«Бывшая жена жертвы». В столичном управлении СКР по ЦАО рассказали о главных проблемах москвичей и работе над ними

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Ежегодно, 25 июля, в России празднуется День сотрудника органов следствия. О том, с какими проблемами в большинстве случаев москвичи обращаются к сотрудникам СКР, какие преступления чаще всего совершаются в центре столицы, а также о самых громких уголовных делах за последнее время, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК РФ по Москве Андрей Добродомов.

Самые частые проблемы

По словам Добродомова, абсолютное большинство обращений москвичей связано с несогласием с действиями, бездействием, либо с принимаемыми должностными лицами госорганов различных решений. Зачастую жителям города сложно отличить решения должностных лиц, принятых в пределах их полномочий, от реальных преступлений. При этом нередко граждане считают, что при нарушении их прав единственный способ решения проблемы — уголовное преследование должностных лиц, принявших эти решения.

— На втором вместе обращения, связанные с имущественными спорами, мошенническими проявлениями и обстоятельствами, возникающими в ходе таких споров, а также должностные и коррупционные преступления. Так, наиболее часто поступают обращения о фальсификации доказательств в суде (статья 303 УК РФ), мошенничестве (статья 159 УК РФ), коммерческом подкупе (статья 204 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ), превышении и злоупотреблении должностными полномочиями (статьи 285, 286 УК РФ), получении взятки (статья 290 УК РФ), воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (статья 294 УК РФ) и другие, — сказал собеседник издания.

Нередко к следователям обращаются с сообщениями о преступлениях, которые не отнесены уголовно-процессуальным законодательством к подследственности органов Следственного комитета. Такая же тенденция наблюдается и при осуществлении личного приема граждан. Это, по словам Добродомова, говорит о доверии к органам СКР и обусловлено спецификой Центрального административного округа, где сосредоточено большое количество коммерческих организаций и государственных органов.

Результаты

В первом полугодии этого года сотрудники следственного управления работали в достаточно напряженном режиме. Итоги их работы можно признать успешными: было рассмотрено свыше четырех тысяч жалоб и обращений, а на личном приеме приняты свыше 1300 москвичей. Кроме того, следователями зарегистрировано и проверено более 1500 сообщений о преступлениях, возбуждено свыше 280 дел, а расследование 347 уголовных дел завершено.

— В истекшем периоде 2021 года следователями возбуждено 59 уголовных дел коррупционной, 150 дел — экономической и 73 дела — общеуголовной направленности, — подчеркнул Добродомов.

Значительных успехов следователи добились по возмещению ущерба причиненного экономическими, коррупционными преступлениями и преступлениями в области нарушения налогового законодательства. Потерпевшим, а так же в бюджет страны, возмещено около 4 миллиардов рублей. По направленным в суды уголовным делам, с целью обеспечения возмещения ущерба, наложены аресты на имущество стоимостью более полумиллиарда рублей.

— Обеспечена традиционно высокая раскрываемость особо тяжких преступлений против личности, процент по которым составил почти 100 процентов. В целом существенного роста тяжких и особо тяжких преступлений на территории Центрального округа не наблюдается. При этом их процент остается низким относительно других округов Москвы, — рассказал собеседник издания.

Так, за первые шесть месяцев этого года в ЦАО зарегистрировано и раскрыто 10 убийств, одно дело приостановлено за розыском лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Процент раскрываемости составил 90,91 процентов. Что касается аналогичного периода прошлого года, то тогда в округе произошло 8 убийств, из которых пять было раскрыто, а процент раскрываемости достиг максимума.

Следователи уделяют особое внимание раскрытию преступлений совершенных и в прошлые годы. Так, в первом полугодии следователями округа окончено 40 таких тяжких и особо тяжких преступлений, 7 из которых по факту убийств и изнасилований.

Резонансные дела

В этом году завершено расследование громкого дела о «московском отравителе», который решением суда отправлен в колонию строгого режима на 16 лет. О преступнике стало известно летом 2019 года. Он знакомился с жертвами, входил в доверие, приглашал их нелюдное место и убеждал выпить жидкость, в которую были подмешаны опасные для здоровья лекарства. В итоге жертвы злоумышленника теряли сознание, а преступник их грабил.

— Благодаря грамотным действиям следователя были установлены 30 лиц, в том числе трое несовершеннолетних потерпевших от преступных действий обвиняемого, получены доказательства, изобличающие его в совершении 50 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений, — рассказал Добродомов.

В ходе следствия было проведено 95 различных экспертиз. Кроме того, большое внимание уделялось поиску имущества, похищенного «московским отравителем». При обысках по месту жительства преступника, а также при выемках в ломбардах, было изъято имущество — ювелирные изделия, мобильные телефоны, часы, зарядные устройства, которые были возвращены жертвам злоумышленника.

Кроме того, в этом году следователи расследовали дело о заказном убийстве. К правоохранителям обратился гражданин и сообщил, что некое лицо предлагает деньги за убийство одного из руководителей подразделений известного банка. В итоге, силовиками было инсценировано похищение и убийство потерпевшего, а в качестве доказательств исполнения заказа подготовлены фото и видеоматериалы.

— В результате проведения указанных мероприятий, сперва было задержано лицо, выполняющее роль пособника совершения убийства по найму. Позднее установлен организатор убийства, которой оказалась бывшая жена жертвы. В кротчайшие сроки, в результате производства комплекса неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий членами следственной группы собрана доказательная база и дело направлено в суд, — отметил Добродомов.

В этом году также состоялся суд в отношении гражданина, который в мае прошлого года захватил отделения банка на Земляном Валу и удерживал людей в заложниках. Как отметил Добродомов, следовали в кратчайшие сроки собрали доказательства совершения мужчиной в невменяемом состоянии общественно опасных деяний. В итоге захватчика отправили на принудительное лечение.

— Пользуясь случаем, хотел бы поздравить коллег с профессиональным праздником Днем работника следственных органов. Пожелать крепкого здоровья, успехов в работе, мира и счастья их семьям! — заключил Добродомов.