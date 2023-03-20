«Выкидывают на улицу»: как махинации застройщиков могут оставить сотни жителей Балашихи без единственного жилья

Фото: Youtube / 15laptev

В редакцию «Вечерней Москвы» обратились участники долевого строительства, у которых пытаются отобрать единственное жилье. Дольщики из жилого комплекса «Леоновский парк» в Балашихе переживают, что лишатся купленных еще в 2014–2015 годах квартир из-за банкротства очередного застройщика. Проблемы в ЖК существуют давно, но последний управляющий пошел на радикальные меры. По словам жильцов, чтобы окупить убыточный проект, он готов выгнать на улицу семьи с детьми. Кто виноват и что делать жителям ЖК — в материале «ВМ».

Все риски — на вас

Понять страх жильцов можно, тем более что в жилом комплексе уже были случаи, когда жильца лишали права на собственность в судебном порядке.

Так случилось с Любовью Матюшкиной. Женщина уже три с половиной года борется с раком, а также имеет инвалидность.

В 2015 году, когда все еще было хорошо, она устроилась на работу в строящийся квартал в технический надзор, а после ее перевели в начальники участка от компании ООО «Пролетарка» — одного из подрядчиков строительства.

Проработав на компанию четыре месяца без зарплаты, она была уволена после забастовки по статье за прогулы. В какой-то момент застройщик решил расплатиться с подрядчиком, а «Пролетарка» — с субподрядчиками. Только не деньгами, а квартирами. Именно так субподрядчик ИП Никуленко получил квартиру на улице Соловьева в доме № 1 на реализацию и решил продать ее по сниженной стоимости, чтобы расплатиться с долгами. Об этом случайно узнала Матюшкина.

В тот же день она рассказала об этом мужу. Они откладывали много лет и смогли скопить два миллиона. Продавец просил четыре. Для того чтобы купить квартиру, Матюшкина с мужем продали старую квартиру и машину.

Деньги отдавали постепенно: сперва аванс, а потом по частям. Проблема заключалась в том, что у предпринимателя не было счета и чеки он не выдавал.

— Он говорил, что у него и расчетного счета нет. Он как деньги на руки получал, так сразу их и раздавал рабочим, — рассказывает пострадавшая.

Фото предоставлено Любовью Матюшкиной

Потому он регулярно выдавал расписку о полученных средствах. В какой-то момент ИП Никуленко достиг взаимозачета с покупательницей с одной стороны, а с другой — выполнил работы, чтобы покрыть полученную на реализацию квартиру. На этом основании в 2016 году женщина подписала договор с «МКМ-5», а через месяц получила право собственности.

После этого вся семья переехала в новое жилье. Одну крышу делили Матюшкина, ее муж, дочь, являющаяся матерью-одиночкой, и ребенок. Семья прожила в квартире семь лет.

— Мы специально купили эту квартиру, понимая, что нам всем проще и лучше жить вместе, — вспоминает собеседница «ВМ».

Первые столкновения с «Пролетаркой» начались в 2019 году, когда Матюшкина выиграла суд по зарплате, хотя вместо 600 тысяч смогла отсудить только 63, которые, впрочем, все равно не получила. Также она очистить репутацию, обжаловав статью о прогулах, так как бастовала на законных основаниях из-за невыплаты зарплаты. Именно в этот момент они познакомились с конкурсным управляющим «Пролетарки».

В сентябре 2021 года семья получила письмо о необходимости освободить квартиру.

— Мы все были в шоке, обратились к юристам. По их совету мы в течение пяти дней написали протест в арбитражный суд, в первую инстанцию. Но оказалось, что с момента решения суда прошло уже немногим более трех месяцев. И нам говорили, что мы опоздали, — плача вспоминает Матюшкина.

На всех процессах и слушаниях им говорили, что они сами виноваты, что не знали о суде.

— Нигде не восстанавливают пропущенный срок. Никто не хочет отменять решение. Нам говорят: «Опоздали, не знали, все риски — на вас», — сетует собеседница «ВМ».

Фото предоставлено Любовью Матюшкиной

На процесс не были приглашены ни семья Матюшкиной, ни Никуленко, предприниматель, с которым она рассчитывалась. Хотя конкурсная управляющая «Пролетарки» с 2019 года знала Матюшкину лично, а также ее телефон и адрес. При этом она часто звонила женщине и расспрашивала, как и когда была куплена квартира. А потом управляющая прислала извещение о том, что квартира возвращена в конкурсную массу.

С тех пор длятся судебные тяжбы. Стороны дошли до Верховного суда. Но, несмотря на наличие документов, подтверждающих законность покупки, жалобу просто не рассматривают. Говорят одно и то же: сроки обжалования были пропущены.

— Не знаю уже, в какую стену биться. Сдаваться мы не собираемся хотя бы потому, что нам некуда больше идти. Это наше единственное жилье, — резюмирует Матюшкина с отчаянием.

На данный момент семья все еще проживает в оспариваемой квартире. Извещение о снятии с регистрации уже появилось в интернете, однако его еще не прислали по почте.

«Нас пытаются выкинуть на улицу»

По словам другого жителя «Леоновского парка», одного из лидеров инициативной группы обеспокоенных собственников Никиты Савкина, проблемы с жилым комплексом начались еще в 2002 году. Тогда компания «Социальная инициатива» начала строить на территории нынешнего ЖК квартал малоэтажных домов. В то время он назывался «Золотая звезда».

В скором времени фирма обанкротилась, и ей на смену пришла другая — «ВИЭМСИ Недвижимость». Ее постигла та же участь.

В 2008 году администрация Железнодорожного начала искать, кто сможет достроить объект. Вызвалась «Мосстроймеханизация-5» («МСМ-5»). Новый застройщик решил изменить планы и возвести многоэтажные дома. После этого все предыдущие дольщики заключили новые договоры с «МСМ-5» о передаче аналогичных по метражу квартир.

Однако и у нового застройщика все шло не слишком хорошо. Проект затянули до 2014 года, а деньги закончились. Тогда «МСМ-5» наняла подрядчиков — «Пролетарку» и «Еврострой». Денег расплачиваться с ними не было, поэтому платили квартирами.

Фото предоставил Никита Савкин

По словам одного из дольщиков, где-то в этом промежутке руководство «МСМ-5» начало понимать, что им придется проходить через процедуру банкротства, и стало выводить активы: переписывать квартиры на фиктивных собственников.

В январе 2022 года «МСМ-5» объявила себя банкротом. Новый конкурсный управляющий некоторое время разбирался в бумагах и усомнился в их подлинности. После этого началось самое страшное: пересмотр всех ранее совершенных сделок.

— Я купил квартиру в 2015 году, но понимал, что в срок, к сентябрю, они не успеют. Вместо года, на который я рассчитывал, я ждал четыре. Причем сдавали в ужасном состоянии: без воды, света, отопления. В первое время вместо лифтов мы ездили на подъемниках без стен и потолка. В 2020 году мы сами сделали ремонт и въехали. А теперь, спустя восемь лет после сделки, нас пытаются выкинуть на улицу, — рассказывает Савкин.

Простая формальность

После обращения «Вечерней Москвы» соблюдение прав дольщиков на контроль взял балашихинский городской прокурор Никита Брыкин.

Как сообщила «ВМ» руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова, на днях прокурор провел с участниками долевого строительства встречу, на которой также присутствовали представители администрации городского округа и арбитражные управляющие. Взволнованным гражданам объяснили, что признание сделок недействительными для возвращения их в конкурсную массу, то есть в перечень непроданных квартир, касается только незаконно выведенного имущества. Именно по поводу него было подано несколько заявлений в Арбитражный суд города Москвы.

— Добросовестным покупателям нечего бояться: в рамках дела о банкротстве застройщика никто не заявлял об изъятии жилья у честных приобретателей, — подчеркнула Короткова.

Фото: Прокуратура Москвы

По данным пресс-службы прокуратуры, собственников помещений привлекли к судебным заседаниям только в качестве третьих лиц, для того чтобы подтвердить в суде правомерность их сделок и невозможность добавления их в конкурсную массу.

Иными словами, у тех, кто сможет подтвердить законность сделки договорами, чеками, платежками, ничего не отнимут. Отдельно прокуратура будет разбираться с делом семьи Матюшкиных, которая купила квартиру у одного из субподрядчиков, а не напрямую у застройщика.

Всего конкурсный управляющий хочет проверить более 200 сделок по продаже квартир. Жители 120 из них уже обратились за защитой своих прав. «Вечерняя Москва» будет следить за развитием ситуации.