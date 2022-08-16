Олег Рой: Люди возвращаются в родную гавань

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Писатель Олег Рой недавно провел встречу с читателями из Донецкой и Луганской народных республик. «Вечерняя Москва» узнала, о чем он беседует с людьми и почему поддерживает проведение спецоперации.

— Олег Юрьевич, вы встретились с читателями Донбасса. О чем вы разговаривали?

— Знаете, с читателями из ДНР и ЛНР я встречаюсь регулярно. Вообще сейчас работа в этом направлении для меня абсолютный приоритет. Там живут прекрасные, открытые люди, которые очень хотят общаться. Они не видят себя без русского мира. И все эти восемь лет, которые мы общаемся, я прекрасно понимал, что рано или поздно они вернутся в родную гавань. А вопросы у них простые, человеческие.

Да, на этих людей сильно влияет война. Но они живут с верой в будущее. Это, наверно, и отличает русского человека: он живет с мыслью о мире, который наступит, о будущем, которое он будет строить.

— Вы еще помогаете ДНР и ЛНР. Что именно вы делаете?

— Да, я стараюсь как можно больше сделать для наших соотечественников из всей Новороссии. С начала года я передал более 11 тысяч книг в детские лагеря, в библиотеки, и очень много — на подарки. Ведь дети, прочитавшие эти книги, я уверен, вырастут прекрасными людьми и настоящими патриотами Родины. А еще я делаю огромный проект «Россия — страна счастья». И, конечно, Донбасс и освобожденные территории будут его частью. Я уверен, что добро побеждает зло не только в сказках, и каждый из нас может ему в этом помочь.

— Почему вы выступили за проведение спецоперации?

— Еще задолго до ее начала я говорил, что захватившие на Украине власть нацисты представляют опасность для мира. Мне кажется, что ни один человек с горячим сердцем не может равнодушно смотреть на возрождение идеологии, с которой наши деды сражались в Великой Отечественной. Поэтому я написал открытое письмо нашему президенту и с тех пор по мере сил поддерживаю спецоперацию.

— А находят ли эти события отражение в творчестве?

— Я заканчиваю работу над романом, который «впитывает» то, что происходит на фронтах. Я хочу показать ее глазами разных людей: солдат, ополченцев, жителей прифронтовых городов — тех, кто пострадал от злодеяний украинских нацистов.

— Кстати, как вы относитесь к артистам, которые ругают Россию и уезжают из страны?

— Когда человек становится предателем, не важно, кем он был до этого, хоть гением. Хотя талантов там немного. В основном посредственности, привыкшие к своей дутой славе. К сожалению, мы сами сотворили себе таких кумиров, и от этого идолопоклонничества надо избавляться.

ДОСЬЕ

Олег Рой родился в 1965 году в Магнитогорске. Член правления Ассоциации анимационного кино. В начале 2000-х годов ассоциация писателей детективного и недетективного жанров «Детектив-клуб» наградила Олега Роя за вклад в литературу и благотворительность Золотым рыцарским крестом доблести и чести. Активно помогает благотворительным фондам.