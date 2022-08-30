Проверь свою ауру

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Москвичка выставила на продажу аура-камеру. Аппарат она оценила в 135 тысяч рублей.

Это прибор для отражения биополя человека. Принцип его действия такой: ремешок с сенсором надевается на руку, а на экран ноутбука, который идет в комплекте, выводится информация об уровне энергий, чакр, состоянии ауры.

— Прибор новый, мне его подарили на день рождения, — говорит продавец по имени Анна. — Продаю, так как нужны деньги на учебу.

Насколько показания прибора соответствуют действительности — неизвестно. Подобные аппараты продавали в начале 2000-х в эзотерических магазинах. Воспринимались они как шуточный аттракцион, и не более того. Но кто знает: вдруг камера действительно покажет «уровень энергий»? Да и «чакру» проверить получится? Правда, что даст эта информация обычному человеку — остается загадкой.