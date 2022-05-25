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Спецоперация: главное за неделю

Павел Воробьев

Сюжет: 

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В мире
Спецоперация: главное за неделю
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Спецоперация по денацификации Украины — дело трудное и хлопотное. Но наши военные и в условиях серьезных боев одерживают по-настоящему громкие победы.

Главным медийным событием прошедшей недели в ходе спецоперации оставалась сдача в плен остатков нацистского полка «Азов» (запрещен в России) и других подразделений ВСУ, засевших на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Сдача этих современных бандеровцев продолжалась несколько дней. 20 мая Минобороны РФ заявило, что территория завода полностью взята под контроль и выход пленных оттуда завершен. По уточненным данным, из подвалов завода вылезли 2439 украинских боевиков, в том числе около 600 раненых, из которых более полусотни тяжелых.

Командир батальона «Восток» Вооруженных сил РФ Александр Ходаковский заметил, что наши военные были сильно удивлены количеством пленных: оказалось, что националисты, скопившиеся в подвалах «Азовстали», численно превосходили российскую группировку, их блокировавшую. Победу наши бойцы одержали бесспорную: ведь по канонам военной науки численное превосходство должно быть у тех, кто атакует, а не у обороняющихся. Как выяснилось, сил на прорыв у украинских боевиков было достаточно. А вот духу не хватило.

Тем временем страны НАТО упорно пытаются продлить конфликт «до последнего украинца», поставляя киевскому режиму оружие и боеприпасы. 21 мая наши войска высокоточными ракетами «Калибр» в районе железнодорожной станции Малин Житомирской области уничтожили крупную партию вооружения и военной техники, доставленную из США и Европы.

Иностранное оружие обходными путями все же попадает к неонацистам. Например, широко разрекламированные поставки американских 155-милиметровых гаубиц М-777 частично дошли до адресатов. Но это мало помогло киевским боевикам: сначала российские военные отчитались об уничтожении батареи таких гаубиц с помощью авиации и ударных беспилотников (и показали подтверждающее видео, в котором видны по характерным очертаниям именно М-777, а не какие-либо другие орудия), а 23 мая обнародовали кадры работы отечественных дальнобойных гаубиц «Мста-С», которые в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили позиции еще одной батареи М-777.

Оправдывает себя и тактика ударов по линиям железнодорожных перевозок: это позволяет не только уничтожать западное вооружение, но и существенно уменьшать переброску подкреплений в войсках Киева. Так, 23 мая высокоточными ракетами возле железнодорожной станции Малин Житомирской области был уничтожен эшелон, перевозивший вооружение 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из Ивано-Франковска. Бригада осталась без артиллерии и без военной техники.

Еще на минувшей же неделе пришли документальные подтверждения, что в наших войсках на передовой наконец-то начали использоваться в значимых количествах новые системы вооружений, которые раньше числились лишь в разработках или демонстрировались разве что на парадах.

Появились кадры с боевыми машинами поддержки танков «Терминатор», которые значительно повышают мощь танковых подразделений и снижают у них уровень потерь. Минобороны опубликовало и кадры работы отечественных ударных беспилотников серии «Орлан», на почти полное отсутствие которых так сетовали и военные на передовой, и эксперты в тылу.

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