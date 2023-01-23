Из-за денег на пиво: что известно о жестоком убийстве пенсионерки сыном на западе столицы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Витебская улица Карта всех событий

Утром 23 января на западе столицы 33-летний мужчина с ножом набросился на свою мать и сестру. В результате пожилая женщина скончалась на месте, а ее дочь госпитализировали. Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Что стало причиной жесткого убийства, а также что известно о личности подозреваемого — в материале «Вечерней Москвы».

На глазах у детей

Убийство произошло в квартире жилого дома на Витебской улице. Там жила достаточно многочисленная семья: пенсионерка, ее 33-летний сын, а также дочь с мужем и двумя детьми.

Сын пенсионерки страдал психическими расстройствами и получал пенсию. Так как сам он быстро тратил все деньги на выпивку и сигареты, пособие выдавала ему мать частями. Утром в понедельник мужчина потребовал отдать ему всю сумму, а когда родительница отказала, он схватился за нож. В этот момент в квартире, помимо матери и сына, была сестра с двумя маленькими детьми.

Полицию на место преступления вызвала соседка, которая услышала крики о помощи из соседней квартиры. Когда женщина зашла в помещение, она увидела трех окровавленных людей, борющихся на полу, тогда она схватила детей и убежала.

Пенсионерку горе-сын ранил 11 раз. Она умерла на месте. Сестру нападавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. В этот же момент подозреваемого задержали. Его отвезли в отделение Следственного комитета для допроса.

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Голые забеги в аэропорту

В связи с расстройством психики сотрудники Следственного комитета назначили подозреваемому психолого-психиатрическую стационарную экспертизу, а также возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Ход расследования под свой контроль взяла столичная прокуратура.

Это далеко не первая выходка мужчины. По словам соседей, примерно пять лет назад злоумышленник напал на беременную тогда сестру. Обошлось без жертв — женщину защитил муж. Впоследствии она написала заявление в полицию на своего брата.

Помимо этого, москвич регулярно вел себя неадекватно: он громил квартиру, рвал паспорт и выбрасывал ценные вещи в мусоропровод, а один раз даже устроил обнаженный забег по зданию аэропорта.

При этом, когда ему вызывали врачей, он старался делать вид, что он нормальный. Это, правда, ему не помогало. Мужчина регулярно наблюдался в психиатрических лечебницах, последний раз его выписали меньше недели назад, сообщает МК.