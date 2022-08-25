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Бахром Исмаилов: Русский язык должен вернуться во все школы Средней Азии

Никита Миронов

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Бахром Исмаилов: Русский язык должен вернуться во все школы Средней Азии
Фото: uzvio.diasporauz.ru

Новый председатель Узбекской национально-культурной автономии в Москве Бахром Исмаилов считает, что возглавляемая им общественная организация должна объединить выходцев из Узбекистана в столице и помочь им в адаптации.

Как пояснил Бахром Бахтиерович, узбекская диаспора — одна из самых многочисленных в Московском регионе.

— Узбеки работают таксистами, сотрудниками служб жилищно-коммунального хозяйства, службы доставки, ретейла, много строителей. Наша задача — объединить разрозненные сообщества, создать единую структуру управления, информирования и взаимопомощи.

— А для чего это нужно сделать?

— Главным образом для улучшения социально-экономического положения людей, для их правовой защиты. Особенно важно, чтобы были защищены дети, матери, а также предприниматели, создающие новые рабочие места. Мы обязательно будем им помогать. Также будем помогать адаптировать узбеков в российском обществе.

— А нужно ли это делать? Люди приезжают в российскую столицу на заработки, а заработав на свои цели, уезжают домой. Или все же многие остаются здесь?

— Остаются, по моим подсчетам, не более двух процентов. Как правило, это люди, сумевшие сделать карьеру, найти место с высокой зарплатой. Вторая категория — те, у которых в России семья. Тем не менее я считаю, адаптация нужна и тем, и другим. Прежде всего знание русского языка.

— Вы планируете открывать курсы?

— Не думаю, что курсы помогут. Во-первых, мигранты очень много работают. У большинства из них просто нет времени, чтобы какие-то курсы посещать. Во-вторых, немалая часть граждан Узбекистана приехала из отдаленных сел, где русский язык вообще не услышишь: им никакие курсы не помогут.

— И как же тогда быть?

— Мне кажется, в Узбекистане с помощью российского Министерства просвещения и Россотрудничества необходимо возвращать изучение в школах русского языка. Дело в том, что Россия — крупнейший экономический партнер Узбекистана и вместе с тем именно здесь сейчас главный рынок труда. Знание русского языка позволит трудовым мигрантам чувствовать себя уверенней на этом рынке, больше зарабатывать.

А еще эти знания помогут людям, приехавшим работать в незнакомую страну, не попадать в разного рода правовые коллизии, когда человек подписывает бумаги, суть которых он не понимает, а потом остается без денег. Изучение русского языка, я считаю, должно вернуться во все школы стран Средней Азии.

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