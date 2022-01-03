Дорогое удовольствие: почему европейцы сменили личные авто на общественный транспорт

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Со 2 января общественный транспорт в Москве подорожал. Теперь за одну поездку по «Единому билету» необходимо будет заплатить 61 рубль вместо 60. За две поездки придется отдать 122 рубля. При этом стоимость проезда по Face Pay не изменится. Городские власти уверяют, что рост цен неизбежен и обусловлен мировой инфляцией. А как обстоят дела в других странах? В эфире «Вечерней Москвы» прошла «Перекличка столиц», посвященная стоимости транспорта.

В Финляндии люди предпочитают общественный транспорт. Собственный автомобиль здесь — дорогое удовольствие. По словам Руслана Сергеева, инженера спутникового обеспечения, проживающего в Хельсинки, на машину действует прогрессивный налог: чем дороже автомобиль — тем больше за него нужно платить. Поэтому местные предпочитают автомобили экономкласса.

— Содержание авто обходится примерно в 200 долларов в месяц, — объясняет инженер.

Впрочем, финны с удовольствием пользуются городским общественным транспортом, который здесь неплохо развит. Автобусы, трамваи, метро, пригородные электрички ежегодно совершают до 370 миллионов перевозок.

— Стоимость часовой поездки между двумя зонами Хельсинки — около 250 рублей в переводе на наши деньги, — рассказывает Сергеев. — Это существенно дороже, чем в Москве, где поездка стоит около 50 рублей. Если взять за основу так называемый индекс бигмака, то в Москве одна поездка составит 0,36, а в Хельсинки где-то 0,67 его стоимости. Зато финский проездной включает в себя все виды транспорта, считая водный. На нем в течение 60 минут можно легко пересаживаться с одного транспортного средства на другое без доплат. Этого билета вполне достаточно, чтобы добраться из аэропорта в центр города, чего не скажешь о Москве, где из аэропорта до метро нужно купить билет на аэроэкспресс за 400 рублей, а потом оплатить подземку.

Кроме того, для местных жителей в Хельсинки существуют абонементы, позволяющие экономить на передвижениях. Так, проездной на месяц стоит 100 евро (около 8000 рублей).

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Точность — вежливость японцев

Михаил Мозжечков, директор регионального центра зарубежной компании из Токио, с гордостью рассказывает о местном железнодорожном транспорте.

— Во многих странах он является убыточным и существует на субсидии государства, а здесь он полностью окупается, — уверяет он. — Кроме того, Япония по точности прибытия поездов находится на первом месте в мире: за год все электрички суммарно опаздывают всего на 1 минуту! По словам Михаила, японцы активно пользуются приложениями, которые прокладывают маршрут с учетом расстояния и стоимости. Самый быстрый маршрут, как правило, самый дорогой, а самый дешевый отнимет чуть больше времени, но позволит сэкономить доллар-два.

К слову о цене. Стоимость общественного транспорта, по мнению Мозжечкова, в Токио примерно такая же, как и в Хельсинки, но система оплаты маршрута менее выгодна для пассажира.

— Если в Финляндии пассажир берет зональный проездной, то в Японии ему приходится брать проездной от станции до станции, — рассказывает он. — Если он проехал на одну станцию дальше, то оплатит дополнительную поездку. Здесь с этим очень строго.

Большинство японцев при передвижениях по городу пользуются транспортной картой Suica — аналог московской «Тройки».

— Она работает на всех видах транспорта, включая такси, — объясняет Михаил. — В машинах стоят терминалы для оплаты. Ею же можно расплачиваться в магазинах и ресторанах. За каждую поездку начисляются баллы.

Когда я в последний раз смотрел баланс своей Suica, там было около 300 долларов в баллах! Стоимость сорокаминутной поездки от северной границы Токио до южной обойдется в 3 доллара.

Что касается личного автотранспорта, то в Японии он не слишком популярен. Причина та же, что и в Финляндии, — дорогое обслуживание авто.

— Парковка в городе может стоить 5–6 долларов в час! — возмущается Михаил. — Прибавьте к этому годовое содержание среднего минивэна: техосмотр — 300 долларов в год, страховка — еще 700! Я уже молчу про бензин, который обойдется мне в 1,5 доллара за литр! Нет уж, ни один минивэн не сравнится со сверхточным японским поездом!

Стихийное явление

Блогер Лия Зефирова из Рима — автомобилист со стажем. Говорит, что автомобиль в Италии — хоть какая-то надежда на то, что приедешь вовремя.

— Общественный транспорт здесь — абсолютно стихийное явление! — уверяет женщина. — Автобус может приехать, а может и не приехать. А две недели назад я решила добраться до центра города на поезде. Так поезд мало того что опоздал на 25 минут, так еще чуть в аварию не попал! Шлагбаумы на переезде не закрылись, и машины продолжили пересекать пути, несмотря на приближающийся поезд. И если бы не женщина, которая выскочила на обочину перед шлагбаумом и начала активно махать руками перед автомобилями, то я не знаю, чем все это могло бы закончиться!

По словам Зефировой, здесь в порядке вещей, когда все метро останавливается на 15–20 минут из-за объявления о том, что на одной из станций молодому человеку стало плохо и спасательные группы помогают ему прийти в себя. При этом стоимость общественного транспорта в Риме нельзя назвать демократичной. Так, проездной на месяц здесь стоит около 35, а на год — 250 евро.

Но и покупку автомобиля тоже могут позволить себе не все. Ежегодный налог на водителя варьируется в Италии от 200 до 400 евро в год, а страховка зависит от класса и составляет от 400 до 1400 евро.

— С парковками, как и во всех больших городах, ситуация сложная, — рассказывает Лия. — Искать место в Риме можно очень долго. Стоимость паркинга зависит от времени и владельца. Официальные госслужбы просят за парковку 1 евро, а в закрытых исторических зонах цена доходит до 1,2 евро. На частных парковках можно и 10 евро отдать! Так, за возможность припарковаться в центре Рима, у Колизея, с 9 до 16 часов автомобилисту придется выложить от 6 евро на государственном паркинге и до 40 в частном гараже.

Фото: pixabay.com

Зарядки вместо заправок

В отличие от Рима, в Лондоне, по словам психолога Кристины Ангель, транспорт ходит как часы.

— У нас есть приложение, где можно смотреть маршруты метро или автобусов, — рассказывает она. — В случае забастовок, которые здесь не редкость, вас заранее оповестят об этом и дадут четкую инструкцию, куда и на чем доехать.

Кристина считает, что если сравнивать стоимость лондонского общественного транспорта с московским, то он может показаться дорогим.

— Но тут и уровень заработной платы совсем другой, — замечает она.

Так, цена проезда в метро зависит от зоны — всего в Лондоне их 9. Поездка в пределах первых трех зон будет стоить около 5 фунтов. Но если купить абонемент, который здесь называется Oyster Card, ее стоимость сократится до 2,4 фунта. Поездка на окраины города может доходить до 7–8 фунтов в одну сторону.

Впрочем, сама Кристина чаще пользуется автомобилем, чем общественным транспортом. С тех пор как она сменила обычный автомобиль на электрический, расходы на содержание авто существенно сократились.

— За электрическую машину мы не платим налог, да и зарядка стоит дешевле, чем бак бензина, — рассказывает психолог. — А стоимость парковок зависит от места. Чем ближе к центру — тем дороже. Так, в центре место на паркинге стоит 4 фунта в час, а на окраине — в два раза дешевле. А с 6:30 до 9 утра припарковаться можно бесплатно. Кстати, за въезд в центр надо заплатить 10 фунтов.

Рельсовый символ Праги

Сергей Захаров, международный арбитр, который долгое время живет в Чехии, говорит, что в Праге, в отличие от многих других европейских городов, автомобилисты чувствуют себя вполне неплохо.

— Если владельцем машины является физическое лицо, то никакого налога нет, — уверяет он. — Также не существует обременений, связанных с классом машины. Единственное условие — вы должны всегда платить страховку. Я сравнивал стоимость владения машины в Москве и Праге и пришел к выводу, что если покупать новую машину, то стоимость владения в Праге будет в полтора раза меньше, несмотря на то, что бензин дороже. Дело в том, что в Праге и расстояния меньше, и многое включено в сервис машины.

Общественный транспорт в Праге похож на московский. Метро здесь почти такое же, правда, система оплаты другая. Билеты тут продаются на время. Получасовая поездка обойдется в 100 рублей в переводе на российские цены, а полуторачасовая — на треть дороже.

— Прага гордится своими трамваями: они ходят секунда в секунду, — рассказывает Сергей. — Одно время в них даже было запрещено покупать билеты, чтобы водитель не выбился из графика. Но сегодня в каждом трамвае стоит автомат, где с помощью банковской карточки можно купить билет, не отвлекая водителя от дороги.

По мнению Захарова, живя и работая в Праге, выгоднее всего покупать годовой билет. Он обойдется пассажиру примерно в 10 тысяч рублей. Правда, этот проездной — персонифицированный.

— Если вы хотите, чтобы проездным пользовался кто-нибудь еще, то придется заплатить в два раза больше, — предупреждает он.

Проездной действителен на все виды городского транспорта, за исключением автомобилей такси. Последних, впрочем, здесь много, и они вполне доступны по стоимости каждому жителю Праги.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Приложение для «зайцев»

В Швеции личный транспорт не только непопулярен, но практически стигматизирован: с ним активно борется правительство. Об этом рассказывает переводчик Юлия Антонова-Андерсон.

— Здесь сильна партия «зеленых», поэтому принято много законов, усложняющих жизнь автомобилистов, — говорит она. — В частности, были введены высокие цены на проезд в центр города. Так, в рабочие дни въезд в центр обойдется в 10 евро.

Паркинг тоже стоит недешево. Его стоимость устанавливают владельцы парковочных мест — городские власти или собственники магазинов и кафе. Как правило, чем дальше от центра — тем дешевле парковка.

В качестве альтернативы автомобилям власти популяризируют общественный транспорт. К примеру, метро Стокгольма является самой длинной художественной галереей в мире: на станциях размещены работы примерно 140 шведских художников и скульпторов.

— Тут есть что-то вроде нашей «Тройки», — говорит Юлия. — Одна поездка на электричке из пригорода Стокгольма по городскому проездному обойдется в 4 евро. За эти деньги здесь можно в течение 75 минут пересаживаться на любые виды транспорта, включая водный.

Впрочем, сами шведы считают, что эта цена завышена.

— В Швеции существует движение «зайцев», протестующих против высоких цен на транспорт, — рассказывает девушка. — У них есть сообщество в «Фейсбуке», позволяющее отследить, где в данный момент находится контролер. К примеру, если ты сидишь в метро, то благодаря оповещению можно перебежать в соседний вагон, чтобы избежать столкновения с контролером. Чем дальше от центра Стокгольма — тем проще система контроля. Поэтому люди перепрыгивают через турникеты, чтобы пройти в автобусы и поезда бесплатно.

Параллельно с развитием общественного транспорта в Швеции продвигают идею электромобилей.

— Одно время даже вводили поощрения для тех, кто приобретает электромобиль: цены ниже, возможность получить налоговые вычеты, — рассказывает Юлия. — Но в этом году электричество резко подорожало, и электромобили стали невыгодны.

ФАКТЫ

Canal Taxi в Таиланде

Так обозначаются большие лодки, которые курсируют в самых разных направлениях по сети каналов. Ими в Бангкоке ежедневно пользуются тысячи местных жителей и туристов.

Подвесная железная дорога в Германии

Подвесные рельсы расположены в городе Вупперталь с 1901 года. «Висящий» поезд ездит на отрезке длиной 13,5 километра и ежедневно перевозит около 82 тысяч пассажиров.

Рикши в Японии

Повозки, которые тянет за собой человек, распространены в Стране восходящего солнца с XIX века и являются неотъемлемой частью японской культуры. По всей видимости, это самый экологичный вид транспорта, известный человечеству.

«Амфибус» в Нидерландах

Автобус-амфибия — универсальное транспортное средство, которое может ездить как по суше, так и по воде. Он вмещает около пятидесяти пассажиров и является очень популярной туристической достопримечательностью Роттердама, которая приносит хорошую прибыль городу.

КСТАТИ

В 1935 году в метро проходили по специальным картонным талонам, действующим всего 35 минут, а проезд стоил 50 копеек. В 1959-м появились турникеты, а в 1960-м, в связи с денежной реформой, проезд стал стоить 5 копеек. В 1992 году талоны заменили на пластиковые жетоны, а в ноябре того же года на железные, которые действовали до февраля 1999-го.

Теперь в Москве только бесконтактные карты, а вышедшие из употребления московские жетоны используют в других городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде.