Что известно о возгорании склада с покрышками в Дзержинском

Фото: МЧС

Московская область, Дзержинский, Садовая улица, 22 Карта всех событий

Утром в пятницу, 12 мая, в подмосковном Дзержинском произошло возгорание на складе покрышек. Изначально площадь составляла 30 квадратных метров, но через некоторое время огонь распространился на площади 2,5 тысячи. Что известно о пожаре на данный момент — в материале «ВМ».

Возгорание произошло на складе предприятия по переработке отходов на Садовой улице, около дома № 22. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники экстренных служб.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Московской области

Для тушения изначально были привлечены шесть единиц техники и 18 человек личного состава. Через некоторое время огонь распространился на площади 2,5 тысячи квадратных метров, и сотрудникам МЧС понадобилось подкрепление. В связи с этим на место прибыли вертолеты Московского авиацентра. А к тушению пожара уже привлечены 55 человек и 19 единиц техники.

В пресс-службе Министерства экологии и природопользования Подмосковья сообщили, что в районе пожара концентрация вредных веществ в воздухе не превышает допустимые нормы.

— Превышений установленных нормативов не зафиксировано. Концентрация диоксида азота 0,5 ПДК м. р., концентрации остальных загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК м. р, — отметили в ведомстве.

Фото: Наталья Кондратенкова/ТАСС

В прокуратуре Подмосковья уточнили, что покрышки загорелись на складе предприятия по переработке отходов. По факту ЧП проводится процессуальная проверка, итогом которой может стать возбуждение уголовного дела.