЕГЭ зарегистрировались 87 тысяч человек, из них свыше 68 тысяч — это выпускники этого года.

В Департаменте образования и науки Москвы напомнили, что для получения аттестата о среднем общем образовании школьники должны успешно сдать два обязательных экзамена: по русскому языку и математике. При этом по второму предмету можно выбрать как базовый, так и профильный уровень, если это требуется для поступления в вуз.

Ученица 11-го класса Варвара Кузнецова в этот четверг сдает литературу. Девушка планирует поступать на творческую специальность — быть реставратором.

— Прошлым летом я была в библиотеке, где познакомилась с реставрацией книг. И это мне так понравилось, что я решила связать свою жизнь с этой профессией, — рассказала она.

К экзаменам Варвара начала серьезно готовиться примерно за шесть месяцев.

— У нас в школе учителя очень сильно помогали нам готовиться, были дополнительные занятия. Также я ходила на курсы по подготовке к ЕГЭ, — добавила выпускница.

Накануне важного экзамена она решила, что будет больше отдыхать, но для уверенности перечитает конспекты.

— Конечно, очень сильно волнуюсь, переживаю, но верю в удачу, — поделилась Варвара Кузнецова.

Ученице 11-го класса Элине Хановой тоже предстоит сдавать экзамен по литературе.

— Я планирую поступать на филологический факультет, мне нравится работать с текстами. В будущем, возможно, хотела бы преподавать, — рассказала она.

Элина, конечно, тоже очень волнуется перед экзаменом.

— Со мной надежда на лучшее и вера в удачу, — добавила выпускница. — Лягу пораньше обязательно, чтобы выспаться и быть со свежей головой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития:

— У московских школьников традиционно популярными предметами по выбору на ЕГЭ являются обществознание и английский. Тенденция сохранилась и в этом году. Почти половина выпускников будет сдавать обществознание, 34 процента — английский. Стоит отметить, что растет интерес к информатике. В этом году ее будут сдавать более 19 тысяч человек — почти на две тысячи больше, чем в прошлом.