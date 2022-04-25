Российские офицеры ведут бойцов к победе собственным примером

Пулеметчик в дверном проеме вертолета Ми-8 армейской авиации ВС РФ во время сопровождения воинской колонны / Фото: Прессслужба Минобороны РФ / ТАСС

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны рассказали о новых подвигах наших бойцов и офицеров, совершенных в ходе выполнения задач по денацификации и демилитаризации Украины.

Храбрость корректировщика

Фото: Минобороны РФ

Майор Дмитрий Лысенко выполняет задачи артиллерийского наблюдателя-корректировщика. В бою за освобождение одного из населенных пунктов от украинских националистов Дмитрию пришлось корректировать огонь нашей артиллерии, находясь вблизи позиций противника. Боевики укрепили подходы к поселку большим числом пулеметных и минометных точек, а также использовали ствольную артиллерию. Без надежного подавления такой обороны атака наших войск была обречена на неудачу. Дмитрий точно засекал огневые позиции врага, быстро производил расчеты и передавал артиллеристам данные для стрельбы. Националисты обнаружили корректировщика и обстреляли его из минометов. Дмитрий был ранен, но он сам себя перевязал и, сменив позицию, продолжил выполнение задачи. В результате огневые точки врага были разбиты, а мотострелки смогли удачно атаковать противника и освободить поселок.

Сберег подчиненных

Фото: Минобороны РФ

Старший лейтенант Илья Пакулов командует мотострелковой ротой. В ходе боя за дамбу одного из водоемов Илья решил лично оценить позиции врага перед атакой. Старший лейтенант вместе с головным дозором выдвинулся к дамбе, но, оценив серьезность обороны врага, решил не рисковать подчиненными. Пакулов дал приказ дозору наблюдать и засекать огневые точки врага, а сам на БМП двинулся вперед. Националисты открыли огонь по его машине, а дозорные в это время смогли обнаружить всю систему обороны противника. От близкого разрыва мины БМП Ильи получила повреждения, но осталась на ходу. А старший лейтенант был ранен. Пакулов сам себе оказал медпомощь, а затем вывел дозор из зоны огня. Благодаря добытым данным наши войска взяли дамбу.

Упорство солдата

Фото: Минобороны РФ

Рядовой Илья Коченгин в составе батальонно-тактической группы участвовал в окружении вражеского отряда. Националисты постоянно пытались прорваться, но Илья срывал их атаки огнем из гранатомета. Будучи уже раненым, он самостоятельно сделал себе перевязку и остался в строю вместе с боевыми товарищами. Благодаря его действиям отряд врага остался в окружении и сдался.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владислав Дейнего, глава МИД ЛНР:

— Возник поток выезжающих в Россию с оккупированных территорий. К нему добавились те, кто сумел выбраться из зоны активных боевых действий. Украинские военные не только отказывали в предоставлении гуманитарных коридоров в нашу сторону, но и открывали огонь на поражение по тем, кто предпринимал попытки выехать в ЛНР.