Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Пары, которые быстро развелись

Пары, которые быстро развелись

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Как московские школы готовятся к ЕГЭ

Марьяна Шевцова
Общество
Как московские школы готовятся к ЕГЭ
Ученицы 11-го класса школы № 2086 Элина Ханова (в центре) и Варвара Кузнецова вместе с преподавателем Ксенией Девяткиной (слева) готовятся к Единому государственному экзамену по литературе / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

26 мая стартует кампания по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). «Вечерняя Москва» узнала, как выпускники настраиваются на хороший результат и как готовятся школы.

В московской школе № 2086 в Гагаринском районе проходят последние приготовления. В четверг здесь откроется пункт проведения Единого государственного экзамена. Это важное событие в жизни каждого школьника, поэтому нужно, чтобы процедура сдачи ЕГЭ прошла отлажено, четко, без накладок и дополнительных стрессов.

— На входе в здание мы уже установили рамки с металлоискателями на случай, если кто-то из ребят забудет выложить электронные средства связи. Напомню, что проносить их на экзамен строго запрещено, — отметила директор школы № 2086 Вера Орлова.

Кроме того, сохраняются и некоторые санитарно-эпидемиологические меры безопасности. Так, всем в обязательном порядке будет измеряться температура.

— В свободном доступе будут защитные маски и дезинфицирующие средства, потому что еще есть те, кто продолжает носить маски по желанию, — пояснила директор школы.

Помимо этого дезинфекция и уборка помещений, в которых дети будут писать экзамены, будут проводиться после каждого экзамена.

Елена Орлова уточнила, что практически весь педагогический состав школы задействован в проведении ЕГЭ.

— До этого учителя прошли серьезное обучение и сдали тесты, потому что процесс сдачи итоговых экзаменов очень серьезный, много нюансов и тонкостей в организации, — сказала она.

Пока администрация школы и педагоги готовятся к проведению экзаменов, московские школьники повторяют пройденный материал.

В этом году на сдачу ЕГЭ зарегистрировались 87 тысяч человек, из них свыше 68 тысяч — это выпускники этого года.

В Департаменте образования и науки Москвы напомнили, что для получения аттестата о среднем общем образовании школьники должны успешно сдать два обязательных экзамена: по русскому языку и математике. При этом по второму предмету можно выбрать как базовый, так и профильный уровень, если это требуется для поступления в вуз.

Ученица 11-го класса Варвара Кузнецова в этот четверг сдает литературу. Девушка планирует поступать на творческую специальность — быть реставратором.

— Прошлым летом я была в библиотеке, где познакомилась с реставрацией книг. И это мне так понравилось, что я решила связать свою жизнь с этой профессией, — рассказала она.

К экзаменам Варвара начала серьезно готовиться примерно за шесть месяцев.

— У нас в школе учителя очень сильно помогали нам готовиться, были дополнительные занятия. Также я ходила на курсы по подготовке к ЕГЭ, — добавила выпускница.

Накануне важного экзамена она решила, что будет больше отдыхать, но для уверенности перечитает конспекты.

— Конечно, очень сильно волнуюсь, переживаю, но верю в удачу, — поделилась Варвара Кузнецова.

Ученице 11-го класса Элине Хановой тоже предстоит сдавать экзамен по литературе.

— Я планирую поступать на филологический факультет, мне нравится работать с текстами. В будущем, возможно, хотела бы преподавать, — рассказала она.

Элина, конечно, тоже очень волнуется перед экзаменом.

— Со мной надежда на лучшее и вера в удачу, — добавила выпускница. — Лягу пораньше обязательно, чтобы выспаться и быть со свежей головой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития:

— У московских школьников традиционно популярными предметами по выбору на ЕГЭ являются обществознание и английский. Тенденция сохранилась и в этом году. Почти половина выпускников будет сдавать обществознание, 34 процента — английский. Стоит отметить, что растет интерес к информатике. В этом году ее будут сдавать более 19 тысяч человек — почти на две тысячи больше, чем в прошлом.

ЕГЭ Москва Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Украинцы массово дезертируют

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Рубль продолжит укрепляться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О родительской любви

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Стать добрее и сильнее

Все мнения
О проекте