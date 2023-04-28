Истощение и регулярные побои: как подмосковная живодерка издевалась над собаками и собственной дочерью

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Московская область, Можайск, улица 20 Января, 11 Карта всех событий

В пятницу, 28 апреля, суд приговорил заводчицу из подмосковного города Можайска Юлию Степочкину, которая морила голодом своих животных, а также содержала своего ребенка-инвалида в антисанитарных условиях и без должного ухода, к четырем годам колонии общего режима. Помимо этого, ее оштрафовали на 160 тысяч рублей и еще 200 тысяч обязали выплатить своей покалеченной дочери. О том, как спасали малыша и животных, — в материале «Вечерней Москвы».

Сам тихо умрет дома

Внимание окружающих обратилось к Степочкиной после того, как 6 мая 2022 года она принесла в можайскую ветеринарную клинику измученную, исхудавшую собаку породы родезийский риджбек с заворотом кишок. Врачам женщина сказала, что животное съело пакет от сушек и ему нужна помощь.

Ветеринары не могли прооперировать собаку, так как с такой потерей веса даже введение наркоза было для нее смертельно опасным. Врачи предложили женщине усыпить животное.

— Это предложение она отвергла и сказала, что лучше он сам тихо умрет дома, — сообщила неравнодушная к судьбам животных местная жительница Татьяна Майорова, которая приняла непосредственное участие в дальнейшем освобождении животных.

Ветеринарные врачи знали Майорову лично, так как она часто приносила им пострадавших бродячих животных. Они рассказали ей о произошедшем, отметив, что у странной гражданки наверняка есть еще животные и едва ли они находятся в лучшем состоянии. Татьяна решила, что попробует как-то спасти страдающих собак.

Помощь с похоронами

Неравнодушная жительница позвонила Степочкиной и предложила ей помощь с тремя собаками, которые, по словам заводчицы, у нее проживают. Майорова была готова и забрать животных, и помочь с выкармливанием, и с операциями, но на все предложения получила отказ.

Оказалось, что недобросовестная заводчица живет неподалеку от Майоровой, на улице 20 Января, в доме № 11. Женщина решила спросить местного сантехника, бывал ли он в квартире и что он там видел. Мужчина рассказал, что действительно недавно был у Степочкиной и видел у нее восемь собак, а также малолетнего ребенка с ограничениями по здоровью.

— Рассказал, что собаки заморены голодом, ходят, друг на друга опираются. А ребенок живет в неподобающих условиях, — рассказала собеседница «ВМ».

По словам сантехника, заводчица не беспокоится о чистоте и комфорте в квартире, животные справляют нужду прямо дома, а если не выживают в таких условиях, то там же в квартире и остаются. Именно для помощи с похоронами собаки Степочкина и вызывала сантехника.

— Я подумала, что надо что-то делать. Написала два заявления в полицию: по факту жестокого обращения с животными, а также о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, все же маленькому ребенку опасно находиться среди голодных собак, — рассказала Майорова.

Однако Степочкина полицейских для проверки не пустила, а взламывать дверь у правоохранителей не было оснований, так как слова заявителя ничем не были подтверждены.

— Тогда мы пошли на хитрость и выдумали «дворника», который согласится помочь ей закопать труп собаки. Его сыграл один знакомый мальчик. После успешных переговоров мы снова позвонили в полицию и сказали, что вечером мы сможем попасть внутрь и можно будет проверить жилище на наличие нарушений — рассказала Майорова.

После этой фиктивной помощи с захоронением трупа собаки сотрудник полиции смог посмотреть, что же происходит в квартире, которую позже в Сети окрестили «собачим Освенцимом». Также во время этого визита защитницы животных смогли сделать несколько фотографий и распространили их через интернет.

Достали администрацию

Когда сообщество собачников увидело то, что творилось в квартире заводчицы, в местное отделение полиции начали беспрерывно писать жалобы, обращения и заявления. Та же реакция обрушилась и на администрацию.

В результате к злополучной квартире уже в ночь с 8 на 9 марта собрались представители всех экстренных служб: МЧС, полиции, скорой помощи, прокуратуры и органов по надзору за несовершеннолетними. Дверь квартиры вскрыли, Степочкину задержали. Из «плена» освободили ее малолетнего ребенка и 14 собак.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», «Жестокое обращение с животными» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, совершенное в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего, с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Нерадивую родительницу и заводчицу отдали под суд. О ребенке позаботились органы опеки, в данный момент он находится в ГБСУ СО МО «Семейный центр Можайский». При этом руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова отметила, что дело девочки и ее дальнейшая судьба находятся на постоянном контроле у ведомства.

Собаками занялся центр помощи родезийским риджбекам из Москвы.

Собаки — имущество

Не всех животных удалось спасти. Одна из самок погибла при транспортировке в Москву: настолько была истощена, что не смогла пережить переезда. Еще две собаки остаются на передержке, их возраст близится к «закату», и отдавать в семьи их уже поздно. Остальные же отданы новым хозяевам.

— Мы регулярно отслеживаем их состояние, у нас создан общий чат, в котором владельцы регулярно делятся успехами в восстановлении здоровья питомцев. Все освобожденные собаки снова здоровы и живут полноценной жизнью, — рассказала Татьяна Майорова.

По ее словам, к сожалению, подобное отношение у заводчиков к животным на самом деле сплошь и рядом, но с этим ничего нельзя сделать.

— С точки зрения законодательства собаки — это недвижимость. Что она хотела с ними делать — то и делала. В этот раз мы смогли до нее добраться только из-за того, что она издевалась над ребенком-инвалидом, — посетовала Майорова.

По ее словам, если бы не это обстоятельство, то ни защитники животных, ни полиция не смогли бы никак повлиять на ситуацию.

Приговор

Можайский городской суд постановил, что в период с апреля 2019 года по май 2022 года Степочкина систематически избивала дочь руками и ногами, била по лицу столовой ложкой, из-за чего девочке требуются косметические операции.

Суд также признал женщину виновной в том, что била и истязала животных, морила их голодом и не обеспечивала уходом, из-за чего две собаки погибли.

В результате Степочкину приговорили к четырем годам исправительной колонии колонии общего режима, а также к 150 тысячам рублей штрафа. Помимо этого, Степочкина должна возместить дочери моральный ущерб в размере 200 тысяч рублей.