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Учебный корпус на Салтыковской улице достроят в 2024 году

Екатерина Дмитриева

Сюжет: 

Москва строится
Общество
Учебный корпус на Салтыковской улице достроят в 2024 году
Фото: Департамент строительства города Москвы

— На строительной площадке будущего учебного корпуса в районе Косино-Ухтомский на Салтыковской улице приступили к устройству фундаментной плиты. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в 2024 году, — сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь пятиэтажного здания учебного корпуса на 550 мест с дошкольным отделением на 225 мест составит 16500 квадратных метров.

Корпус будет рассчитан на 22 класса, а дошкольное отделение — на 9 групп.

Сегодня в Москве одновременно идет строительство порядка 30 объектов образования за счет городского бюджета. Более десяти из них планируем ввести в эксплуатацию уже в этом году, — отметил Рафик Загрутдинов.

Ранее Рафик Загрутдинов отмечал, что современные московские школы — многофункциональные, технически оснащённые образовательные комплексы. Это пространство не только для учебы, но и для дополнительных занятий, профориентации, спорта, отдыха, общения и развития. Новые школы проектируют с использованием стандарта «Московская школа», который предполагает трансформируемые ресурсосберегающие пространства, возможность организации максимального количества активностей в кабинетах. В образовательных учреждениях устанавливают эргономичную мебель, есть понятная навигация, продуманная система группировки кабинетов и помещений. Все столичные школы максимально компьютеризированы. Для того чтобы дети с раннего возраста свободно чувствовали себя в цифровой среде, проекты современных школ предусматривают IT-полигоны, кабинеты робототехники.

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