Бесполезно искать правду в Тюмени: мужчину посадили на 12 лет за то, что он справил нужду рядом с машиной

Фото: Михаил Губин на допросе. Материалы дела.

Михаил Губин, программист из Тюмени, 12 сентября ехал по своим делам на личном автомобиле. По дороге мужчину «позвала природа», и он остановился, чтобы справить естественную нужду, не выходя из кабины машины. Через некоторое время мужчину за это задержала полиция, а местный суд признал его виновным и отправил в колонию на 12 лет. Подробности этой абсурдной истории — в материале «Вечерней Москвы».

Иное действие сексуального характера

Герой истории Михаил Губин рассказать в данный момент ничего не может, так как находится в исправительной колонии № 2 города Тюмени. О произошедшем рассказала его сестра Ольга.

По ее словам, она, как и Михаил, долго не могла понять, почему в какой-то момент в квартиру к мужчине ворвались сотрудники полиции и задержали ее брата. Сначала сестра, жена и трое детей подсудимого подумали, что это как-то связано с поиском работы в иностранных компаниях.

— Для айтишника очень легко найти хорошо оплачиваемую работу за границей, и когда его схватили, честно говоря, мы первым делом подумали, что тут что-то с этим связано, — пояснила Ольга.

Но все оказалось куда банальнее. Напротив того места, где Губин справил нужду, была детская площадка, оставшаяся там от некогда заброшенной школы. На ней бегали дети, которые заметили мужчину без штанов и рассказали об этом родителям.

Испуганные мамы детей обратились в полицию. Дети не могли внятно описать происходившее, поэтому им задавали наводящие вопросы. В результате получился образ извращенца-педофила, который, однако, совсем не походил на Михаила.

— То, что рассказали дети, вообще мало общего имеет с реальностью. Это частично объяснила мама одной из девочек на суде. Она объяснила, что дети толком ничего сами-то и не рассказывали, им просто задавали наводящие вопросы. Потом к допросу присоединились полицейские, и в результате дети описывали совершенно другого человека, — посетовала сестра осужденного.

В отделении

После задержания Михаила Губина долгое время допрашивали в отделении. По словам Ольги, его сестры, 16 часов длились разбирательства с полицией. Подозреваемого избивали и требовали признаться в совершенном преступлении.

— В тот момент он не понял, за что его забрали в отдел и потом пытали 16 часов подряд. Не понимал, что ему приписывают и в чем заставляют признаться, — пояснила родственница.

Закончились мучения только тогда, когда Михаил поставил подпись под показаниями. Добились этого сотрудники правоохранительных органов не только физической силой, но и уговорами.

— Мише рассказывали там, что перестанут над ним издеваться, если он подпишет, то он пойдет домой, срок ему дадут условный, что «опера» обо всем договорятся, — пожаловалась собеседница «ВМ».

Фото: Михаил Губин на допросе. Материалы дела

Но к этим подписанным показаниям у судей и следователей должны были бы возникнуть вопросы. Это нам объяснил другой адвокат Губина — Максим Калинов.

— Согласно материалам дела, свои показания Михаил излагал языком со сложными юридическими оборотами — так, как будто он знал заранее, что ему надо рассказывать. А вопросов в протоколе записано и вовсе не было. Тогда как в соответствии с процессуальным кодексом все ответы и вопросы должны записываться дословно. Этого, естественно, не было сделано. Губин — программист, и юридическими терминами не владеет. А исходя из показаний кажется, будто он 20 лет работал следователем или адвокатом. Потому у меня есть все основания полагать, что он подписал уже заранее запланированный текст, — говорит Калинов.

Адвокат уверяет, что у сестры осужденного есть все документы о том, что Михаил пережил побои. Есть три справки из медицинских учреждений, а также отказ от приема заключенного в СИЗО, ведь в изолятор с побоями не принимают. Да и личные воспоминания говорят о том, что со здоровьем брата не все было в порядке.

— Он и ночь не спал — понятно, в плохом состоянии там находился, били-то по голове его. У него потом и галлюцинации, и что-то еще было. То есть я сомневаюсь, что он мог здраво и рационально оценить, что происходит, когда подписывал свои «показания», — жалуется сестра Михаила.

Первый адвокат и суд

Семья Губина, как и его сестры, никогда не имела проблем с законом, так что в первый раз интересы подсудимого представлял государственный адвокат. Он появился в отделении уже после подписания показаний. Специалист также не объяснил Михаилу его прав, например, не свидетельствовать против себя, а также не рассказал, что ему грозит реальный срок по вменяемой статье.

Позже сестра и жена Губина нашли другого правозащитника, который охотнее защищал клиента. Так, он нашел видео с места происшествия, показания очевидца, а также признания со стороны матерей пострадавших детей, что они не разобрались в ситуации и на самом деле Михаил ни в чем не виноват.

Однако судья выбрал только то, что подходило для вынесения обвинительного приговора. Из показаний водителя «Газели», который в тот день проезжал мимо и сообщил на опросе, что дверь была едва открыта, а около машины была лужа, судья взял лишь то, что «свидетель видел подсудимого на месте преступления». Из показаний участников процесса он взял только первые, в которых Михаил признает свою вину не свойственным для программистов юридическим языком, а дети отвечают на простые наводящие вопросы. Вторые же показания, где обе стороны разбирательства отказываются от ранее сказанного, судом не были приняты во внимание.

Фото: Приговор по делу Михаила Губина

Вскоре судья вынес приговор — 12 лет колонии.

— Мы были в шоке, в полной растерянности. У него трое ребятишек: младшему два года, старшему — 11. Жена дома сидела, то есть его забрали, и семья осталась ни с чем, — вспоминает Ольга.

Апелляция

Сперва сестра и жена Губина подумали, что Михаил просто не понравился судье. Может, вызывающе себя вел или обидел чем-то. Или они перестарались, когда подняли всю Тюмень на уши, обращаясь с письмами во все инстанции.

Однако впереди была апелляция, к которой адвокат, защищавший интересы осужденного на тот момент, как следует подготовился. Были собраны все справки и видео, были описаны все несоответствия и процессуальные нарушения, такие как давление на свидетелей и «выбивание показаний». В общей сложности обращение заняло 15 страниц с насыщенным содержанием.

Помимо всего, на апелляции должно было быть три судьи, и, по мнению Ольги, они могли посмотреть на абсурдную ситуацию непредвзято.

— Подходит апелляция. Без изменений. Потом пришло апелляционное определение, и там суд фактически сократил и переписал все из приговора, — рассказала Ольга.

По ее словам, даже осталось то же описание рассмотрения видео с места происшествия, которое не соответствует содержанию записи.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео предоставлено сестрой Михаила Губина Ольгой Захаровой

— В деле фигурирует, что это было возле школы. Только это школьное здание уже давно заброшено, там просто осталась площадка. Да и происходило это все в воскресенье. Но суд делает упор на то, что Миша якобы специально приехал туда и начал искать этих детей, — объясняет сестра Михаила. — Или еще пример: они пишут, что он приехал и остановился прямо у забора площадки. Но он остановился на противоположной стороне, иначе бы там не смогла проехать вышеупомянутая «Газель». Такое ощущение, что они жалобу даже не читали.

Не помог и тот факт, что апелляционную жалобу писала мать «пострадавшей» девочки, которая просила, вопреки обыкновению, не увеличить срок наказания, а отменить приговор. После того как это все не приняли, сестра подсудимого решила, что дело против Михаила «стряпают».

— Есть подозрение, что тюменская судебная система покрывает сотрудников полиции, которые избили Мишу, так как это противоправные действия. И если бы судья принял нормальное решение, приняв во внимание все доводы, тогда бы возник вопрос, а в чем, собственно, Миша признался и почему? А вот тут всплыли бы свидетельства о побоях, — поделилась размышлениями Ольга, отметив, что это лишь догадка.

Так или иначе, надежда остается только на кассационную жалобу, рассмотрение которой пройдет в другом городе.

— Нам понятно, что тут без большого боя они не отступятся. То есть в Тюмени бесполезно правду искать. Это же все понимают, что тут все повязаны, раз они друг за друга вступились, — резюмировала сестра Михаила Губина.

Последний шанс

— Сейчас у меня есть новые данные, которые вселяют в меня уверенность, что суд кассационной инстанции отменит приговор. И эти данные будут предоставлены в кассацию и с надзорной жалобой, — заявил адвокат Михаила Губина Калинов в разговоре с корреспондентом «ВМ».

На данный момент уже заказаны несколько экспертиз, в том числе с привлечением профайлеров, специалистов по мимике и жестам и психологов, которые определят по поведению, лгал ли Михаил, когда говорил, что он совершил преступление. Этот анализ будут делать по видеозаписи его допроса и сверке показаний на месте.

Так, одна из экспертиз уже завершена: ее провел президент Ассоциации профессионалов детекции лжи (АПДЛ), доктор психологии (МАААК), специалист-полиграфолог, психолог-эксперт Олег Барышев. Он заключил, что с психологической точки зрения результаты первого допроса не могут быть достоверными, так как по Губину было видно, что на него оказано физическое воздействие. По его словам, Губин был в угнетенном состоянии, выражавшемся в отсутствии эмоций, в «замершей позе», и явно говорил «в угоду тем, кто его допрашивает».

Фото: Результаты проведенной экспертизы по показаниям Губина

По словам адвоката Губина, ту же экспертизу проведут с видеозаписью допросов детей.

— Также будут написаны обращения в различные инстанции, не менее 40, и к президенту, и к уполномоченному по правам человека, — пояснил Калинов.

По его словам, помимо этого, сторона защиты хочет добиться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников полиции, которые избили Михаила в отделении.

Фото: Жалоба Михаила Губина на действия сотрудников полиции

— Его отказались брать в СИЗО из-за побоев — есть документы, это подтверждающие. То есть из-за преступления сотрудников полиции вынесен отказной. По данному факту мы тоже будем добиваться возбуждения уголовного дела, — пояснил адвокат.

По его словам, дело весьма важное и принципиальное. Помимо того что речь идет о жизни человека и о жизни его близких, речь идет об очередном прецеденте в российской судебной практике осуждения человека на 12 лет на ровном месте.

— Я специализируюсь по уголовным делам по педофилии, у меня много таких дел сейчас встречается. Был случай в Челябинске, когда компания отмечала что-то, и мужчина отвернулся, чтобы пописать, потом повернулся к людям вдалеке, среди которых были дети, и просто потряс своим «достоинством», в рамках обычного облегчительного процесса. И все — также 12 лет. Такая вот критическая ситуация с этими делами у нас, — посетовал адвокат.

Слова Калинова подтвердила и сестра Губина, которая рассказала, что вместе с Михаилом в исправительной колонии находятся несколько осужденных по данной статье.

Кассационная жалоба по данному делу может быть подана до 27 марта 2023 года. К этому моменту Михаил Губин проведет за решеткой уже полтора года своей жизни.