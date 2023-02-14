«Банда амазонок»: что известно о самой жестокой женской группировке в России

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В понедельник, 13 февраля, Ростовский областной суд приговорил четверых участников преступной группировки, которую впоследствии назвали «бандой амазонок», к 24 и 25 годам колонии строгого режима. Основной костяк банды состоял из женщин, а ее почерк отличался особой жестокостью. Среди их жертв — дети, женщины и полицейские. Убивали из-за всего: куртки, сапоги или продукты. Чем были известны, как действовали и как были пойманы члены самой жестокой женской группировки в стране — в материале «Вечерней Москвы».

Территория и состав банды

Банду в конце 90-х организовали местный продавец поддельной водки и прочих товаров Роман Подкопаев и его жена Инесса Тарвердиева, которую он «отбил» у прошлого супруга, убив его. Также в группировке состояли старшая дочь Тарвердиевой от первого брака Виктория и сестра Подкопаева Анастасия Синельник с ее супругом, который служил инспектором ГИБДД.

Преступная деятельность главаря банды началась не с убийства бывшего мужа своей избранницы, но именно это преступление легло в основу формирования сообщества, которое далее терроризировало всю Ростовскую область. Примечательно, что с ухажерами своей избранницы Подкопаев не церемонился: он ревновал ко многим мужчинам, и это никогда не заканчивалось для конкурентов хорошо.

Не щадили никого

Группировка занималась грабежами и разбоями, а жертвами налетов нередко становились сотрудники правоохранительных органов. Позже Тарвердиева говорила, что такую ненависть к людям в погонах она испытывает из-за того, что ее некогда бросил инспектор ГАИ. Подкопаев же пытался устроится в органы, и когда ему отказали, он затаил обиду.

Преступники очень тщательно составляли план нападения: собирали информацию о жертве и изучали местность. Также планомерно злоумышленники готовились к убийствам: если во дворе милиционера, которого банда выбирала своей жертвой, была собака, то ее выманивали и убивали незадолго до атаки.

Банда не щадила никого: не только животных, но и детей. Жертвами одного из самых громких убийств стал не раз награжденный сотрудник спецназа, а также его жена с детьми. Примечательно, что, по данным «Царьграда», отпрысков погибшего лишила жизни лично Тарвердиева, напав на них с ножом.

Анастасия Синельник (слева) и Виктория Таривердиева / Фото: РИА Новости

Учет награбленного

Группировка жила настоящей жизнью разбойников: они брали «все, что плохо лежит». Совершали налеты на магазины, грабили частные дома.

При этом злоумышленники и к этому вопросу подходили со всей серьезностью. Сохранились тетради Тарвердиевой, в которых она записывала всю информацию: адреса домов и магазинов, население, охранные системы и возможная добыча.

Примечательно, что и после совершения ограбления вся добыча бережно переписывалась: товары с их стоимостью, марками производителей и количество захваченных единиц.

Невидимость Крота

Активной фазой деятельности банды считается период с 2007 по 2013 год. Долгие годы оставаться непойманными им позволял инспектор ГИБДД Сергей Синельник — один из членов ОПГ. Он предоставил группировке доступ к милицейской рации. Преступники просто слушали переговоры ищущих их людей и избегали задержания.

8 сентября 2017 года «банда амазонок» решила совершить нападение на дом пенсионеров. Преступники расправились с хозяевами и уже выходили, когда их заметил патруль полиции. Завязалась перестрелка, в ходе которой погиб один сотрудник правоохранительных органов, а второй был ранен. Пострадавший успел вызвать подкрепление, а также убил ответным огнем Подкопаева и ранил Викторию Тарвердиеву. Дочь главаря задержали. На допросе она рассказала все о подельниках, и к вечеру того же дня всю группировку схватили.

Инспектор ГИБДД Сергей Синельник / Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Суды и приговоры

Расследования и судебные тяжбы длились до 2017 года, когда четверым членам группировки объявили первые приговоры. Суд присяжных признал обвиняемых виновными в преступлениях, совершенных с 2007 по 2009 год, и приговорил Инессу Тарвердиеву к 21 году колонии, ее дочь Викторию — к 16 годам, Анастасию Синельник — к 19, а бывшего инспектора Сергея — к 20 годам колонии строгого режима.

Спустя еще три года завершилось расследования по второму периоду преступной деятельности — с 2009 по 2013 год. За это время банда совершила не менее десяти убийств. Суд вынес новые приговоры, согласно которым мать и дочь Тарвердиевы приговорены к 25 годам колонии общего режима, Анастасия Синельник — к 24. Сергей Синельник получил 25 лет колонии строгого режима.

«Банда амазонок» намерена обжаловать приговор, сообщили РИА Новости.