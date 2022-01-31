Столичные студенты рассказали, как спасли подругу из горящей квартиры

Студент РЭУ имени Плеханова Адель Ахметзянов. Он вместе с другом нашел способ выбраться из горящей квартиры и спасти из огня свою подругу / Фото: Из личного архива

29 января столичные студенты Адель Ахметзянов и Тимур Закиров спаслись из горящей квартиры, а затем вытащили оттуда свою подругу Ирину Ерпулеву. Адель рассказал «Вечерней Москве» подробности того страшного вечера.

Третьекурсники Российского экономического университета имени Плеханова Адель Ахметзянов и Тимур Закиров вместе снимают квартиру в многоэтажке. В тот роковой вечер у них в гостях были друзья Ирина Ерпулева и Игорь Гаранкин. Компания сидела на кухне в квартире на девятом этаже и что-то активно обсуждала, как вдруг на лестничной клетке раздался хлопок. Ребята сначала не обратили на это внимания. Но когда в квартире запахло горелой проводкой, компания пошла на разведку. Открыв дверь на лестничную площадку, студенты увидели, что она вся охвачена огнем.

— Из-за шока мы даже не закрыли дверь. Вся комната быстро наполнилась черным едким дымом. В подъезде было так много огня, что выбежать из квартиры было уже невозможно. Тимур и Ирина пытались накрыться одеялом и пробежать, но у них не получилось, — вспоминает Адель.

Игорь Гаранкин решил рискнуть. Он выскочил прямо в огонь. Ему удалось выбежать наружу. Тем временем Адель, Тимур и Ирина пошли в комнату, чтобы глотнуть свежего воздуха из открытого окна. И тут парни решились на рискованный план.

— Тимур вылез наружу через окно и повис, держась за раму. Я полез за ним. Думал, что лучше прыгать, чем остаться в квартире и сгореть, — рассказывает Ахметзянов.

Парни повисли, держась за карниз, и стали стучать ногами в окно восьмого этажа. К счастью, их сосед Константин Кремлин был дома. Он помог ребятам попасть в его квартиру.

Теперь нужно было выручать подругу из огненной ловушки.

— Мы с Тимуром побежали в дальнюю комнату, Ирина должна была быть прямо над нами. Мы уговорили ее слезть к нам. Она очень боялась, но Тимур говорил, что это единственный выход, — рассказывает Адель.

Ирина аккуратно вылезла через окно, внизу за ноги ее поддерживали ребята. Так компания оказалась в квартире этажом ниже. В подъезде было много дыма, ребята решили открыть окна и дождаться пожарных.

— На нас капал пластик от плавящегося окна, оставлял ожоги, но от шока мы даже не замечали этого, — добавил Адель.

Пожарные вывели молодых людей из горящего дома, внизу их ждал Гаранкин. Сейчас Тимур и Игорь лежат в больнице с ожогами. А Адель и Ирина находятся дома.

ХРОНИКА

29 января 2022 года в 16:56 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Дорожная, 28, корп. 1. Возгорание произошло на девятом этаже 12-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. В 17:29 пожар был локализован, а в 18:15 его полностью ликвидировали.