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Страйкбольное оружие и угрозы в чате: что известно о первокурснике, обещавшем «устроить резню»

Степан Жирнов
Происшествия
Страйкбольное оружие и угрозы в чате: что известно о первокурснике, обещавшем «устроить резню»
Фото: depositphotos

В воскресенье, 2 октября, в столице задержали студента РосНОУ. Первокурсника подозревают в подготовке массового насилия в стенах вуза, в который он только что поступил. Что известно об этом инциденте — в материале «ВМ».

Скоро я окажусь там

Об угрозе со стороны студента сперва узнали его однокурсники. Злоумышленник сам сообщил об этом в одном из чатов.

Страйкбольное оружие и угрозы в чате: что известно о первокурснике, обещавшем «устроить резню» Фото: VK.com/ Подслушано РосНОУ

В процессе студенческой переписки подозреваемый сфотографировал выход из метро, заполненный людьми, и написал, что «хочет устроить резню».

Одногруппники первокурсника испугались и сообщили об этом руководству университета.

Ректор учебного заведения сообщил, что информация о намерениях Журавлева незамедлительно была передана в спецслужбы.

— Мы всегда очень ответственно относились ко всем тревогам и опасениям наших студентов, а нынешняя ситуация требует от нас быть особенно бдительными, — процитировала Владимира Зернова пресс-служба Российского нового университета.

Гранаты и шашки

Вскоре 18-летнего нарушителя спокойствия задержали сотрудники столичного УФСБ. В его квартире обнаружили арсенал страйкбольного оружия, а также экипировку.

Страйкбольное оружие и угрозы в чате: что известно о первокурснике, обещавшем «устроить резню» Фото: VK.com/ Подслушано РосНОУ

Также во время обыска выяснилось, что у студента уже была намечена дата нападения — 15 октября, сообщил Telegram-канал «Москва 24».

На данный момент подозреваемый находится под стражей.

— Благодаря совместным слаженным действиям руководства университета и УФСБ Москвы угроза предотвращена, — резюмировал Владимир Зернов.

По его словам, ситуация находится под контролем.

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