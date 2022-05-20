Закон и водитель: кто отвечает за безопасность на дороге

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Соблюдать ПДД необходимо не только водителям, ведь пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты, пассажиры транспорта тоже являются участниками дорожного движения и обязаны придерживаться правил. О том, как обстоит ситуация с безопасностью на столичных дорогах в последние годы, — в материале «Вечерней Москвы».

Более трех тысяч камер

О количестве ДТП, произошедших в столице с начала текущего года, «ВМ» поговорила с подполковником полиции, начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Москве Любовью Высоцкой.

— По итогам первого квартала зарегистрировано 2275 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 93 человека, а ранения получили 2614 человек, — заявила она.

Также представитель ведомства рассказала, что за соблюдением ПДД в Московском регионе следят более 3200 комплексов фото- и видеофиксации. По ее словам, камеры регистрируют порядка пятидесяти видов нарушений. С их помощью за первые четыре месяца года удалось выявить 10 миллионов 800 тысяч административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.

К тому же по городу установлено более четырехсот камер, которые реагируют на разговоры за рулем. Высоцкая отметила, что такого рода нарушения происходят довольно редко.

С точки зрения закона

В свою очередь старший советник юстиции, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова привела «ВМ» статистику по количеству уголовных дел, возбужденных по факту нарушения ПДД.

Представитель ведомства уточнила, что уголовная ответственность предусмотрена, если речь идет о нарушении ПДД, которое повлекло за собой нанесение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшего (статья 264 УК РФ — прим. «ВМ»).

— В 2021 году зарегистрировано 619 таких преступлений, что почти на три процента меньше, чем в 2020 году, — заявила Нефедова.

Она также отметила, что за первый квартал текущего года зарегистрировано 191 преступление такого рода. А за аналогичный период прошлого года — 221.

Вместе с тем, по данным статистики, наблюдается рост количества уголовных дел по ДТП со смертельным исходом: в этом году возбуждено 55 таких дел, в прошлом — 44.

Также Нефедова рассказала, что возбуждено первое уголовное дело по статье о лихачах-рецидивистах (статья 264.2 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления транспортными средствами» вступила в силу только с января 2022 года — прим. «ВМ»).

Примечательно, что обвинение по данной статье может быть предъявлено только в том случае, если нарушение было зафиксировано сотрудниками ГИБДД, а не камерами.

Также начальник пресс-службы столичной прокуратуры упомянула, что по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» в суды направлено 196 уголовных дел с утвержденным обвинительным заключением. А в прошлом году было 423 таких дела.

Примечательно, что за последние два года суды не огласили ни одного оправдательного приговора для автомобилистов, которые нарушили ПДД.