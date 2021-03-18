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Провальная ситуация: куда обращаться при обрушении грунта в Москве
Фото: «Вечерняя Москва»

Провальная ситуация: куда обращаться при обрушении грунта в Москве

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, Садовая-Черногрязская улица Карта всех событий

В одном из дворов Басманного района Москвы произошел провал грунта. Авария оставила местных жителей без горячей и холодной воды. Как коммунальные службы отреагировали на инцидент и что нужно знать горожанам в подобных ситуациях — в материале «Вечерней Москвы».

В ночь на 17 марта в социальных сетях начали появляться фото и видео очевидцев с ямой прямо у двух подъездов домов по улице Садовой-Черногрязской. На одном из роликов запечатлен момент инцидента: мужчина заходит в подъезд, и через несколько секунду грунт проваливается.

Как рассказал «ВМ» работающий неподалеку водитель, некоторое время после происшествия у него не было возможности проехать по переулку — яма оказалась настолько широкой, что в нее можно было провалиться вместе с машиной. Тем не менее, говорит мужчина, городские службы достаточно оперативно приехали на место и принялись за работу.

— Дыру в асфальте заделали быстро, — отметил собеседник «ВМ».

Два других местных жителя уточнили, что пока провал только закрыли стройматериалами и работы не окончены.

Провальная ситуация: куда обращаться при обрушении грунта в МосквеЯму пока закрыли, но грунт еще не восстановлен / Фото: Вечерняя Москва

То, что ремонт еще не завершен, подтвердили «ВМ» в «Жилищнике» по Басманному району, который организовал неподалеку от места ЧП небольшой штаб для решения ситуации.

— Мы пока покрытие сделали, улучшили системы специальными брусьями. Подачу воды, горячей и холодной, уже восстановили, — заявил сотрудник ГБУ.

Видео: Вечерняя Москва

Жительница дома, возле которого образовалась яма, сказала «ВМ», что воду действительно подали, но строительные конструкции создают некоторые неудобства. Их приходится обходить, а сами они «врезаются» в пространство двора.

— У нас, надо сказать, еще до обвала долго протекали всякие коммуникации в подвале, его часто затапливало. Поэтому я не удивлена тому, что случилось. Мы просто вечером (16 марта — прим. «ВМ») услышали грохот и все поняли, — пояснила москвичка.

Когда возникают подобные ситуации, самое главное — правильно об этом сообщить профильным организациям, объяснил «Вечерней Москве» ведущий специалист по жилищному праву фонда «За права человека», эксперт ТСЖ-фонда «Жилищная солидарность» Виктор Федорук. По его словам, в первую очередь при возникновении ЧП во дворе нужно найти управляющую компанию*, которая обслуживает ваш дом, и позвонить ее диспетчеру.

— У него есть телефоны всех служб — и Мосводоканала, и Мосводостока, и Мосэнергосбыта, и всех прочих. Мы звоним диспетчеру нашей УК, спрашиваем его фамилию (он обязан представиться) и просим принять заявку о такой-то проблеме, чтобы он оперативно сообщил специалистам о ситуации. На всякий случай номер нашей заявки лучше уточнить. Я это уже на автомате делаю, — сказал собеседник «ВМ».

Если диспетчер «отнекивается» и утверждает, что «не обслуживает ваш дом», нужно настаивать на своем и просить принять заявку, а дальше требовать, чтобы сотрудник действовал по инструкции, сказал Федорук. В случае если с диспетчером так и не удалось договориться, нужно звонить дежурному в управу** своего района. У него также должны быть все данные о службах, которыми обладает диспетчер.

— Дежурный по управе работает круглосуточно, чтобы сотрудники городских служб могли при необходимости оперативно выехать на место аварийной ситуации, оцепить его и предотвратить несчастные случаи, которые могут быть связаны с тем или иным нарушением состояния городского имущества, — отметил эксперт.

Провальная ситуация: куда обращаться при обрушении грунта в МосквеФото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Срок рассмотрения таких заявок, по словам Федорука, достаточно быстрый: они передаются сразу, особенно если горожанин связался с управой. Среди сотрудников управы, как отметил собеседник «ВМ», часто попадаются военные в отставке, которые прекрасно понимают, что такое исполнительность. Более того, их разговоры записываются, поэтому в их же интересах снять с себя ответственность как можно скорее, уверен специалист:

— Максимум через час после звонка специалисты уже должны быть на месте и работать.

Федорук добавил, что происшествия, подобные обвалу грунта, для Москвы не очень характерны.

*Найти свою УК — это можно сделать, введя адрес своего дома на портале «Дома Москвы».

**Все управы Москвы — на портале MosOpen.ru.

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