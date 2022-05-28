Наказание за молчание: как добиться справедливости в суде за заражение ВИЧ

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В России с каждым годом увеличивается количество больных вирусом иммунодефицита человека. С конца 90-х ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией регламентирована статьей 122 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако, несмотря на возможность отстоять свои права, реальных дел практически нет. Почему ВИЧ — это до сих пор табу как в обществе, так и в судебной практике, разбиралась «Вечерняя Москва».

Пугающая аббревиатура

Вирус иммунодефицита человека появился сравнительно недавно — с конца XX века. И если в 1990-х он получил известность в обществе как «болезнь наркоманов», поскольку заражение зачастую происходило через внутривенные инъекции, то в современной действительности этот миф развеян. Инфекция действительно передается через нестерильные инструменты и шприцы, но это не единственный путь заражения.

Существует мнение, что есть риск подхватить ВИЧ от касания или поцелуя с инфицированным человеком, использования совместных вещей или даже от укуса комара. Но все это неопасно, за исключением предметов личной гигиены — бритвы, например, поскольку вирус может попасть в организм через порез.

ВИЧ передается через биологические жидкости в организме человека, поэтому переливание крови и трансплантация органов также могут стать причинами возникновения заболевания в том случае, если не были соблюдены все требования безопасности во время проведения процедур и операций.

Кроме того, вирус передается и от зараженной матери к ребенку через грудное молоко. Как правило, у матери с положительным ВИЧ-статусом нет возможности кормить младенца грудью, а малышу с первых дней жизни назначается антиретровирусная терапия для профилактики.

Но самым распространенным видом передачи ВИЧ-инфекции в современной России является незащищенный половой акт.

Посягательство на жизнь и здоровье

Безусловно, каждый имеет право сохранять информацию о себе в тайне — в том числе и результаты анализов. Однако имея такое заболевание, человек обязан поставить партнера в известность об опасности распространения болезни. Сокрытие такой важной информации предполагает суровое наказание, предусмотренное статьей 122 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заражение ВИЧ-инфекцией».

По словам адвоката Майи Шевцовой, для привлечения к уголовной ответственности человека, который подвергнул опасности заражения или заразил другого человека, суду нужны неопровержимые доказательства события преступления, а также наличия в действиях прямого или косвенного умысла.

— Еще необходимо доказать, что пострадавший действительно не знал, что у подозреваемого ВИЧ, притом что сам он был в курсе, — добавила юрист.

Иными словами, если человек знал, что у него ВИЧ, но не сообщил об этом партнеру и вступил с ним в половой акт, его можно привлечь по статье 122 часть 1 («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией» — прим. «ВМ»). Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит наказание от трехмесячного ареста до трех лет лишения свободы.

В случае если суд посчитает доказанным факт заражения, последствия могут быть более плачевными — до пяти лет колонии строгого режима.

— Самое неприятное в рассматриваемом вопросе то, что заявление о преступлении могут подать родители партнера, узнавшие о диагнозе и решившие вмешаться в личную жизнь, а также любой другой человек, в том числе и медик, — рассказала Шевцова.

Кроме того, есть еще одна часть данной уголовной статьи, которая предполагает ответственность за заражение другого лица вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Они могут быть связаны с лечением больных ВИЧ-инфекцией, хранением инфицированного биоматериала, забором, хранением и переливанием крови, использованием медицинского оборудования. В эту категорию наравне с медиками попадают мастера тату и пирсинга, косметологи и другие.

Наказанием в таком случае являются принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок до пяти лет. В обоих случаях специалист лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Предпочитают заняться лечением, а не доказыванием

Однако, несмотря на существующее законодательство, многие попавшие в такую ситуацию не занимаются разбирательствами.

— Судебной практики по этой статье очень мало. Тема достаточно щепетильная для нашего общества. Обычно граждане предпочитают заняться лечением, а не доказыванием, — пояснила адвокат.

Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2021 год было рассмотрено всего 59 дел по статьям о заражении ВИЧ-инфекцией и венерическими болезнями.

В столичном регионе за 2021 год зарегистрировано шесть уголовных дел, а за четыре месяца 2022 года — одно дело.

Несмотря на печальную судебную статистику, обвинительные приговоры по данной статье все же имеются. Так, Майя Шевцова привела в пример обвинительный приговор в отношении молодого человека, который вынес Бутырский районный суд в 2015 году. Обвиняемый знал о наличии у него положительного ВИЧ-статуса, жил с девушкой и вступал в незащищенную половую связь, не предупредив ее о болезни. Его признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно.