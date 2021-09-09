«Сократить риски»: как предотвратить взрыв бытового газа

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8 сентября в подмосковном Ногинске прогремел мощный взрыв из-за скопления бытового газа в одной из квартир дома. Семь человек погибли, 17 пострадали, без крова остались жители 17 квартир. «Вечерка» узнала, что нужно делать, чтобы происшествие не повторилось.

По одной из версий экстренных служб, причиной взрыва в жилом доме мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь, чтобы согреться. Поэтому, несмотря на отсутствие сезонного отопления, категорически нельзя использовать газовую плиту в качестве обогревателя, подчеркнули сотрудники МЧС.

Что касается обращения с газовыми плитами, то, по словам сотрудников Мосгаза, срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет. После этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов практически невозможно — нужна замена.

— Рекомендуется использовать только плиты с автоматической системой газ-контроля, с гарантией завода-изготовителя, — рассказали «Вечерке» сотрудники Мосгаза. — Эта функция обеспечивает перекрытие газа при погасании пламени в горелке. Наличие автоматики позволяет существенно сократить риски пользования газовым прибором.

Кроме того, использовать газ нужно только по назначению. Плита нужна для приготовления пищи, а газовая колонка — для нагрева воды.

Мосгаз отмечает, надо обращать внимание на цвет пламени: если оно оранжевое и голубой цвет не возвращается даже после проветривания помещения, то пришло время обратиться к специалистам. Внимания требует и гибкая подводка.

Она не должна соприкасаться с электрическими приборами, быть излишне натянутой или перекрученной.

Еще одно важное правило: уезжая надолго из дома, нужно перекрыть подачу газа вентилем на трубе.

Возьмите за правило

— не допускать к газовым приборам детей дошкольного возраста;

— не оставлять работающие газовые приборы без присмотра;

— не пытаться ремонтировать приборы самостоятельно. Подключать и ремонтировать приборы могут только сотрудники газовой службы. Обнаружить и устранить неисправности газового оборудования помогают регулярные проверки. График публикуется на сайте mos-gaz.ru;

— не обогревайте жилые помещения плитой;

— проветривайте помещение, если используете газовое оборудование;

— если чувствуете стойкий запах газа, откройте окна, двери, выйдите на улицу и позвоните по номеру 104 или 112.