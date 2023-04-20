Совпадение или серийный живодер: что известно об убийствах йоркширских терьеров в Зеленограде

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Москва, Зеленоградский административный округ, район Старое Крюково Карта всех событий

За последние две недели в лесных массивах Зеленограда обнаружили тела двух жестоко убитых собак породы йоркширский терьер. Зоозащитники обратились в полицию, но правоохранители пока не нашли зацепок в этом запутанном деле. Однако местные жители убеждены: в округе действует маньяк. На чем строятся эти теории и кого подозревают в жестоких расправах над животными — в материале «Вечерней Москвы».

Отдали в «добрые» руки

О первом преступлении стало известно 31 марта. Жительница 2-го микрорайона Зеленограда обнаружила в парке тело жестоко убитого йоркширского терьера. Животное было привязано скотчем за шею к дереву, ему были нанесены колото-резаные раны.

Женщина сообщила о произошедшем в профильную группу в социальных сетях. Среди подписчиков оказалась Мария, дочь Натальи Дудкиной, которая с ужасом заметила сходство погибшего животного со своей собакой, которую она отдала «в добрые руки» по семейным обстоятельствам.

Пожилую самку той же породы Дудкина-старшая отдала еще в сентябре 2022 года в малообеспеченную семью Серемяшко, которая, однако, не вызывала каких-либо подозрений. Женщина уточнила, что если питомец не приживется, то лучше его вернуть, а не избавляться от него.

Дудкиной показалось, что убита была именно их собака, и она обратилась в полицию с заявлением о жестоком обращении с животным. Первыми подозреваемыми оказались новые владельцы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования выяснилось, что собака из семьи действительно пропала.

— Следователь сказал Светлане (Серемяшко — прим. «ВМ»), что если они не найдут собаку, то им грозит уголовная ответственность. Тогда и они начали искать. Но мы ее нашли своими силами, так как собака была чипирована, — вспомнила Мария.

Оказалось, что спустя некоторое время новые хозяева просто вывезли пожилую собаку в деревню Голубое и выбросили там на улицу. Ее нашли местные дворники и приютили.

— Несмотря на то что наша собака оказалась жива, мама все равно решила бороться до конца, чтобы узнать, кто совершил такое зверское убийство живого существа, — заключила Мария.

Тело в пакете

Другую замученную собачку обнаружили 9 апреля в том же лесопарке буквально через дорогу. Местная жительница шла вдоль тропинки и увидела под кустом орешника пакет. В нем лежало бездыханное окоченевшее тело йоркширского терьера.

Женщина вызвала полицию. Сотрудники прибыли на место происшествия через два часа. Тело забрали на экспертизу, чтобы выяснить: была ли смерть животного насильственной. Если этот факт подтвердится, то будет возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. В противном случае хозяина будет ждать штраф за неправильную утилизацию тела.

Маньяки или совпадение

Так как случаи жестоких убийств произошли в одном и том же парке, а жертвами стали маленькие беззащитные собачки одной породы, местные жители начали переживать, что в районе орудует психически нездоровый убийца.

Некоторые жильцы указывают на семью Серемяшко, как и Наталья Дудкина — заявитель по первому уголовному делу. Примечательно, что лесопарк граничит с четвертым районом Зеленограда, где проживают подозреваемые.

Семья, которая с первого взгляда не кажется какой-то особенной, славится на всю округу своими нездоровыми привычками: она регулярно берет домой животных на платную передержку или на пожизненное содержание, после чего жестоко от них избавляется: выбрасывает или привязывает к деревьям.

Так они поступили с собакой Натальи Дудкиной, то же самое делали не раз до этого. Соседка семьи, Любовь Татарчук, рассказала, что в квартире у подозреваемых всегда много животных, шум и гам, при этом состав четвероногих постояльцев постоянно меняется.

— С начала прошлого года они избавились от пяти собак. Они открывают «Авито» и берут собак «в добрые руки». На наших глазах эти животные появляются, а потом куда-то исчезают, — рассказала соседка.

По словам самих членов семьи, они отдают их дальше дядям и дедушкам в деревни, но после определенного случая соседи семье больше не верят.

— Был у них щенок лабрадора, который внезапно пропал. Я спросила Свету, куда они его дели. Она ответила, что ее дядя забрал его жить в деревню. Позже оказалось, что они просто завернули его в куртку, вывезли в деревню Малино и выбросили на дорогу в лютый мороз, — рассказала женщина.

По словам Татарчук, заправляет живодерством в семье бабушка. Но и младшее поколение относится к собакам плохо. Всю злость от неудач и ссор в доме вымещают на животных.

В какой-то момент жильцам дома надоели шумные соседи, и они обратились в полицию и к зоозащитникам. Однако подозреваемым удалось и тут ускользнуть от излишнего внимания. Правоохранительные органы не заинтересовались этой темой, а зоозащитники приехали один раз, повозмущались на камеру и больше не интересовались темой. Девушка, которая их вызвала, позже была замечена вместе с членами семьи: по словам соседей, она помогала им избавляться от очередного тела.

То обращение Серемяшко не забыли, и даже однажды чуть не напали на Любовь Татарчук с кулаками. Теперь соседи проблемной семьи пытаются добиться постановки проблемной квартиры на учет в различных службах.

Имеют ли они отношение к последним жестоким убийствам, неизвестно. Администратор местного сообщества любителей животных считает, что ясность в это дело могут внести только правоохранительные органы.

До пяти лет лишения свободы

По запросу «Вечерней Москвы» пресс-служба МВД подтвердила обе находки жестоко убитых животных. В первом случае следы насильственной смерти были заметны невооруженным глазом, поэтому было возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Полиция еще не установила личность подозреваемого.

По второй находке на данный момент проводится проверка, тело животного отправлено на экспертизу. Если она покажет, что смерть была насильственной, будет возбуждено уголовное дело.

Когда виновных в убийстве животных найдут, в качестве самого строгого наказания им грозит до трех лет лишения свободы. Об этом «ВМ» рассказал адвокат Алексей Цыганов. Он отметил, что санкции могут включать штраф до 80 тысяч рублей, исправительные и обязательные работы.

Если окажется, что серию преступлений совершил один человек, то наказание может стать более суровым. В таком случае штраф может вырасти до 300 тысяч рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.