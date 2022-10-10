Слепая, без света и свежего воздуха: жители Саратова пытаются спасти запертую в сарае тигрицу

Фото: Telegram / Светлана Родионова

Вот уже 1,5 года зоозащитники Саратова пытаются спасти тигрицу по имени Аврора из сарая. По мнению местных жителей, животное содержится без свежего воздуха и достаточного количества еды и воды. Что известно о саратовской тигрице и ее хозяине, как развивалась история и что может ожидать питомца в итоге — читайте в материале «Вечерней Москвы».

«Пожалел тигренка»

По информации местных СМИ, саратовская тигрица появилась на свет в Нижегородском контактном зоопарке в 2017 году. Однако по какой-то причине мать отказалась от нее. В итоге сотрудник центра Илья Горячев пожалел животное и забрал к себе.

По словам мужчины, у животного был обнаружен целый ряд серьезных заболеваний, в том числе со зрением. В прошлом году тигрице была проведена операция по замене хрусталика в глазу.

— Тигрица совершенно не агрессивна, ест мясо из рук — кстати, ей нужно пять–шесть килограммов каждый день — и с удовольствием валяется вместе со мной на кровати, — рассказал Горячев.

Но, видимо, последние полтора года ситуация кардинально изменилась. По словам неравнодушных жителей, тигрица больше не проживает с мужчиной, а ее новым домом стал душный маленький полуподвал без окон.

1/2 Фото: Анастасия Рахманова 2/2 Фото: Анастасия Рахманова

«Воды не дают»

По словам одного из неравнодушных жительниц Саратова Екатерины Рахмановой, они не раз пытались пообщаться с сотрудниками полиции о ненадлежащем содержании животного. Однако местные участковые отказывались проводить должным образом проверку, отвечая, что они «не будут заходить в клетку с тигром» (запись разговора есть в распоряжении редакции «ВМ»). Также Рахманова добавила, что участковые не полностью изучили помещение, не обратив внимание на подвал.

По ее словам, из сарая слышны крики и стоны крупного животного уже достаточно долгое время. Владелец территории в ответ заявил, что эти звуки издает павлин, несущий яйца, который проживает в этом помещении.

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В разговоре с корреспондентом «ВМ» Илья Горячев заявил, что доказывать что-либо или оправдываться не собирается.

— Опровержение слов людей — это не фото или видео, которые мне нужно бежать снимать, а результаты многих проверок, — считает хозяин тигрицы.

По его словам, это не первый раз, когда его обвиняют, но у него и Авроры все хорошо.

— Мое нежелание бежать и делать фото и видео не из-за того, что с ней что-то не так, а из-за того, что это далеко не первый случай, а у любого человека есть предел терпения, — резюмировал Горячев.

В свою очередь адвокат заявительницы заявил корреспонденту «ВМ», что по данной проблеме было составлено заявление, которое направили в разные проверяющие инстанции, в том числе в полицию, природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

— В суд пока никто не обращался — пока, соответственно, ждем окончания проверочных мероприятий. В дальнейшем все будет зависеть от того, какое решение примут полиция и прокуратура, — пояснил он.

При этом специалист затруднился ответить, какая судьба ожидает тигрицу и ее владельца.

— Тигрицу нужно лечить: она больна. Насколько я знаю, у нее пониженный индекс массы тела. Со слов заявителя, тигрица должна быть более крупной, чем есть сейчас. Ясно одно, что те условия, в которых животное сейчас находится, явно не те, — резюмировал юрист.

«Списали»

В свою очередь депутат Государственной думы Владимир Бурматов в беседе с корреспондентом «ВМ» заявил, что в такой ситуации необходимо прислушиваться к мнению людей, поскольку они не заинтересованные лица в этом вопросе.

— Они не в своих интересах, что называется, шум поднимают, а исходят из обостренного чувства справедливости. В интересах животного, которое постоять за себя не может, и чтобы привлечь внимание к происходящему. На мой взгляд, здесь надо людей услышать. Если есть сомнения в эффективности тех мероприятий, которые были проведены, всегда есть вариант такие мероприятия усилить, — разъяснил он.

Парламентарий уточнил, что в случае обращения в Госдуму будет сделан запрос в ведомства федерального уровня для постановки данной проблемы на контроль.

Позже к делу подключилась глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она сообщила в своем официальном Телеграм-канале, что в ведомство поступают сообщения с просьбой помочь тигрице Авроре.

— Мы знаем, что животное попало в неволю тигренком. А когда Аврора подросла, ее просто «списали» — заперли в сарае без окон. Из-за отсутствия надлежащего ухода животное ослепло, — пишет представитель ведомства.

По ее словам, к хозяину Авроры уже выезжали сотрудники Росприроднадзора и полицейские. Владелец животного заверил, что заботится о ней надлежащим образом.

— Во время осмотра мы увидели совсем другую картину: тесная клетка в помещении без света и свежего воздуха. После нашего вмешательства срочно был найден врач, он осмотрел зверя и подтвердил, что животное нуждается в лечении, — пояснила Светлана Радионова.

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Чиновница отметила, что уже обратилась в прокуратуру, потому что «видит достаточно оснований для возбуждения дела об административном правонарушении и изъятия тигрицы». Она пообещала, что сотрудники Росприроднадзора найдут куда переселить Аврору.