Бегущая с лезвием: история зюзинской маньячки, которая в нулевых убивала мужчин прямо на глазах у прохожих

Фото: Дмитрий Миронов / из личного архива

В начале марта 2002 года на автобусной остановке «Театр «Шалом» на Варшавском шоссе в Москве произошло жестокое убийство 20-летнего мужчины. Зверская расправа повергла всех в шок: молодому человеку практически отрубили голову. Мало кто тогда мог бы поверить в то, что это преступление совершила молодая девушка, вооруженная кухонным ножом. Мария Петрова совершит еще пять нападений перед тем, как о ней узнает вся страна. О том, что заставило девушку взяться за нож, и как ее ловили оперативники, — в материале «Вечерней Москвы».

Кинематографичный сценарий

— Маша Петрова в детстве была нормальным ребенком, у нее были обычные девчачьи увлечения: куклы и цветочки, — начинает с биографической справки кандидат психологических наук, бывший старший оперуполномоченный МВД по особо важным делам и эксперт-профайлер Дмитрий Миронов, принимавший участие в поимке Марии более 20 лет назад.

По его словам, девушка росла в обычной советской семье, хорошо училась в школе и не была проблемной. Повзрослев, она увлеклась спортом и получила звание мастера спорта по плаванию.

После окончания школы Мария прошла лишь трехмесячные курсы секретаря-референта с изучением компьютера и английского языка, но по специальности не работала. Она успела попробовать себя в роли продавца в магазине мужской одежды, официанта и тренера по шейпингу, но нигде не задерживалась — работа ее не особо интересовала. На этой почве в семье возникали конфликты.

В 18 лет девушка стала жертвой изнасилования. По словам самой Петровой, преступнику было 45–50 лет, он был сильным и коренастым, от него несло перегаром. Этот образ остался в ее памяти и в будущем стал основополагающим при выборе жертв.

Фото: Источник «ВМ»

После того случая Марию как подменили. Ее стала волновать собственная привлекательность, она начала вызывающе одеваться и сильно краситься. Вскоре девушка завела романтические отношения с другом своего брата, от которого забеременела. Мать, узнав об этом, закатила скандал. На нервной почве Мария потеряла ребенка.

Чтобы справиться с депрессией, она пустилась во все тяжкие: начала активно гулять, не ночевать дома и выпивать. Втайне от родителей девушка даже давала в газеты объявления о предоставлении интимных услуг. При этом Петрова регулярно требовала от родителей денег на одежду и развлечения.

— Один из таких конфликтов закончился потасовкой, по результатам которой родители вызвали неотложную психологическую помощь. По старым порядкам так можно было делать с буйными дерущимися людьми. И девушку поставили на учет в ПНД, — рассказывает Миронов.

Впоследствии мать пользовалась этим фактом как рычагом давления: за каждую провинность она грозилась сдать Петрову в психушку. Именно из-за этого, например, молодой женщине пришлось терпеть домогательства в спорт-клубе, где Мария работала преподавателем физкультуры. К ней, напившись, приставал старший тренер и грозил выкинуть с работы, если она кому-нибудь об этом расскажет.

Позже именно этот момент девушка назовет «катализатором», после которого она решилась на убийство.

Портал в мир Марии-убийцы

Версию о мести мужской половине человечества эксперт-профайлер, работавший с Петровой, отрицает. По его словам, Мария использовала этот повод как оправдание.

— Через свои преступления она выразилась как человек, выразилась против навязчивых социальных отношений, серости и обыденности. Это был некий протест через насилие, становление через него. Но она и правда нападала только на мужчин — женщин и детей она не трогала, — пояснил Миронов.

При этом, по мнению бывшего сотрудника правоохранительных органов, она не была той «сумасшедшей дурочкой», как ее описывают СМИ. Она очень четко продумывала свои нападения, продумывала алиби, тщательно выбирала жертв и изобрела удобный способ переноски оружия, а также была крайне аккуратна со следами.

Фото: Дмитрий Миронов / из личного архива

— Помимо работы в колледже, она была тренером в местном фитнес-центре. И вот перед тем, как пойти на «охоту», она приходила к своей группе и давала им задание. После этого предупреждала, что выйдет ненадолго, — вспоминает Миронов. — Таким образом, если кто-то спросил бы, где Петрова была в такой-то момент времени, все занимающиеся подтвердили бы, что она была на тренировке. Кто будет вспоминать, сколько минут ее не было, — рассказывает эксперт.

Обеспечив себе алиби, девушка прятала в рукав толстовки нож и шла на пробежку. Жертв она выбирала в день убийства просто из тех, кого встретит по пути. Как только она видела цель, «заходила на второй круг» и лишь во время второй «встречи» била жертву сзади ножом в область шеи, не сбавляя темпа и не останавливаясь. После этого спокойно возвращалась к ученикам.

Помимо этого, она четко отделила «ареал обитания» от «охотничьих угодий» и никогда не убивала в своем округе.

— По дороге от ее дома был подземный переход под Варшавским шоссе, который ведет в другой округ. Она переходила дорогу через длинный, даже немного инфернальный тоннель и как бы перерождалась в другом мире, где становилась убийцей. То есть она для себя превращалась в совершенно другого человека, — объясняет Миронов.

Удовольствие в чистом виде

Первую жертву Петрова встретила на остановке «Театр «Шалом». Это был слегка выпивший молодой парень. Мария подбежала к нему со спины и схватила за лицо рукой, сделав один взмах ножом.

— После этого она оцепенела от непонятного ощущения. По ее словам, после совершенного преступления она ушла в тоннель, но, дойдя до середины, вернулась, чтобы снова окинуть взглядом всю картину. То есть она получила удовольствие в чистом виде, — рассказывает эксперт-профайлер.

В этот момент она «подсела на убийства, как на наркотик». Первое нападение она совершила 1 марта, второе — через месяц, третье — через три недели. Промежутки постоянно сокращались. Она теряла бдительность и была все менее аккуратна. Всего на совести Петровой трое убитых и трое тяжелораненых.

Естественно, преступника искали. Сперва нападения между собой не связывали, но потом, при обработке информации от свидетелей, стало ясно, что в районе действует серийный убийца.

Фото: Дмитрий Миронов / из личного архива

Во время расследования район перекрывали. Оперативники изучали предполагаемые маршруты, опрашивали собачников. Были проверены все учреждения, куда мог зайти подозреваемый. Отрабатывали всех, кто стоял на учете.

Примечательно, что очевидцы не могли сказать наверняка, был ли пробегавший мимо них человек в шапочке и спортивном костюме мужчиной или женщиной. Дело в том, что Петрова, как уже упоминалось выше, была пловчихой.

Сперва следствие отрицало саму возможность того, что убийства могла совершить девушка — способ, выбранный ею, не типичен для женщин. Однако массовые показания свидетелей заставляли рассматривать и такой вариант. Тем более, что двое выживших, которые сохранили способность говорить после нападения, заявляли, что на них напала женщина. Один отметил, что во время борьбы ударил преступника в пах, но никакой реакции не последовало, а второй отчетливо видел лицо злоумышленницы. Третий выживший после атаки Петровой навсегда потерял способность разговаривать из-за полученных травм.

Мы отпустим тебя домой

Вся история Марии Петровой пропитана невероятными кинематографичными поворотами. Не стало исключением и ее задержание. По словам бывшего следователя по делу, убийцу приметил на улице стажер-оперативник. Во время дежурства в районе, где орудует маньяк, он наклонился, чтобы поднять упавший фантик, и увидел проходящего рядом с ним человека в кроссовках со свежими следами крови.

Молодой сотрудник правоохранительных органов проследовал за подозреваемой до дома, а потом и до самой квартиры, после чего побежал в ближайшее отделение милиции и сообщил коллегам. Петрову задержали в тот же день в квартире, в которой она жила с родителями.

Несмотря на сложные отношения, сами родители не сообщали полиции о своих подозрениях и свидетельствовать против дочери не стали. Хотя в тот момент, когда по району пошли слухи о маньяке, отец заподозрил дочь в страшном увлечении.

Фото: Дмитрий Миронов / из личного архива

— Он рассказал, что был случай, когда он собирался идти в ванну, но там шумела вода и был включен свет. На стук никто не ответил, и он открыл незапертую дверь. У раковины стояла Мария и мыла нож. Она так на него посмотрела, что отец сразу все понял, — рассказывает Миронов.

Сама Петрова сперва тоже всё отрицала. Она искренне не верила в то, что совершила что-то ужасное, однако находилась в состоянии сильного стресса, что и сыграло следователю на руку. В какой-то момент проводившие допрос сотрудники с уставшим видом попросили Петрову рассказать хотя бы про один эпизод, который случился в подотчетном для правоохранителей районе. За это они пообещали отпустить девушку домой.

— Мария спросила: «Честно?» Следователь ответил «да», и она согласилась, — вспоминает экс-сотрудник МВД.

После этого она рассказала о совершенном нападении, и так клубок преступлений начал распутываться. Домой ее, естественно, никто не отпустил.

Она мечтает о семье

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала Петрову невменяемой, потому вместо тюрьмы ее отправили на принудительное лечение. По сей день она находится в психиатрической больнице. Бывший следователь навещает пойманную преступницу и продолжает с ней общаться.

По его словам, она до сих пор не считает, что сделала что-то неправильное, и не испытывает чувства стыда. Она приняла свое прошлое и больше не грезит об убийствах. При этом она все еще мечтает о семье и надеется выйти на свободу. По мнению Миронова, при определенной помощи Петрова сможет социализироваться.

Фото: Дмитрий Миронов / из личного архива

Родители Марии, однако, не слишком хотели бы ее освобождения. Отец попросту боится собственную дочь, а мать испытывает чувство стыда и не знает, как смотреть в глаза соседям.

Однако вопрос об освобождении от принудительного лечения решает не Петрова и не ее родители, а специальная комиссия. Она проходит раз в полгода.

По словам Миронова, врачи в последнее время отмечают положительную динамику в лечении психического заболевания, но говорить о выходе Марии из лечебницы пока преждевременно.