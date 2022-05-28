Скидки и вкусные блюда: что ждет москвичей на «Рыбной неделе»

В столице проходит фестиваль «Рыбная неделя». Продлится он до 5 июня. Первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, министр столичного правительства, глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюкрассказал «Вечерней Москве» о программе праздника.
— Гостей ждут 23 фестивальные площадки по всему городу. Здесь все желающие найдут широкий выбор рыбных деликатесов, свежую, охлажденную, копченую, сушеную, вяленую рыбу, всевозможные консервы — продукцию лучших поставщиков из разных российских регионов, среди которых Астрахань, Якутск, Мурманск и Дальний Восток.
Специальное меню в дни фестиваля предложат более 500 столичных ресторанов. Фестиваль поддерживают свыше трех тысяч магазинов и более 60 столичных рынков и ярмарок. По традиции рестораны приготовили новые позиции в своем меню. Заведения предложат попробовать черную треску с мини-овощами и апельсиновым соусом, карпаччо из слабосоленого лосося с лимонными сливками или соте из морепродуктов на углях. На площадках можно будет найти жареную корюшку и барабульку, треску, приготовленную во фритюре, и шашлык из северной креветки.
А на сценах выступят музыкальные коллективы. Здесь же пройдут танцевальные мастер-классы. На сценах организованы лекции «Секреты рыболова», где покажут, как готовить снасти для ловли рыбы или вязать рыболовный узел.
Нежная уха с сыром
На рыбной неделе можно будет попробовать одно из самых древних и популярных блюд национальной финской кухни — уху со сливочным сыром. Главная особенность этого рыбного лакомства — в необычном сочетании форели с молочным продуктом. Суп оценят по достоинству даже самые искушенные гурманы.
Цена за порцию: 350 рублей.
Щука старорусская
Щука считается одним из древнейших царских деликатесов. Ее до сих пор можно увидеть на больших праздничных застольях. На прилавках ярмарки она представлена в замороженном виде, везут ее из Астрахани.
Цена за килограмм: 200 рублей.
С дымком
Гости «Рыбной недели» смогут насладиться лещом, горбушей и нельмой в копченом виде. На ярмарке можно будет попробовать приготовленную на мангале рыбу с добавлением необычных ингредиентов и специй.
Цена за порцию: 250 рублей.
Фото: Рexels / Alexander Zvir
Поспешите за мидиями!
Один из самых вкусных деликатесов на фестиваль привезут лучшие поставщики с Сахалина. Например, мидии традиционно входят в топ наиболее популярных товаров на рыбной неделе, потому что их любят за вкус и свежесть. Приходить за ними лучше как можно раньше — иначе разберут.
Цена за килограмм: 400 рублей.
Форель теперь наша
После введения западных санкций форель практически перестали привозить в Россию из Норвегии, однако российские поставщики смогли решить эту проблему. Карельскую форель можно будет приобрести на любой из ярмарок, также со скидкой в пять–десять процентов. А шеф-повара поделятся рецептами.
Цена за килограмм: 800 рублей.
Полны витаминов
Обитателей Черного моря — ставриду и кефаль — привозят преимущественно из Новороссийска. Небольшие рыбки считаются одними из самых полезных морских лакомств, потому что содержат большое количество протеина — до 20 процентов, а также важные для организма человека витамины. На ярмарках их можно будет приобрести по хорошей цене.
Цена за килограмм: 450 рублей (кефаль), 610 рублей (ставрида).
Лососевые короли
Кета и чавыча — это разновидности лосося. С ними можно приготовить много полезных блюд. Это довольно редкие виды рыб, найти их можно не в каждом магазине.
Цена за килограмм: 1000 рублей.
Фото: Рixabay / Shutterbug75
Ах, эти глаза!
Палтус — камбалообразная рыба северных морей. Его глаза размещены на правом боку туловища, а левый бок — это как бы брюшко. Вкус палтуса многие любят. Он довольно необычный, слегка сладковатый. Мясо очень нежное. В Москву палтуса привезут из Мурманска.
Цена за килограмм: 900 рублей.
Палтус-дог
Это необычное блюдо, созвучное с хот-догом, представляет собой небольшую бриошь (булочку), смазанную рыбно-майонезной массой с добавлением луковых колец. Палтус-дог станет частью специального рыбного меню, которое можно будет попробовать на городских ярмарках.
Цена за штуку: 250 рублей.
Корюшка в панировке
На фестивальных площадках желающие смогут отведать корюшку в панировке — рыбку, обитающую в пресных водах. Это блюдо из рыбы считается одним из самых популярных среди россиян. Повара на рыбной неделе постараются сохранить традиционную рецептуру.
Цена за порцию: 300 рублей.
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Устрица с земляникой
Устриц специально выращивают в питомниках на Крымском полуострове. Само блюдо — это яркое сочетание сладкой лесной ягоды с горьковато-соленым привкусом рыбного деликатеса. Попробовать крымскую устрицу с земляникой можно будет на площадках фестиваля.
Цена за штуку: 200 рублей.
Цари морей со скидкой
Муксун и омуль обитают на севере и считаются деликатесами. На ярмарки их привезут несколько крупных поставщиков из Якутии.
Цена за килограмм: 800 рублей, возможна скидка в пять–десять процентов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег Абакумов, терапевт-пульмонолог:
— Рыба — отличный источник полезных жиров и Омега-3. Добавьте в меню кальмары, треску, воблу, горбушу, камбалу, кету или лосося. Если дары моря давно вышли из вашего рациона, то шансы заработать проблемы с иммунитетом повышаются. Дефицит Омега-3 может привести к проблемам с дыхательной системой при коронавирусе. «Вылавливайте» жирные кислоты в форели, семге и тунце. 140 граммов рыбы в неделю вполне достаточно.
АДРЕСА ПЛОЩАДОК
Фестиваль проходит на 23 площадках: четыре из них расположены в центре (площадь Революции, Тверская площадь, Манежная и переход от площади Революции к Манежной) и 19 — в округах. В будние дни фестивальные площадки работают с 11 до 21 часа, а в выходные — с 10 до 22 часов.
Коптев, метро Коптево. Коптевский бульвар
Отрадное, метро Отрадное. Сквер «Отрадное»
Вешняки, метро Выхино. Ул. Вешняковская
Братеево, метро Алма-Атинская. Ул. Ключевая
Теплый Стан, метро Теплый Стан. Ул. Теплый Стан
Южное Бутово, метро Ул. Горчакова. Ул. Адмирала Руднева
Кузьминки, метро Кузьминки. Площадь Славы
Митино, метро Митино. Ул. Митинская Очаково
Матвеевское, метро Аминьевская. Ул. Матвеевская
Марьино, метро Братиславская. Ул. Перерва
Косино-Ухтомский, метро Ул. Дмитриевского. Ул. Святоозерская
Гольяново, метро Щелковская. Сквер у Гольяновского пруда
Некрасовка, метро Некрасовка. Сквер у станции метро
Куркино, метро Планерная. Пересечение ул. Соколово-Мещерская и Юровская
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