Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Что известно о возгорании склада с покрышками в Дзержинском

Степан Жирнов
Происшествия
Что известно о возгорании склада с покрышками в Дзержинском
Фото: МЧС
Московская область, Дзержинский, Садовая улица, 22 Карта всех событий

Утром в пятницу, 12 мая, в подмосковном Дзержинском произошло возгорание на складе покрышек. Изначально площадь составляла 30 квадратных метров, но через некоторое время огонь распространился на площади 2,5 тысячи. Что известно о пожаре на данный момент — в материале «ВМ».

Возгорание произошло на складе предприятия по переработке отходов на Садовой улице, около дома № 22. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники экстренных служб.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Для тушения изначально были привлечены шесть единиц техники и 18 человек личного состава. Через некоторое время огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров, и сотрудникам МЧС понадобилось подкрепление. В связи с этим на место прибыли вертолеты Московского авиацентра. А к тушению пожара уже привлечены 55 человек и 19 единиц техники.

В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья сообщили, что в районе пожара концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимые нормы.

— Превышений установленных нормативов не зафиксировано. Концентрация диоксида азота 0,5 ПДК м. р., концентрации остальных загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК м. р, — отметили в ведомстве.

Что известно о возгорании склада с покрышками в Дзержинском Фото: Наталья Кондратенкова/ТАСС

В прокуратуре Подмосковья уточнили, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела.

Подмосковье Экология МЧС Проверки Московская область
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

История с географией: Польша, приди в себя!

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Один из главных стратегических партнеров: почему России надо дружить и сотрудничать с Индией

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Оставьте творчество людям: нужны ли новейшие технологии и ИИ в театре

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как быть, если живется тяжело

Никита Миронов
Никита Миронов

Смерть с косой пришла за британской монархией

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Под дулом недоброй критики: почему многим зрителям не нравятся российские сериалы

Ирина Фоменко
Ирина Фоменко

Сердце радуется яблоневому цвету: как изменился Бутырский район

Все мнения
О проекте