Битцевский гамбит: как оперативники ловили маньяка Пичушкина

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Пятнадцать лет назад, 29 октября 2007 года Московский городской суд вынес обвинительный приговор по делу Александра Пичушкина, более известного как Битцевский маньяк. Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Подражая своему кумиру — самому известному маньяку СССР Андрею Чикатило — за пять лет, с 2001 по 2006 год, он убил 49 человек и совершил три покушения на убийство. Жертвами Пичушкина становились те, кто был слабее него: инвалиды, подростки, женщины и бездомные. Корреспонденту «Вечерней Москвы» удалось поговорить с оперативником, который в то время работал над делом Бицевского маньяка. О том, как связаны шахматная доска, неоязыческие культы и канализационные колодцы, читайте в эксклюзивном материале «ВМ».
Вечером 16 июня пьяный длинноволосый мужчина с бутылкой пива подошел к подъезду дома, в котором жил Александр Пичушкин. Не сумев открыть дверь, дебошир с силой дернул дверь на себя и вырвал ее. В этот момент в подъезд ворвался спецназ.
Для задержания подозреваемого в серии убийств под дверью квартиры был инсценирован пожар. Когда мать Пичушкина открыла дверь, силовики вошли в квартиру. Аккуратно расчистив путь до спальни, спецназовцы увидели, что маньяк спит. Пожарная машина под окном, в «люльке» которой были бойцы отряда специального назначения, не пригодилась.
Первые сутки в отделении Александр все отрицал. Его периодически приводили из камеры и объясняли, что улики говорят о том, что он точно причастен к убийству последней жертвы. Но Пичушкин не верил и отказывался говорить. В какой-то момент он вдруг замолчал, посмотрел исподлобья и сказал:
— Дайте мне сигарету, и я вам все расскажу.
Когда ему дали прикурить, он сказал:
— Вам начать рассказывать с начала или с конца?
Битцевский маньяк утверждал, что на его счету 63 убийства. Все они были отмечены фишками, крышками от бутылок и прочими предметами на шахматной доске.
Именно по этой доске он и ориентировался, когда рассказывал о своих преступлениях.
— Во время дачи показаний он как-то сказал: «мне нужна моя доска». Это был очень интересный момент. Ему эту доску дали, он ее открыл, фишечки все выложил и стал по одной заполнять клеточки. Сидел, бурчал себе под нос, а потом говорит: «а, все, вспомнил». То есть для него каждая фишка — это труп. У него вот такое восприятие. Он рассказывал о них с такой любовью, с которой родители говорят о детях, — вспомнил собеседник «ВМ».
Не успел убить он только последнюю свою жертву, сотрудницу с работы, к которой питал особые чувства.
— Да, 64-й должна была быть еще одна женщина, которая с ним работала. Она должна была стать «королевой» этой доски. Это отдельная история, он ею бредил, записки из камеры передавал, просил устроить с ней свидание, — рассказал следователь.
После того как Пичушкин закончил бы «расставлять фигуры» на одной шахматной доске, он собирался «выйти в город» и начать заполнять вторую.
— Он рассказал, что эта вторая изъятая доска должна была быть для города: она была побольше, красивая, толстая, лакированная, и на ней было 64 клетки. Он ее заготовил для убийств на территории города. Вот тогда мы почесали головы и подумали, как бы мы его ловили, если бы он «вышел в город». По всей Москве — хаотичные убийства. Ведь его и в парке найти было очень непросто, — рассказал оперативник.
По словам собеседника «ВМ», главная сложность при поимке маньяков — понять их логику. Для этого оперативникам пришлось серьезно изучить материалы дел других серийных преступлений, а также окунуться в образ мыслей разных убийц, чтобы попытаться думать, как один из них. Здоровый человек понять маньяка не сможет, потому что тот мыслит по-своему. Его невозможно предугадать, ведь с точки зрения обычного человека логика эта не укладывается в норму.
Даже характерные метки, которые зачастую оставляют маньяки, могут не показаться чем-то важным. Для нормального человека эти знаки не будут иметь никакого смысла.
Но с Пичушкиным дело было не только в логике. Битцевским маньяком его прозвали не просто так. Все свои преступления он совершил на территории лесопарка, который знал как свои пять пальцев.
— Он сознательно изначально выбирал особенные места. Чтобы было недалеко от тропинки и в то же время, чтобы были кустики, и подбирал время, чтобы люди там не появлялись в момент убийства, — рассказал собеседник «ВМ».
Например, был случай, когда прогуливающаяся пара прошла по чистой зимней тропинке, а через несколько минут на ней уже лежал труп. И никто ничего не услышал.
Помимо этого, как бы его ни выслеживали, ни переодевались в гражданскую одежду и ни изображали прогуливающихся — ничего не помогало.
— Он вырос в этом районе, он знал весь контингент, который там бывал. Новые люди сразу бросались ему в глаза, — рассказал собеседник «ВМ».
Как выяснилось уже после задержания маньяка, убивал он только тех, с кем был хотя бы поверхностно знаком. Следствие доказало, что со всеми своими жертвами он так или иначе встречался до убийства.
К тому же, чаще всего Пичушкин выбирал для совершения преступлений маргинальных личностей: людей опустившихся, алкоголиков, гулящих женщин — тех, кого не хватятся, или чье убийство смогут списать на несчастный случай.
Несмотря на то, что сам Битцевский маньяк утверждал, что его жертвами стали 63 человека, сотрудники милиции смогли найти и доказать связь лишь с 49 погибшими и еще тремя выжившими.
— Серию убийств условно делят на две части: скрытую и открытую. Такие названия были даны из-за того, что до определенного момента маньяк большинство тел прятал в колодцы, — пояснил собеседник «ВМ».
Свою первую жертву Пичушкин убил еще задолго до серии, расправившись в 1992 году со своим однокурсником. Будущий маньяк предложил молодому человеку совершить убийство, и тот сперва воспринял это как шутку. Когда парень понял, что Пичушкин серьезен в своих намерениях, то собрался об этом рассказать милиции, но начинающий убийца не позволил этого сделать. Он задушил юношу и выбросил его тело в реку на территории Битцевского парка. На тот момент голод утих, но спустя время интерес к преступлениям стал возвращаться и нарастать.
Путь Пичушкина как маньяка начался через девять лет, в 2001 году. С жертвами скрытой серии он расправлялся по похожим сценариям: под каким-либо предлогом заманивал к канализационным колодцам и сталкивал. Иногда маньяк предварительно душил своих жертв, но чаще бросал живыми.
— Он знал, что есть колодцы, которые ведут в канализацию, выходящую на Курьяновскую станцию аэрации. Тела всплывали там, — объяснил корреспонденту «ВМ» оперативник.
Именно на этот период «карьеры» маньяка приходятся двое из троих переживших нападение. Девушка, которую Пичушкин заманил в лес под предлогом поделить недавно украденное добро, осталась в живых.
— Она была беременна, но проплыла 200 метров по этим канализационным катакомбам, в итоге как-то зацепилась, поднялась и вылезла по лестнице к люку на территории гаражного комплекса. Открыть его самостоятельно она не смогла и провисела там всю ночь. Утром ее достали, охранник услышал крики. После ее доставили в больницу, — рассказал источник «ВМ» и посетовал, — если бы местный участковый тогда доработал материал грамотно, то он мог спасти 24 жизни.
Ближе к середине серии Пичушкин начал бить жертв молотком по голове перед тем, как сбросить их в канализацию.
Не сбросил маньяк в люк только одного человека за тот период — 16-ю жертву. Он опоил бедолагу на лестничной клетке и столкнул вниз.
38 первых своих жертв Битцевский маньяк спрятал. Но в какой-то момент, по словам самого преступника, в нем взыграло тщеславие, и он захотел, чтобы о нем узнали. Так началась открытая серия.
В этот момент Пичушкин начал экспериментировать, так как убийства были для него своего рода искусством. В дальнейшем маньяку поставят диагноз — гомицидомания, то есть непреодолимое желание убивать. Получая удовольствие от процесса, он хотел найти наиболее эффективный и удовлетворяющий его способ.
Двух своих жертв он застрелил из однозарядного самодельного огнестрельного оружия мелкого калибра — из так называемой «ручки».
— Эти два тела нашли с разницей в неделю. Они тоже были маргинальными личностями. При первичном осмотре были обнаружены следы огнестрельных ранений в голову. В морге судебно-медицинские эксперты из каждого извлекли несколько пуль малого калибра, — вспоминает собеседник «ВМ». — Ему не понравилось так убивать. Пичушкин рассказывал, что после первого выстрела жертвы вели себя так, «будто их в затылок кто-то укусил». Пострадавшие «выходили из строя» только со второго-третьего выстрела. После этого маньяк оттаскивал их с видного места в кусты и оставлял умирать.
Позже экспертиза показала, что эти двое бездомных были застрелены из одного экземпляра оружия. То есть тогда стало понятно, что их убил кто-то один.
Но эти двое погибли нехарактерным для маньяка способом. В «открытой серии» он все так же заманивал в чащу маргиналов, желающих с ним выпить, после чего нападал на них с молотком. Помимо этого, убийца начал оставлять характерный след — вставленные в тела бутылки или палки. Именно по этому маркеру сотрудники правоохранительных органов поняли, что перед ними серийный убийца. Начиналась серия с одинаковых бутылок из-под дешевой водки «Золотой Велес».
Название водки, отсылающее к древнерусскому божеству, а также наличие в Битцевском парке импровизированного капища натолкнули оперативников на мысль, что в деле могут быть замешаны неоязычники.
— Там есть так называемая Лысая гора. Изначально называлась Лисья гора, напротив нее — жилые кварталы Конькова. Там жил художник. Вот этому человеку в голову в какой-то момент пришла идея, что на этой горе классно будут смотреться славянские идолы. Он за свои деньги купил бревна, поставил, вырезал лики, все сделал красиво. Местные жители, как только пополз слух о религиозной секте, пришли и устроили самосуд: сожгли это капище, никому не мешавшее, — отметил собеседник.
Никакой связи убийств с неоязычниками, естественно, не нашли. Но ситуация по-прежнему ассоциировалась с религиозными сектами. Поэтому была распечатана огромная топографическая карта, где-то метр на метр — и это только настольный вариант для работы. Кроме нее, для понимания общей картины на стене висела большая карта всего Битцевского леса, и все найденные и объединенные в серию тела отмечали на ней.
— Вначале пентаграмму пытались нарисовать, потом звезды, мусульманские символы проверяли, кресты разные, — сказал следователь.
Проверяли и другие мистические теории. Оперативники считали по числам, пытались наложить нумерологию, просчитать по фазам луны. Начали смотреть различные календари: юлианский, лунный.
— Звучит это все странно, но ведь все надо проверить. Кто-то сказал: «А это может быть вот с этим связано», и мы проверяли. Пытались подоплеку подвести. Нам нужно было понять, что происходит. Пока не поймешь — не поймаешь. То есть обычный убийца — он обычный, у него все логично. А здесь-то необычный убийца, поэтому, чтобы его поймать, нужно понять его логику. Это невозможно у маньяка сделать, у него своя логика, непонятная для обычного человека. Для него логично, а для меня, для тебя, для всех — она не будет логичной, — объясняет следователь.
После каждого нового убийства оперативники ездили проверять всех подозреваемых.
— Была разработана целая система: в каждой конторе находился конверт, который нужно было открыть в случае обнаружения тела. В нем находились адреса людей, которых необходимо проверить в первую очередь на предмет того, где они находились в момент смерти погибшего, — рассказал источник «ВМ».
Так убийцу пытались задержать по горячим следам. Однако долгое время и это не приносило результатов. Сотрудники уголовного розыска испробовали много теорий. Одной из них была версия о том, что убийства — дело рук «скинхедов», радикально настроенной молодежи. Пока оперативники активно работали с этой категорией граждан, задерживали и допрашивали, параллельно раскрывались другие преступления, но Битцевский маньяк никак не попадал в руки правосудия.
Последней жертвой Битцевского маньяка стала 36-летняя Марина Москалева. Она была в разводе, жила с сыном, работала вместе с Пичушкиным, и однажды маньяк пригласил ее на прогулку.
В то время мобильная связь не была так распространена, потому перед прогулкой Москалева оставила записку для сына, что она «ушла гулять с Сашей», и оставила домашний номер телефона Пичушкина. С прогулки женщина не вернулась.
В милицию сын погибшей обратился не сразу. Вечером он позвонил отцу, который жил отдельно, и тот объяснил, что свидания иногда затягиваются.
Наутро женщина домой так и не пришла, и тогда юноша позвонил «Саше», который отрицал даже сам факт прогулки. После этого отец с сыном отправились в милицию писать заявление.
К этому моменту тело женщины уже нашли, и ориентировки были разосланы во все ближайшие отделения. Сотрудники милиции сразу поняли, что личность погибшей установлена, а помимо этого у них есть номер домашнего телефона главного подозреваемого.
Так как основная территория парка на тот момент уже активно патрулировалась, маньяк с жертвой пошли гулять в небольшой кусок леса, в который можно попасть только со станции метро Коньково. Понимая это, оперативники запросили записи с камер видеонаблюдения и отследили погибшую, которая шла в компании с неизвестным молодым человеком с пакетом в руках к тому выходу, который ведет в парк.
Так у оперативников появилась фотография Пичушкина.
Сопоставив два факта, сотрудники правоохранительных органов определили личность подозреваемого.
— Захватывать его решили со спецназом. Неизвестно, как он себя поведет: он может прыгнуть, он может наброситься, все что угодно может произойти. Вместе с ним жили мать, сестра, муж сестры и их маленький ребенок. То есть могла получиться непредсказуемая ситуация. Поэтому было принято решение брать со спецназом, — рассказал оперативник.
Был разыгран целый спектакль. Вечером 16 июня к дому подозреваемого подъехала пожарная машина со спецназовцами в «люльке». Группа захвата собралась под домом. Один из сотрудников в гражданской одежде изображал пьяного. Чтобы не вызывать подозрений, для правдоподобности он выломал дверь подъезда. В этот момент в дом ворвался спецназ и задержал Пичушкина.