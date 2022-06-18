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Идеальная пора: стилист рассказала о свадебных трендах летнего сезона

Дарья Завгородняя
Динара Кафискина

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Идеальная пора: стилист рассказала о свадебных трендах летнего сезона
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Лето — идеальная пора для свадеб. За три месяца женихи с невестами ставят настоящий рекорд по количеству бракосочетаний. Cтилист Марина Ненашева рассказала «Вечерней Москве» о свадебных трендах этого сезона.

Возвращается мода на эффект мокрых волос, но популярны и локоны, хоть и менее пышные, чем раньше. Большую роль в создании прически играют украшения. Их можно добавлять и в строгий пучок, и в «конский хвост». В прическе они могут удачно перекликаться с украшениями на теле — колье, серьгами, а также с элементами букета. Но не стоит перебарщивать. Если украшение в волосах массивное, то остальные уже нужно подбирать с большой осторожностью. А если девушке хочется на голове что-то воздушное, то будет к месту выпустить несколько локонов, которые к строгому образу добавят романтики.

Образ невесты всегда ассоциируется с невинностью. Поэтому чем естественнее будет макияж, тем свежее будет выглядеть невеста. Если по сценарию свадьба достаточно яркая, то и в макияж можно внести свои коррективы. Сделать акцент не только на глазах, но и на губах.

Образ жениха всегда подбирается под образ невесты, важно, чтобы они смотрелись гармонично. Допустим, если в платье невесты есть яркие акценты, они также присутствуют в костюме жениха. Несогласованность в подборе образов обычно бросается в глаза.

Что касается классического костюма, он давно отошел на второй план и дал место другим образам, но остается одним из вариантов. И классическая обувь уже не является атрибутом свадебной церемонии. Уже давно подружились с костюмом кеды и кроссовки. Еще большую роль в образе жениха играют бабочки, галстуки, подтяжки и носки.

Красота напрокат

Салоны свадебного платья предлагают широчайший выбор нарядов в аренду. Простую модель в минималистичном стиле можно одолжить на двое суток всего за 6–10 тысяч рублей. «Люксовая» конструкция из шелка и гипюра обойдется в сумму от 10 до 15 тысяч.

Роскошная классика

Окончание пандемии свадебная мода решила отпраздновать триумфальным возвращением роскоши. Традиционные модели с корсетным лифом, корректирующим верх, и пышной юбкой снова приветствуются.

Идеальная пора: стилист рассказала о свадебных трендах летнего сезона Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Добавим блеска

Подбирая к костюму фату, обратите внимание на блестящие элементы. Кружево с умеренным количеством стразов — фаворит в 2022 году.

Свадебное мини

Энергичным городским невестам, которые запланировали насыщенную программу праздника, дизайнеры советуют динамичные модели до колена и даже выше. Если вы хотите сделать акцент на туфлях — выбирайте приталенный наряд с пышной юбкой в стиле пятидесятых.

И сбоку бантик

Мировые бренды в этом сезоне отдали должное бантикам. Большой бант внизу выреза на спине, или на плече, или «дорожка» из маленьких бантиков на подоле — ультрамодное украшение для невесты.

Благородный минимализм

Простые модели платья из гладких дорогих тканей — плотного шелка призваны подчеркнуть природную красоту невесты — вырезами, разрезами, яркими деталями, а также драпировками и косым кроем.

Идеальная пора: стилист рассказала о свадебных трендах летнего сезона Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Глубокое декольте

Глубокое декольте и обнаженная спина — тренды сезона. Невестам с узкими, стройными плечами подойдут квадратные вырезы или пышные рукава.

Внимание на серьги

Тренд сезона-2022 — прическа, открывающая шею. Можно собрать волосы в высокий хвост. К высокой прическе идеальны сверкающие серьги-подвески.

Смокинг и его имитации

Очередное возрождение переживает смокинг. Дизайнеры предлагают имитации смокинга, которые не обязательно носить с бабочкой: ее можно заменить на галстук, а особо смелые надевают его с поло и белыми кроссовками.

Деревенский твид

Свадьбы в стиле рустик возвращаются в моду, а вместе с ними и соответствующие образы, такие как твидовый костюм жениха. Крупная клетка в спокойных оттенках на этой ткани выглядит суперстильно.

Идеальная пора: стилист рассказала о свадебных трендах летнего сезона Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Винные и бежевые оттенки для него

Самая модная палитра мужского костюма в этом году — красно-винная, бордо. Такие оттенки отлично подходят для двойки и тройки, а также безупречно сочетаются с черными аксессуарами. Ну и, конечно, в летнее время женихам стоит обратить внимание на кремовый, а еще светлые и нейтральные оттенки земли и камня.

Цветы в тон еды

При оформлении свадебных букетов в ход идут плоды и зеленые листья «нецветочных» растений, даже кактусы. В моде малиновые, фисташковые, оливковые, салатовые, сливочные оттенки.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Тарас Зобнин, свадебный ведущий:

— Как правило, сначала молодожены определяют свой бюджет и уже потом от этого отталкиваются. 80 процентов бюджета уйдет на еду и напитки. А еще ведь нужно заказать фотографа и ведущего. Если хорошо поискать, есть такие заведения, в которых не надо платить за аренду, а только за еду и напитки. Это, конечно, выгодно. А на сэкономленные деньги можно пригласить ведущего и диджея. В спальных районах бывает все дешевле, но иногда можно увидеть такие же расценки, что и в центре. Не поленитесь сравнить. И, конечно, не стоит ехать отмечать торжество за город, потому как придется платить еще и за

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