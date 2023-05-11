Один из друзей был в нее влюблен: что известно о жестоком убийстве девушки в Балашихе

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Московская область, Балашиха, улица Калинина Карта всех событий

В воскресенье, 7 мая, на лестничной клетке жилого дома в подмосковной Балашихе местный житель обнаружил обнаженное тело 18-летней уроженки Нижегородской области. По подозрению в совершении преступления были задержаны двое ее друзей. Как девушка оказалась в подмосковном доме и что стало причиной жестокого убийства — в материале «Вечерней Москвы».

Была «лишним ртом»

Погибшая Александра (имя изменено) родилась в Вознесенском районе Нижегородской области, где жила у бабушки. Два года назад пожилая родственница скончалась, и девушка решила перебраться в Подмосковье, где проживает ее мать.

Со слов подруги погибшей, родительница активно занималась устройством собственной жизни, трудилась на двух работах и воспитывала двух маленьких детей от безработного сожителя, и визит дочери был для нее не слишком радостным событием.

— Александра была для них «лишним ртом». Сожитель матери всячески гнобил ее, требовал, чтобы она оплачивала жилье, требовал денег, — цитирует знакомую погибшей «Подмосковье Сегодня».

Девушка устроилась на работу в пиццерию. В силу возраста, как говорит подруга Саши, девушка любила «потусить» и часто отдыхала в кругу знакомых в местном кафе. Однако недавно его закрыли и молодежь переместилась в подъезды.

Нашли лишь утром

Как сообщила мать Александры, около полутора лет назад девушка познакомилась с молодым сотрудником Росгвардии. По ее словам, они хорошо общались, вместе ездили на природу и ходили друг к другу на дни рождения.

— Второй влился в их компанию примерно два месяца назад и влюбился в дочь. Она мне рассказывала, что он оказывал знаки внимания, а он ей не нравился внешне, — передал слова матери погибшей «МК».

Источник «ВМ» также подтвердил, что мужчины работали в ведомстве. В пресс-службе Росгвардии заявили, что знают о задержании своих сотрудников. По данным ведомства, в их отношении проводится проверка по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

По предварительной информации, в роковой вечер двое мужчин вместе с девушкой и еще одним местным жителем отправились в подъезд жилого дома на улице Калинина, потому как там можно было спокойно посидеть. Это подтверждает запись с камеры видеонаблюдения.

О происходящем дальше можно только гадать. Существует несколько версий: по одной из них — новый знакомый быстро ушел, по другой — был избит друзьями девушки и потерял сознание. Так или иначе, Александра осталась в компании знакомых.

Вскоре после того как новый знакомый «выбыл из игры», выпившие молодые люди попытались склонить девушку к интимной близости, однако получили отказ. После этого они попытались изнасиловать Сашу. Девушка оказала сопротивление и в ходе схватки была задушена одним из мужчин. Вскоре после этого молодые люди покинули место преступления.

Ничего не помнит

Утром местный житель обнаружил обнаженное тело погибшей на лестничной клетке и обратился в правоохранительные органы. По неподтвержденным данным, следов изнасилования обнаружено не было.

Вскоре по подозрению в убийстве сотрудники полиции задержали 22-летнего парня, уроженца Челябинской области, и 21-летнего юношу из Кемеровской области.

Как сообщил Telegram-канал «112», в их отношении возбуждено уголовное дело. На допросе один из молодых людей признался, что имел намерения изнасиловать девушку, а второй ответил, что ничего не помнит.