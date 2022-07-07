Мы поедем, мы помчимся: как столица отметит День московского транспорта

Фото: Максим Аносов / «Вечерняя Москва»

День московского транспорта отметят 9 июля. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал «Вечерняя Москва» о развитии транспорта в столице и о том, какие мероприятия будут проходить в этот день.

В Москве транспортом пользуются все без исключения. Поэтому когда в 2017 году мэр города Сергей Собянин учредил День московского транспорта, мы сразу решили, что это должен быть не только наш профессиональный праздник, но и праздник для всех жителей города: пассажиров, автомобилистов, любителей велосипедов и самокатов. Будем рады, если вы разделите с нами этот день.

Мы подготовили классную развлекательную программу: экскурсии, фестиваль ретротехники и мероприятия на Северном речном вокзале. Вы сможете принять участие в конкурсах, услышать живую музыку и зарядиться прекрасным настроением на весь день.

Люди снова активно пользуются городским транспортом, они чаще ездят в торговые центры, места отдыха, парки. Транспортная инфраструктура улучшается — Москва становится комфортнее, технологичнее, современнее и дружелюбнее. В 2022 году количество пассажиров в городском транспорте растет — наша Госпрограмма выполнена полностью за первое полугодие 2022 года. В результате доля поездок на городском транспорте Москвы увеличилась с 62 процента до 66 процентов. Пассажиры вместо личных автомобилей все чаще приходят в обновленный, современный и комфортный городской транспорт и выбирают его для ежедневных поездок по столице.

По речке с ветерком

Желающие могут посетить бесплатную экскурсию на теплоходе «Москва-1» по Химкинскому водохранилищу, Каналу имени Москвы. Вы увидите потрясающие водные пейзажи города в свете ночных огней. Количество мест ограничено.

Начало экскурсии в 20:00.

Метро Речной вокзал, Ленинградское ш., 51

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Вот так автобус!

Гости Музея транспорта Москвы смогут увидеть редкие экспонаты музея старой техники: старые «Москвичи», автобусы, такси, троллейбусы и многое другое. Время: 13:00 и 16:00.

Метро Пражская, Ступинский пр-д, 19, стр. 1

Парад лучших

На Кольцевой линии метро (против часовой стрелки) пройдет парад поездов — гости смогут увидеть ретромодели и юбилейные составы. Парад будет проходить на протяжении двух дней — с 9 по 10 июля с 5:30 до 20:30.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Танцуют все!

В честь дня московского транспорта участники проекта «Музыка в метро» на протяжении всего дня будут выступать перед гостями парка «Музеон» и подарят им праздничное настроение. Они исполнят песни, пользующиеся большой популярностью.

Метро Парк культуры, ул. Крымский Вал, 10

Детский восторг

На территории парка «Северный речной вокзал» откроются зоны с мастер-классами и студии аквагрима. Дети смогут бесплатно наесться морожженого.

Метро Речной вокзал, Ленинградское ш., 51

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Зажигаем на веловечеринке

Для любителей велосипедов в городе пройдет Ночной велофестиваль, к которому может присоединиться любой желающий. Тема мероприятия в этом году — «Неоновая вечеринка», поэтому важно подготовить светящиеся украшения для себя и своего велосипеда. Торжественное открытие в 18:30.

Старт в 20:00.

Метро Достоевская, Суворовская пл.

Уникальная ночь балета

В ночь с 9 на 10 июля состоится «Ночь русского балета в метро. Да именно так: метро превратится в настоящую театральную сцену. Действо будет запоминающимся. Если вы хотите получить билет, присылайте историю о самой запоминающейся поездке в московском транспорте в телеграм-бот: @to_deptrans_bot.

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Там, где живут поезда

Все желающие смогут увидеть, откуда уходят поезда, как работает диспетчерская и выглядят составы. 9 июля можно будет отправиться на экскурсию в депо «Аэроэкспресса». В конце экскурсии можно будет сделать памятное фото и задать вопросы экскурсоводу. На это событие лучше записаться заранее в группе «Аэроэкспресса», так как количество мест ограничено. Время: 12:00.

Метро Белорусская, ул. Нижняя, 17

ВКЛЮЧИ ВЕЛОГИД

Ирена Понарошку, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев и Светлана Бондарчук записали аудиогид по Москве для велосипедистов. Велоаудиогид «Electra Культура» можно использовать для самостоятельной прогулки по историческим местам или ознакомиться с ними прямо из дома, по пути на работу или учебу. Участие в записи гидов приняли деятели культуры, популярные исполнители и музыканты, спортсмены и телеведущие. Инициатива приурочена к предстоящему 875-летию Москвы. Это своеобразный подарок всем велолюбителям. Экскурсии подготовлены столичными краеведами вместе с городским порталом «Типичная Москва».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Бондаренко, директор Музея транспорта Москвы:

—В последнее десятилетие транспортная система города движется к устойчивому и комфортному развитию. На улицах города появился новый вид экологичного транспорта — электробус. Современная история московского электробуса начинается в 2018 году, когда первые электробусы начали курсировать по маршруту т73. Сейчас в Москве уже 1000 электробусов.