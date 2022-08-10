Большинство городов Донбасса под контролем союзных войск

Фото: Минобороны РФ

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что союзные силы освободили примерно половину территории республики. На данный момент под их контролем 266 населенных пунктов.

Денис Пушилин добавил, что сейчас подразделения Народной милиции ДНР и ЛНР при поддержке Российской армии двигаются в нескольких направлениях. В приоритете — полная зачистка от украинских националистов населенного пункта Пески.

— Противник отошел и пытается создать укрепления в районе Первомайского. Позиции там не сильно укреплены, поэтому есть предположение, что противник будет продвигаться еще дальше, — отметил Денис Пушилин.

Союзные силы вытесняют националистов и на северном направлении. Там идут бои за города Артемовск и Соледар. По словам Дениса Пушилина, успехи есть и в районе Марьинки и Красногоровки.

— Продвижение существенно осложняется тем, что за восемь лет украинская армия оборудовала там серьезные укрепления, а местность сильно заминирована, — сказал Пушилин.

Несмотря на активные боевые действия, на территориях Донбасса готовятся к началу осенне–зимнего периода. К 15 октября необходимо подготовить тепло- и газоснабжение всех жилых домов.

— Такая задача стоит перед строителями и специалистами жилищно-коммунального хозяйства, службами ДНР и ЛНР, — пояснил министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

Он добавил, что в Донбассе продолжают восстанавливать инфраструктуру, возводить новые объекты.

— Если взять только Мариуполь, то более 600 тысяч квадратных метров мы предполагаем построить в ближайшие два года, — уточнил Ирек Файзуллин.

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что в Мариуполе приступили к эксгумации останков из стихийных захоронений.

— В первую очередь были собраны и захоронены тела, оставленные на поверхности и находившиеся под завалами. Теперь в приоритете территории, где намечены строительные и восстановительные мероприятия, — сказала Дарья Морозова. — Работа идет непрерывно. В день поисковые группы могут вскрывать более десяти стихийно образованных могил. Количество обнаруженных в них останков варьируется от одного до нескольких десятков человек.

Она уточнила, что по вине украинских военных ожесточенные бои проходили непосредственно в жилых кварталах. Это привело к большому числу жертв и лишило людей возможности проводить погребение в специально отведенных местах.

Она напомнила, что Мариуполь восемь лет находился под управлением карательных органов Украины и нацбатов.

— И те, и другие известны своей жестокостью, с их «деятельностью» связаны многочисленные случаи похищения и бесследного исчезновения людей. Поэтому есть основания предполагать, что здесь будут также обнаружены захоронения прошлых лет, — заключила Морозова.

Тем временем ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост через Днепр под Херсоном.

— Прилетело в то же место, где уже была дыра, которую начали ремонтировать. Украинские военные стреляют по координатам, — отметил замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

10 августа в ДНР, ЛНР и двух областях Украины провели четыре гуманитарные акции. Жителям передали более 470 тонн гуманитарной помощи.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации президента России:

— Руководство Украины отдало свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование, чтобы на этой территории пытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России. Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь.