Светлана Журова: Формирование здоровой нации зависит от каждого из нас

Олимпийская чемпионка Светлана Журова на турнире по гольфу в рамках Международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» в подмосковном гольф-клубе / Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Светлана Журова — живая легенда. Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и, вот уже 15 лет, политик федерального уровня. Продолжая рубрику «СVои люди», мы беседуем с ней о патриотизме, соцсетях, детском спорте и будущем спорта высоких достижений в условиях кромешных санкций. Светлана Журова считает, что санкции, как ни странно, дают нам еще один шанс на развитие: появление новых сильных команд и спортивных сооружений мирового уровня.

Наш разговор состоялся в канун Дня России, поэтому и речь сразу зашла о патриотизме.

— Светлана Сергеевна, раньше было круто попасть в список «Форбс», а сейчас — в санкционный. Вы в каком?

— О, я очень крута, потому что давно уже в санкционном.

— За Крым?

— И за Крым, и за Сочи. Мы же хорошо Олимпиаду провели, такого прощать нельзя. Плюс я еще депутат Госдумы, голосовала за принятие Крыма в состав России. А еще я первый замглавы Комитета Госдумы по международным делам, поэтому в санкционном списке должна быть просто по определению.

— Теперь, наверное, в Турцию отдыхать ездите? Какой позор...

— Я всегда предпочитала отдыхать в Крыму, поэтому для меня ничего не поменялось. Мой любимый город — Судак. Ходим с сыновьями по горам, вечером, когда солнце не такое палящее, играем в теннис, купаемся. То есть это не пляжный отдых, активный.

— Все равно, наверное, скучно приезжать каждый год в одно и то же место.

— Ни в коем случае! Горы, как я убедилась, каждый год меняются.

Перехожу на российскую соцсеть

— Светлана Сергеевна, вы активны еще и в интернете — ведете странички во многих соцсетях. Сейчас доступ к самым популярным из них ограничен. В вашей жизни что-то изменилось?

— Не особо. Когда я в прошлом году избиралась в Госдуму, выяснилось, что самая популярная соцсеть в моей Ленинградской области — «ВКонтакте». А я в ней практически не бывала — все больше в «Инстаграме», «Фейсбуке» (запрещены на территории РФ. — «ВМ»). Но с тех пор я стала во «ВКонтакте» активнее. А еще мне советовали сделать в «Телеграме» канал, и вот я наконец-то сделала и пытаюсь его раскрутить. Пока туговато, мало подписчиков, но, думаю, постепенно появятся. У меня и в «Инстаграме» (запрещен на территории РФ. — «ВМ») сначала не было никого!

— Не обидно, что «Инстаграм» (запрещен на территории РФ. — «ВМ»). ушел и подписчики, которых вы годами набирали, вместе с ним ушли тоже?

— Я просто поняла, что уж лучше делать ставку на российские соцсети. С ними все проще и понятнее, и восстанавливать аккаунты не придется. Мне журналисты иногда говорят: ой, нам было так удобно, мы брали в ваших соцсетях новости, фотографии, и все было здорово, потому что интерфейс хороший. С нашими соцсетями все это сложнее, но, я думаю, со временем и они станут более удобными.

— Вы общаетесь с народом не только онлайн. С какими вопросами идут «живые» люди?

— Самый частый вопрос — земельный. У нас в Ленинградской области, как и в Подмосковье, есть очень много земельных проблем. Не так оформили участок, и теперь его отбирают. Или родственники друг с другом не могут поделить. Или участок оказался на территории, принадлежащей Министерству обороны. Очень много сугубо дачных споров — соседи за землю спорят. А еще довольно часто через меня хотят выйти на Путина.

— Президента России?

— Ну да. Один избиратель мне недавно сказал: «Дайте Путину мой телефон, пусть он мне позвонит. У меня к нему есть личный вопрос».

— Ой...

— Я говорю, что у меня нет возможности обмениваться с президентом России телефонами граждан. На что был ответ — так найдите эту возможность! Иногда я спрашиваю — а зачем вам выходить на главу государства? Может быть, я могу чем-то помочь? Ответ такой: это дело личное, я ему сама (или сам) скажу.

— Секретное, стало быть, дело?

— Да, у нас любят секреты. Иногда граждане на встречу со мной, своим депутатом, записываются, а помощники спрашивают, по какому вопросу. Ведь мне, чтобы человеку помочь, подготовиться надо. Возможно, какие-то документы собрать, чтобы быстрее помочь. Но граждане, как правило, отвечают: по какому делу — не скажу, все при личной встрече.

Фото: Пресс-служба Госдумы

К Кавказу приложила руку

— Светлана Сергеевна, есть мнение, что известные спортсмены в Госдуме выполняют роль плакатов. Вот лично вы какие законы разработали? Есть чем гордиться?

— Я была автором законопроекта под кодовым названием «О курортах Северного Кавказа». Вообще, это закон о новых особых экономических зонах. Мы определили на Северном Кавказе территории, которые стали развиваться как рекреационные.

— И что? Развились?

— Еще как! Я была на майские праздники в Северной Осетии, ходила, смотрела и радовалась! Я там, в Архызе, катаюсь на лыжах, знаю всех резидентов этой особой экономической зоны, все там нормально, все работает. А еще я автор законопроекта о приграничном сотрудничестве с Эстонией и Финляндией в Ленинградской области. У нас, например, появились велодорожки, которые начинаются в Ленобласти и в Эстонии продолжаются. И можно кататься.

— Оформив шенген?

— У жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти упрощенный режим получения визы. Между Ивангородом и Нарвой есть пешеходный пункт пересечения границы. И наши люди ходили за границу играть на футбольное поле, а они к нам, чтобы в бассейне поплавать.

— Забавно: сходить в страну НАТО мячик погонять.

— А спортивные сооружения и строились с учетом того, что по одну сторону границы одно, а по другую — другое. И чтобы вместе пользоваться.

— А сами вы спортом занимаетесь? Многие профессиональные спортсмены, я знаю, даже зарядку не делают. Мол, я 30 лет подряд пахала как лошадь, хочу отдохнуть.

— Постоянно занимаюсь. У меня хоккей, гольф, горные и беговые лыжи, йога... Но не подумайте, что я с утра до вечера всем этим занимаюсь. Вообще-то, еще есть и работа. Поэтому тренируюсь, когда нахожу время. А еще я в соревнованиях участвую. Я состою в командах любительских лиг хоккея и гольфа.

— В одном из интервью вы как-то упомянули, что кататься на хоккейных коньках вам значительно сложнее, чем на привычных конькобежных. Мол, темп рваный, к тому же нужно ездить в разные стороны, и вбок, и притормаживать.

— Нет, все нормально, я освоилась! Мне хоккейные коньки даже больше теперь нравятся, потому что на них можно маневрировать, ехать спиной, тормозить. Зато на конькобежных мне легче развивать скорость, хотя большинство людей от таких коньков с ума сойдут: с ними очень сложно управиться.

— Кстати, о коньках. Как сделать детский спорт более доступным? Сейчас, чтобы ребенок занимался тем же хоккеем, ему нужно купить гору обмундирования, а потом еще и арендовать лед. Почему заниматься хоккеем — нашим национальным видом спорта — могут себе позволить только дети обеспеченных родителей?

— На самом деле бесплатная форма и коньки в спортивных школах есть, но они, что называется, б/у, и большинство родителей не хотят, чтобы их дети донашивали за кем-то. Стало принято использовать только свое снаряжение. Вот мы, например, бегали на б/у коньках, и нас это не напрягало.

— А я тренировался в боксерских перчатках б/у, и это тоже считалось нормальным. Правда и то, что купить новые было проблематично!

— Еще надо понимать, что родители детей, занимающихся хоккеем или, скажем, фигурным катанием, сами разгоняют ситуацию с оплатой. Ну, например, стало принято скидываться и доплачивать тренеру, потому что у него невысокая зарплата. А еще родители скидываются на так называемую докатку, чтобы дети больше времени могли проводить на льду и совершенствовать навыки. А докатка стоит дорого. В общем, родители начинают в своего ребенка вкладываться, как в бизнес-проект. Им мало бесплатных тренировок в спортшколе, нужно, чтобы ребенок занимался дополнительно, за деньги, стал профессионалом и много зарабатывал. Это, повторю, бизнес.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Учитесь приходить на стадион

— Мне кажется, что как раз бизнес сейчас в кризисе. Каждый год десятки лучших российских хоккеистов заключали контракты с командами НХЛ, норовя постепенно выйти на уровень миллионеров Овечкина и Малкина. А теперь наших там не ждут. Русских «отменили». И как быть?

— В Советском Союзе спорт был безумно популярен, и никто не грезил о миллионах!

— Но мы, по крайней мере, могли участвовать в международных соревнованиях, а сейчас — нет. Как мотивировать ребенка идти в большой спорт, если мировые арены для него будут закрыты?

— Вся эта ситуация с санкциями, я считаю, станет отличным поводом обратить внимание и резко поднять уровень наших российских соревнований. Ведь многие сильные спортсмены, которые раньше уезжали, останутся в стране. Другой вопрос, что и болельщики должны включиться — просто начать на соревнования ходить! Не смотреть, попивая пред телевизором пиво, чемпионат Англии по футболу, а прийти на матч Российской премьер-лиги и поболеть. «Живые» болельщики — это билеты, это продажи футбольной атрибутики, это более интересные трансляции, выше доходы партнеров от рекламы, а значит, в итоге и более высокие доходы клубов. У нас же до сих пор на российских чемпионатах по разным видам спорта полупустые трибуны. А на международные народ бежит. Почему так?

Давайте приходить и на российские чемпионаты тоже. А то получается замкнутый круг: на российских соревнованиях якобы неинтересно, поэтому мы туда не ходим, а неинтересно потому, что трибуны пустые. Надо понимать и другую вещь: в ряде видов спорта мы достигли мирового уровня, мы в топе. Так почему бы, например, не начать массово ходить на хоккейные матчи, чемпионаты страны по фигурному катанию? Внутренние соревнования нужно развивать. Я думаю, что у нас сильно разрастется КХЛ — Континентальная хоккейная лига. Возможно, станет больше команд и в футбольной лиге.

— Сильно сомневаюсь. Наши футбольные и хоккейные команды, в отличие от западных, живут за счет спонсоров. Пока «Газпром» содержит «Зенит», у клуба все хорошо. Но вряд ли «Газпром», страдающий от санкций, вдруг решит содержать два «Зенита». С чего бы?

— Ну, во-первых, у успешных западных клубов тоже есть спонсоры, для которых «своя» команда — это имиджевая история. Другой вопрос, что да, нашим клубам придется развивать и иные статьи доходов — продажу билетов, атрибутики и т.д. Надеяться только на спонсоров нельзя. Надо работать с болельщиками. Да и самим болельщикам пора становиться патриотами — ходить на выступления наших спортсменов. Большой спорт без болельщиков — это нонсенс. И журналистам надо чаще о наших спортсменах писать, разогревать интерес публики. Тут ведь все взаимосвязано! Если все правильно делать, то, я думаю, через какое-то время на чемпионат России по фигурному катанию начнут журналисты со всего мира проситься, чтобы наших спортсменов увидеть. Они ведь показывают уровень!

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Отдайте деньги детям

— На большой спорт в России выделяли сотни миллиардов рублей. Сейчас большинство международных соревнований для наших спортсменов закрыто. Может, эти деньги на развитие детского спорта отдать?

— Миллиарды выделялись на спорт в целом — от кружка авиамоделирования до строительства арен в Сочи. Эти деньги государство выделяет по-прежнему. А вот средства на участие наших спортсменов в международных соревнованиях — да, вполне можно перераспределить. Ну, например, закладывались немалые валютные резервы на аренду спортивных баз где-нибудь в Альпах, на проведение зарубежных сборов, на участие в соревнованиях за границей. Эти деньги, в частности, можно потратить на строительство новых спортивных объектов.

Для начала имеет смысл проанализировать, каких объектов нам не хватает. Я знаю совершенно точно, что у нас нет высокогорных баз олимпийского уровня. Те, что были в СССР, остались в странах СНГ: Армении, Грузии, Казахстане — взять, например, алма-атинский каток «Медео». Так давайте их построим. Вот есть у нас среднегорье — Кисловодск, но этого мало. Нужно высокогорье — скажем, на Кавказе.

— Мы, советские дети, занимались спортом в том числе и от скуки. Не было интернета, ТВ с сотнями каналов. А как теперь затащить детей в спорт? Как мотивировать заниматься?

— Во-первых, мотивировать собственным примером. Трудно убедить ребенка в необходимости спорта, если ты сам все вечера и выходные проводишь на диване. Во-вторых, нужно пробовать. В одну секцию привел. Не понравилось — в другую. Найдите спорт, который его зацепит.

— Ага, знаю — «киберспорт» называется. Очень удобно, можно с кресла не вставать!

— Киберспорт, как это ни странно звучит, тоже спорт, признанный во всем мире. Там все сертифицировано, лицензировано. Мой сын, например, киберспортом занимается. Но он занимается и обычным! Одно другому не мешает. Двигаться ведь все равно нужно!

ДОСЬЕ

Светлана Журова родилась 7 января 1972 года в поселке Павлово-на-Неве Кировского района Ленинградской области, затем ее семья переехала в соседний город Кировск. Подвижную и энергичную дочку родители записали в секцию гимнастики. Как позже рассказывала спортсменка, хоть гимнастике она отдавала тогда все силы, все же чувствовала, что это не ее вид спорта. Девочка обожала фигурное катание и мечтала стать фигуристкой, но в городе была только конькобежная секция. Светлана ушла из гимнастики и записалась в конькобежцы.

В 34 года она вы играла Олимпиаду в Турине. Завершив спортивную карьеру, она с 2007 года начала политическую. Работала в Госдуме и Совете Федерации. 26 мая 2012 года Журова стала членом Высшего совета партии, который был избран на съезде «Единой России». Разведена, мать двоих сыновей — 13 и 18 лет.

РЕКОРДЫ

Спортивная карьера Журовой полна событий, которые удивляют даже профессионалов.

— Уже в 1984 году, в возрасте 12 лет, Света победила на первенстве Ленинграда среди девочек младшего возраста.

— В 1991 году на чемпионате СССР она выиграла дистанцию 500 метров.

— В сезоне 1995/1996 завоевала золото на первом чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, в норвежском Хамаре на дистанции 500 метров, а также золото на спринтерском чемпионате мира на дистанции 500 метров. Победив на 10 этапах Кубка мира, стала обладательницей Кубка мира на дистанции 500 метров. Светлане Журовой было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

— На зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити полный провал: на дистанции 500 м — 6–7-е место и 11-е место на 1000 метрах. Она решила завершить карьеру, родила сына, но вернулась в большой спорт и стала олимпийской чемпионкой.