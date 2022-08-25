Парад нарядов: москвичка собрала коллекцию редких народных костюмов

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Руководитель фольклорного ансамбля «Рось», ведущего творческого коллектива Москвы, Мария Рось собрала уникальную коллекцию старинных народных костюмов разных регионов России. Такие наряды обычно хранят в музеях, а вот гостям мероприятий коллектива эти раритеты даже дают примерить.

Интерес к народному костюму Мария начала проявлять еще в детстве, когда в восемь лет пришла петь в фольклорный ансамбль. Там были старинные аутентичные костюмы, которые привозила из экспедиций ее преподаватель Мария Пряникова.

— В 90-е годы это увлечение казалось удивительным, — вспоминает Мария Рось. — Традиционная культура тогда мало кого интересовала.

Затем Мария поступила в Гнесинку. И еще будучи студенткой, начала ездить в экспедиции по русским деревням, где записывала народный фольклор и собирала костюмы.

— Иногда я их покупала, а иногда мне эти наряды дарили, — вспоминает Рось. — Так, например, однажды ко мне в ансамбль пришла женщина, которой в свое время кто-то отдал такой наряд. Он у нее около двадцати лет пролежал в шкафу. Когда она увидела, что я очень дорожу аутентичными костюмами, то принесла мне свой. Оказалось, что это очень редкий костюм Губкинского района Курской области.

Женщины, которые сейчас занимаются фольклором в Губкине, даже не могут себе там такой найти!

Сегодня коллекция Марии Рось насчитывает около 30 уникальных экземпляров, большая часть которых относится к концу XIX — началу XX века.

Мы попросили Марию составить топ-5 самых интересных костюмов коллекции.

1. Женский свадебный костюм (Курская область).

Состоит из красного сарафана и белой кисейной рубашки. В конце XIX века покупная ткань стоила дорого, и позволить себе такой наряд на свадьбу могли только зажиточные крестьянки. К тому же надевали костюм раз в жизни, а затем складывали в сундук и хранили для следующих поколений. Тонкая ткань плохо хранится, поэтому таких нарядов осталось очень мало.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

2. Пасхальный костюм молодухи (Рязанская область, Милославский район, село Чернава).

Состоит из красного атласного фартука с крылышками, юбки — поневы и рубашки. Крылышки — отличительная черта нарядов села Чернава. По костюму можно было определить статус женщины. Наряды молодой и пожилой женщин из одной деревни сильно отличались. У молодых они были более яркими, с обилием вышивки, а женщины в возрасте носили либо темные тона, либо блеклые светлые. «Молодухой» считалась замужняя женщина без детей. После рождения первенца она уже одевалась по-другому.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

3. Праздничный троицкий костюм бабы замужней, рожавшей женщины (Рязанская область, Милославский район, село Чернава).

Отличительная черта костюма, который надевали на Троицу, — зеленая вышивка и тканые рукава. В селе Чернава на каждый праздник надевали разные наряды. Единой была только рубашка — «стан». К ней на Пасху пришивали рукава с красной вышивкой, а к Троице их отпарывали и пришивали другие — украшенные зелеными узорами.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

4. Женский праздничный костюм (Курская область).

Состоит из рубашки и фартука ярко-зеленого цвета и красного платка с люрексом, который курские крестьянки очень любили. Сарафаны были очень пышные, с плиссировкой. Их шили по определенной технологии: закладывали складки, проглаживали и смачивали специальным раствором. Затем ткань лежала под прессом, чтобы складки лучше сформировались. Своим декором наряды Курской области отсылали к облику домашних птиц. Обилие поясов и платков имитировало хвост курицы.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

5. Праздничный костюм молодухи (Рязанская область, Скопинский район, деревня Секирино).

Костюмы этого региона отличались огромными эполетами на рукавах — украшением в виде жестких планок. Женщины заимствовали этот элемент из военной формы, но у крестьянок они были очень яркими. В других районах уезда были похожие украшения, но меньшего размера.