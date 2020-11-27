В Подмосковье обезврежена банда, которая вывела в Турцию 60 миллионов евро

Ольга Врадий заявила, что следствие собрало доказательную базу, преступников ждет суд / Фото: Страница ВК Ольги Врадий

В Московском областном суде предстанут пять человек, подозреваемых в создании преступного сообщества и незаконного вывода за рубеж более 60 миллионов евро. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Она заявила, что следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела по незаконному выводу за рубеж денежных средств. В расследовании активное содействие оказывали оперативные сотрудники ГУЭБ и ПК МВД России, представители Росфинмониторинга и Интерпола.

— Пять соучастников обвинены в совершении валютных операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием поддельной документации, мошенничестве, совершенном организованной группой, организации и участии в преступном сообществе. Им инкриминируются деяния, предусмотренные статьями 159, 193.1 и 210 УК РФ, пояснил представитель Следственного комитета, — уточнила Врадий.

Майор юстиции рассказала, что, по данным следствия, летом 2013 года двое жителей Подмосковья создали преступное сообщество, к участию в котором на протяжении пяти лет привлекли еще восемь лиц. По словам собеседницы «Вечерней Москвы», преступная деятельность осуществлялась злоумышленниками в столице, на территории Московской области, города Пензы и в Ставропольском крае.

Ольга Врадий сообщила, что преступное сообщество состояло из структурных подразделений и имело четкое распределение ролей участников. Деньги выводились в Турцию. Незаконные валютные операции, по словам сотрудницы следственных органов, производились с расчетных счетов шести организаций. Всего за границу с использованием подложных документов было переведено более 60 миллионов евро.

Занимались обвиняемые, по данным правоохранительных органов, и другими преступлениями:

—В валютно-обменном пункте, расположенном на улице Садовая-Самотечная в Москве, в декабре 2017 года двое обвиняемых по подложным паспортам арендовали операционную кассу и под видом обмена валюты похитили у двух клиентов 57,7 миллиона рублей, которые они хотели обменять на один миллион долларов США, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Врадий заявила, что следователем наложен арест на 385 миллионов рублей, которые были на расчетном счете одной из фиктивных организаций злоумышленников, а также на имущество обвиняемых на сумму свыше 100 миллионов рублей — это дорогая недвижимость под Москвой, премиум-автомобили и наручные часы известных брендов.

Сотрудница следственных органов указала, что следствием собрана необходимая база доказательств, уголовное дело на днях будет передано в суд. Двое обвиняемых пошли на сотрудничество со следствием, в их отношении уголовные дела, по словам майора юстиции, выделены в отдельное производство, в отношении еще одного обвиняемого уже вынесен приговор. Врадий уточнила, что один из преступников находится в международном розыске.

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