Битцевский гамбит: как оперативники ловили маньяка Пичушкина

Фото: Степан Жирнов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Пятнадцать лет назад, 29 октября 2007 года Московский городской суд вынес обвинительный приговор по делу Александра Пичушкина, более известного как Битцевский маньяк. Его приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима. Подражая своему кумиру — самому известному маньяку СССР Андрею Чикатило — за пять лет, с 2001 по 2006 год, он убил 49 человек и совершил три покушения на убийство. Жертвами Пичушкина становились те, кто был слабее него: инвалиды, подростки, женщины и бездомные. Корреспонденту «Вечерней Москвы» удалось поговорить с оперативником, который в то время работал над делом Бицевского маньяка. О том, как связаны шахматная доска, неоязыческие культы и канализационные колодцы, читайте в эксклюзивном материале «ВМ».

Откройте, пожар!

Вечером 16 июня пьяный длинноволосый мужчина с бутылкой пива подошел к подъезду дома, в котором жил Александр Пичушкин. Не сумев открыть дверь, дебошир с силой дернул дверь на себя и вырвал ее. В этот момент в подъезд ворвался спецназ.

Для задержания подозреваемого в серии убийств под дверью квартиры был инсценирован пожар. Когда мать Пичушкина открыла дверь, силовики вошли в квартиру. Аккуратно расчистив путь до спальни, спецназовцы увидели, что маньяк спит. Пожарная машина под окном, в «люльке» которой были бойцы отряда специального назначения, не пригодилась.

Первые сутки в отделении Александр все отрицал. Его периодически приводили из камеры и объясняли, что улики говорят о том, что он точно причастен к убийству последней жертвы. Но Пичушкин не верил и отказывался говорить. В какой-то момент он вдруг замолчал, посмотрел исподлобья и сказал:

— Дайте мне сигарету, и я вам все расскажу.

Когда ему дали прикурить, он сказал:

— Вам начать рассказывать с начала или с конца?

Королева доски

Битцевский маньяк утверждал, что на его счету 63 убийства. Все они были отмечены фишками, крышками от бутылок и прочими предметами на шахматной доске.

Именно по этой доске он и ориентировался, когда рассказывал о своих преступлениях.

— Во время дачи показаний он как-то сказал: «мне нужна моя доска». Это был очень интересный момент. Ему эту доску дали, он ее открыл, фишечки все выложил и стал по одной заполнять клеточки. Сидел, бурчал себе под нос, а потом говорит: «а, все, вспомнил». То есть для него каждая фишка — это труп. У него вот такое восприятие. Он рассказывал о них с такой любовью, с которой родители говорят о детях, — вспомнил собеседник «ВМ».

Фото: На таких тихих тропках совершались ужасные преступления / Степан Жирнов / Вечерняя Москва

Не успел убить он только последнюю свою жертву, сотрудницу с работы, к которой питал особые чувства.

— Да, 64-й должна была быть еще одна женщина, которая с ним работала. Она должна была стать «королевой» этой доски. Это отдельная история, он ею бредил, записки из камеры передавал, просил устроить с ней свидание, — рассказал следователь.

После того как Пичушкин закончил бы «расставлять фигуры» на одной шахматной доске, он собирался «выйти в город» и начать заполнять вторую.

— Он рассказал, что эта вторая изъятая доска должна была быть для города: она была побольше, красивая, толстая, лакированная, и на ней было 64 клетки. Он ее заготовил для убийств на территории города. Вот тогда мы почесали головы и подумали, как бы мы его ловили, если бы он «вышел в город». По всей Москве — хаотичные убийства. Ведь его и в парке найти было очень непросто, — рассказал оперативник.

Знакомые и приятели

По словам собеседника «ВМ», главная сложность при поимке маньяков — понять их логику. Для этого оперативникам пришлось серьезно изучить материалы дел других серийных преступлений, а также окунуться в образ мыслей разных убийц, чтобы попытаться думать, как один из них. Здоровый человек понять маньяка не сможет, потому что тот мыслит по-своему. Его невозможно предугадать, ведь с точки зрения обычного человека логика эта не укладывается в норму.

Даже характерные метки, которые зачастую оставляют маньяки, могут не показаться чем-то важным. Для нормального человека эти знаки не будут иметь никакого смысла.

Но с Пичушкиным дело было не только в логике. Битцевским маньяком его прозвали не просто так. Все свои преступления он совершил на территории лесопарка, который знал как свои пять пальцев.

Фото: Памятный камень на границе парка / Степан Жирнов / Вечерняя Москва

— Он сознательно изначально выбирал особенные места. Чтобы было недалеко от тропинки и в то же время, чтобы были кустики, и подбирал время, чтобы люди там не появлялись в момент убийства, — рассказал собеседник «ВМ».

Например, был случай, когда прогуливающаяся пара прошла по чистой зимней тропинке, а через несколько минут на ней уже лежал труп. И никто ничего не услышал.

Помимо этого, как бы его ни выслеживали, ни переодевались в гражданскую одежду и ни изображали прогуливающихся — ничего не помогало.

— Он вырос в этом районе, он знал весь контингент, который там бывал. Новые люди сразу бросались ему в глаза, — рассказал собеседник «ВМ».

Как выяснилось уже после задержания маньяка, убивал он только тех, с кем был хотя бы поверхностно знаком. Следствие доказало, что со всеми своими жертвами он так или иначе встречался до убийства.

К тому же, чаще всего Пичушкин выбирал для совершения преступлений маргинальных личностей: людей опустившихся, алкоголиков, гулящих женщин — тех, кого не хватятся, или чье убийство смогут списать на несчастный случай.

Люки и кусты

Несмотря на то, что сам Битцевский маньяк утверждал, что его жертвами стали 63 человека, сотрудники милиции смогли найти и доказать связь лишь с 49 погибшими и еще тремя выжившими.

— Серию убийств условно делят на две части: скрытую и открытую. Такие названия были даны из-за того, что до определенного момента маньяк большинство тел прятал в колодцы, — пояснил собеседник «ВМ».

Свою первую жертву Пичушкин убил еще задолго до серии, расправившись в 1992 году со своим однокурсником. Будущий маньяк предложил молодому человеку совершить убийство, и тот сперва воспринял это как шутку. Когда парень понял, что Пичушкин серьезен в своих намерениях, то собрался об этом рассказать милиции, но начинающий убийца не позволил этого сделать. Он задушил юношу и выбросил его тело в реку на территории Битцевского парка. На тот момент голод утих, но спустя время интерес к преступлениям стал возвращаться и нарастать.

Путь Пичушкина как маньяка начался через девять лет, в 2001 году. С жертвами скрытой серии он расправлялся по похожим сценариям: под каким-либо предлогом заманивал к канализационным колодцам и сталкивал. Иногда маньяк предварительно душил своих жертв, но чаще бросал живыми.

— Он знал, что есть колодцы, которые ведут в канализацию, выходящую на Курьяновскую станцию аэрации. Тела всплывали там, — объяснил корреспонденту «ВМ» оперативник.

Фото: Канализационный люк / Степан Жирнов / Вечерняя Москва

Именно на этот период «карьеры» маньяка приходятся двое из троих переживших нападение. Девушка, которую Пичушкин заманил в лес под предлогом поделить недавно украденное добро, осталась в живых.

— Она была беременна, но проплыла 200 метров по этим канализационным катакомбам, в итоге как-то зацепилась, поднялась и вылезла по лестнице к люку на территории гаражного комплекса. Открыть его самостоятельно она не смогла и провисела там всю ночь. Утром ее достали, охранник услышал крики. После ее доставили в больницу, — рассказал источник «ВМ» и посетовал, — если бы местный участковый тогда доработал материал грамотно, то он мог спасти 24 жизни.

Ближе к середине серии Пичушкин начал бить жертв молотком по голове перед тем, как сбросить их в канализацию.

Не сбросил маньяк в люк только одного человека за тот период — 16-ю жертву. Он опоил бедолагу на лестничной клетке и столкнул вниз.

38 первых своих жертв Битцевский маньяк спрятал. Но в какой-то момент, по словам самого преступника, в нем взыграло тщеславие, и он захотел, чтобы о нем узнали. Так началась открытая серия.

Бутылки и палки

В этот момент Пичушкин начал экспериментировать, так как убийства были для него своего рода искусством. В дальнейшем маньяку поставят диагноз — гомицидомания, то есть непреодолимое желание убивать. Получая удовольствие от процесса, он хотел найти наиболее эффективный и удовлетворяющий его способ.

Двух своих жертв он застрелил из однозарядного самодельного огнестрельного оружия мелкого калибра — из так называемой «ручки».

— Эти два тела нашли с разницей в неделю. Они тоже были маргинальными личностями. При первичном осмотре были обнаружены следы огнестрельных ранений в голову. В морге судебно-медицинские эксперты из каждого извлекли несколько пуль малого калибра, — вспоминает собеседник «ВМ». — Ему не понравилось так убивать. Пичушкин рассказывал, что после первого выстрела жертвы вели себя так, «будто их в затылок кто-то укусил». Пострадавшие «выходили из строя» только со второго-третьего выстрела. После этого маньяк оттаскивал их с видного места в кусты и оставлял умирать.

Позже экспертиза показала, что эти двое бездомных были застрелены из одного экземпляра оружия. То есть тогда стало понятно, что их убил кто-то один.

Фото: Руины капища на территории парка / Степан Жирнов / Вечерняя Москва

Но эти двое погибли нехарактерным для маньяка способом. В «открытой серии» он все так же заманивал в чащу маргиналов, желающих с ним выпить, после чего нападал на них с молотком. Помимо этого, убийца начал оставлять характерный след — вставленные в тела бутылки или палки. Именно по этому маркеру сотрудники правоохранительных органов поняли, что перед ними серийный убийца. Начиналась серия с одинаковых бутылок из-под дешевой водки «Золотой Велес».

Идолы и лунные календари

Название водки, отсылающее к древнерусскому божеству, а также наличие в Битцевском парке импровизированного капища натолкнули оперативников на мысль, что в деле могут быть замешаны неоязычники.

— Там есть так называемая Лысая гора. Изначально называлась Лисья гора, напротив нее — жилые кварталы Конькова. Там жил художник. Вот этому человеку в голову в какой-то момент пришла идея, что на этой горе классно будут смотреться славянские идолы. Он за свои деньги купил бревна, поставил, вырезал лики, все сделал красиво. Местные жители, как только пополз слух о религиозной секте, пришли и устроили самосуд: сожгли это капище, никому не мешавшее, — отметил собеседник.

Никакой связи убийств с неоязычниками, естественно, не нашли. Но ситуация по-прежнему ассоциировалась с религиозными сектами. Поэтому была распечатана огромная топографическая карта, где-то метр на метр — и это только настольный вариант для работы. Кроме нее, для понимания общей картины на стене висела большая карта всего Битцевского леса, и все найденные и объединенные в серию тела отмечали на ней.

— Вначале пентаграмму пытались нарисовать, потом звезды, мусульманские символы проверяли, кресты разные, — сказал следователь.

Проверяли и другие мистические теории. Оперативники считали по числам, пытались наложить нумерологию, просчитать по фазам луны. Начали смотреть различные календари: юлианский, лунный.

Фото: Идол на территории парка / Степан Жирнов / Вечерняя Москва

— Звучит это все странно, но ведь все надо проверить. Кто-то сказал: «А это может быть вот с этим связано», и мы проверяли. Пытались подоплеку подвести. Нам нужно было понять, что происходит. Пока не поймешь — не поймаешь. То есть обычный убийца — он обычный, у него все логично. А здесь-то необычный убийца, поэтому, чтобы его поймать, нужно понять его логику. Это невозможно у маньяка сделать, у него своя логика, непонятная для обычного человека. Для него логично, а для меня, для тебя, для всех — она не будет логичной, — объясняет следователь.

После каждого нового убийства оперативники ездили проверять всех подозреваемых.

— Была разработана целая система: в каждой конторе находился конверт, который нужно было открыть в случае обнаружения тела. В нем находились адреса людей, которых необходимо проверить в первую очередь на предмет того, где они находились в момент смерти погибшего, — рассказал источник «ВМ».

Так убийцу пытались задержать по горячим следам. Однако долгое время и это не приносило результатов. Сотрудники уголовного розыска испробовали много теорий. Одной из них была версия о том, что убийства — дело рук «скинхедов», радикально настроенной молодежи. Пока оперативники активно работали с этой категорией граждан, задерживали и допрашивали, параллельно раскрывались другие преступления, но Битцевский маньяк никак не попадал в руки правосудия.

Фото: Тропинка, по которой ушел маньяк с последней жертвой / Степан Жирнов / Вечерняя Москва

Ушла гулять с Сашей

Последней жертвой Битцевского маньяка стала 36-летняя Марина Москалева. Она была в разводе, жила с сыном, работала вместе с Пичушкиным, и однажды маньяк пригласил ее на прогулку.

В то время мобильная связь не была так распространена, потому перед прогулкой Москалева оставила записку для сына, что она «ушла гулять с Сашей», и оставила домашний номер телефона Пичушкина. С прогулки женщина не вернулась.

В милицию сын погибшей обратился не сразу. Вечером он позвонил отцу, который жил отдельно, и тот объяснил, что свидания иногда затягиваются.

Наутро женщина домой так и не пришла, и тогда юноша позвонил «Саше», который отрицал даже сам факт прогулки. После этого отец с сыном отправились в милицию писать заявление.

К этому моменту тело женщины уже нашли, и ориентировки были разосланы во все ближайшие отделения. Сотрудники милиции сразу поняли, что личность погибшей установлена, а помимо этого у них есть номер домашнего телефона главного подозреваемого.

Так как основная территория парка на тот момент уже активно патрулировалась, маньяк с жертвой пошли гулять в небольшой кусок леса, в который можно попасть только со станции метро Коньково. Понимая это, оперативники запросили записи с камер видеонаблюдения и отследили погибшую, которая шла в компании с неизвестным молодым человеком с пакетом в руках к тому выходу, который ведет в парк.

Так у оперативников появилась фотография Пичушкина.

Александр Пичушкин / Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Машков

Сопоставив два факта, сотрудники правоохранительных органов определили личность подозреваемого.

— Захватывать его решили со спецназом. Неизвестно, как он себя поведет: он может прыгнуть, он может наброситься, все что угодно может произойти. Вместе с ним жили мать, сестра, муж сестры и их маленький ребенок. То есть могла получиться непредсказуемая ситуация. Поэтому было принято решение брать со спецназом, — рассказал оперативник.

Был разыгран целый спектакль. Вечером 16 июня к дому подозреваемого подъехала пожарная машина со спецназовцами в «люльке». Группа захвата собралась под домом. Один из сотрудников в гражданской одежде изображал пьяного. Чтобы не вызывать подозрений, для правдоподобности он выломал дверь подъезда. В этот момент в дом ворвался спецназ и задержал Пичушкина.