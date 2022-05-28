Скидки и вкусные блюда: что ждет москвичей на «Рыбной неделе»

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В столице проходит фестиваль «Рыбная неделя». Продлится он до 5 июня. Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал «Вечерней Москве» о программе праздника.

— Гостей ждут 23 фестивальные площадки по всему городу. Здесь все желающие найдут широкий выбор рыбных деликатесов, свежую, охлажденную, копченую, сушеную, вяленую рыбу, всевозможные консервы — продукцию лучших поставщиков из разных российских регионов, среди которых Астрахань, Якутск, Мурманск и Дальний Восток.

Специальное меню в дни фестиваля предложат более 500 столичных ресторанов. Фестиваль поддерживают свыше трех тысяч магазинов и более 60 столичных рынков и ярмарок. По традиции рестораны приготовили новые позиции в своем меню. Заведения предложат попробовать черную треску с мини-овощами и апельсиновым соусом, карпаччо из слабосоленого лосося с лимонными сливками или соте из морепродуктов на углях. На площадках можно будет найти жареную корюшку и барабульку, треску, приготовленную во фритюре, и шашлык из северной креветки.

А на сценах выступят музыкальные коллективы. Здесь же пройдут танцевальные мастер-классы. На сценах организованы лекции «Секреты рыболова», где покажут, как готовить снасти для ловли рыбы или вязать рыболовный узел.

Нежная уха с сыром

На рыбной неделе можно будет попробовать одно из самых древних и популярных блюд национальной финской кухни — уху со сливочным сыром. Главная особенность этого рыбного лакомства — в необычном сочетании форели с молочным продуктом. Суп оценят по достоинству даже самые искушенные гурманы.

Цена за порцию: 350 рублей.

Щука старорусская

Щука считается одним из древнейших царских деликатесов. Ее до сих пор можно увидеть на больших праздничных застольях. На прилавках ярмарки она представлена в замороженном виде, везут ее из Астрахани.

Цена за килограмм: 200 рублей.

С дымком

Гости «Рыбной недели» смогут насладиться лещом, горбушей и нельмой в копченом виде. На ярмарке можно будет попробовать приготовленную на мангале рыбу с добавлением необычных ингредиентов и специй.

Цена за порцию: 250 рублей.

Фото: Рexels / Alexander Zvir

Поспешите за мидиями!

Один из самых вкусных деликатесов на фестиваль привезут лучшие поставщики с Сахалина. Например, мидии традиционно входят в топ наиболее популярных товаров на рыбной неделе, потому что их любят за вкус и свежесть. Приходить за ними лучше как можно раньше — иначе разберут.

Цена за килограмм: 400 рублей.

Форель теперь наша

После введения западных санкций форель практически перестали привозить в Россию из Норвегии, однако российские поставщики смогли решить эту проблему. Карельскую форель можно будет приобрести на любой из ярмарок, также со скидкой в пять–десять процентов. А шеф-повара поделятся рецептами.

Цена за килограмм: 800 рублей.

Полны витаминов

Обитателей Черного моря — ставриду и кефаль — привозят преимущественно из Новороссийска. Небольшие рыбки считаются одними из самых полезных морских лакомств, потому что содержат большое количество протеина — до 20 процентов, а также важные для организма человека витамины. На ярмарках их можно будет приобрести по хорошей цене.

Цена за килограмм: 450 рублей (кефаль), 610 рублей (ставрида).

Лососевые короли

Кета и чавыча — это разновидности лосося. С ними можно приготовить много полезных блюд. Это довольно редкие виды рыб, найти их можно не в каждом магазине.

Цена за килограмм: 1000 рублей.

Фото: Рixabay / Shutterbug75

Ах, эти глаза!

Палтус — камбалообразная рыба северных морей. Его глаза размещены на правом боку туловища, а левый бок — это как бы брюшко. Вкус палтуса многие любят. Он довольно необычный, слегка сладковатый. Мясо очень нежное. В Москву палтуса привезут из Мурманска.

Цена за килограмм: 900 рублей.

Палтус-дог

Это необычное блюдо, созвучное с хот-догом, представляет собой небольшую бриошь (булочку), смазанную рыбно-майонезной массой с добавлением луковых колец. Палтус-дог станет частью специального рыбного меню, которое можно будет попробовать на городских ярмарках.

Цена за штуку: 250 рублей.

Корюшка в панировке

На фестивальных площадках желающие смогут отведать корюшку в панировке — рыбку, обитающую в пресных водах. Это блюдо из рыбы считается одним из самых популярных среди россиян. Повара на рыбной неделе постараются сохранить традиционную рецептуру.

Цена за порцию: 300 рублей.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Устрица с земляникой

Устриц специально выращивают в питомниках на Крымском полуострове. Само блюдо — это яркое сочетание сладкой лесной ягоды с горьковато-соленым привкусом рыбного деликатеса. Попробовать крымскую устрицу с земляникой можно будет на площадках фестиваля.

Цена за штуку: 200 рублей.

Цари морей со скидкой

Муксун и омуль обитают на севере и считаются деликатесами. На ярмарки их привезут несколько крупных поставщиков из Якутии.

Цена за килограмм: 800 рублей, возможна скидка в пять–десять процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Абакумов, терапевт-пульмонолог:

— Рыба — отличный источник полезных жиров и Омега-3. Добавьте в меню кальмары, треску, воблу, горбушу, камбалу, кету или лосося. Если дары моря давно вышли из вашего рациона, то шансы заработать проблемы с иммунитетом повышаются. Дефицит Омега-3 может привести к проблемам с дыхательной системой при коронавирусе. «Вылавливайте» жирные кислоты в форели, семге и тунце. 140 граммов рыбы в неделю вполне достаточно.

АДРЕСА ПЛОЩАДОК

Фестиваль проходит на 23 площадках: четыре из них расположены в центре (площадь Революции, Тверская площадь, Манежная и переход от площади Революции к Манежной) и 19 — в округах. В будние дни фестивальные площадки работают с 11 до 21 часа, а в выходные — с 10 до 22 часов.