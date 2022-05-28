Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Отцовство в зрелом возрасте

Отцовство в зрелом возрасте

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Наказание за молчание: как добиться справедливости в суде за заражение ВИЧ

Елена Самойлова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Наказание за молчание: как добиться справедливости в суде за заражение ВИЧ
Фото: depositphotos

В России с каждым годом увеличивается количество больных вирусом иммунодефицита человека. С конца 90-х ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией регламентирована статьей 122 Уголовного кодекса Российской Федерации. Однако, несмотря на возможность отстоять свои права, реальных дел практически нет. Почему ВИЧ — это до сих пор табу как в обществе, так и в судебной практике, разбиралась «Вечерняя Москва».

Пугающая аббревиатура

Вирус иммунодефицита человека появился сравнительно недавно — с конца XX века. И если в 1990-х он получил известность в обществе как «болезнь наркоманов», поскольку заражение зачастую происходило через внутривенные инъекции, то в современной действительности этот миф развеян. Инфекция действительно передается через нестерильные инструменты и шприцы, но это не единственный путь заражения.

Существует мнение, что есть риск подхватить ВИЧ от касания или поцелуя с инфицированным человеком, использования совместных вещей или даже от укуса комара. Но все это неопасно, за исключением предметов личной гигиены — бритвы, например, поскольку вирус может попасть в организм через порез.

ВИЧ передается через биологические жидкости в организме человека, поэтому переливание крови и трансплантация органов также могут стать причинами возникновения заболевания в том случае, если не были соблюдены все требования безопасности во время проведения процедур и операций.

Кроме того, вирус передается и от зараженной матери к ребенку через грудное молоко. Как правило, у матери с положительным ВИЧ-статусом нет возможности кормить младенца грудью, а малышу с первых дней жизни назначается антиретровирусная терапия для профилактики.

Но самым распространенным видом передачи ВИЧ-инфекции в современной России является незащищенный половой акт.

Посягательство на жизнь и здоровье

Безусловно, каждый имеет право сохранять информацию о себе в тайне — в том числе и результаты анализов. Однако имея такое заболевание, человек обязан поставить партнера в известность об опасности распространения болезни. Сокрытие такой важной информации предполагает суровое наказание, предусмотренное статьей 122 Уголовного кодекса Российской Федерации «Заражение ВИЧ-инфекцией».

По словам адвоката Майи Шевцовой, для привлечения к уголовной ответственности человека, который подвергнул опасности заражения или заразил другого человека, суду нужны неопровержимые доказательства события преступления, а также наличия в действиях прямого или косвенного умысла.

— Еще необходимо доказать, что пострадавший действительно не знал, что у подозреваемого ВИЧ, притом что сам он был в курсе, — добавила юрист.

Иными словами, если человек знал, что у него ВИЧ, но не сообщил об этом партнеру и вступил с ним в половой акт, его можно привлечь по статье 122 часть 1 («Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией» — прим. «ВМ»). Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит наказание от трехмесячного ареста до трех лет лишения свободы.

В случае если суд посчитает доказанным факт заражения, последствия могут быть более плачевными — до пяти лет колонии строгого режима.

— Самое неприятное в рассматриваемом вопросе то, что заявление о преступлении могут подать родители партнера, узнавшие о диагнозе и решившие вмешаться в личную жизнь, а также любой другой человек, в том числе и медик, — рассказала Шевцова.

Кроме того, есть еще одна часть данной уголовной статьи, которая предполагает ответственность за заражение другого лица вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

Они могут быть связаны с лечением больных ВИЧ-инфекцией, хранением инфицированного биоматериала, забором, хранением и переливанием крови, использованием медицинского оборудования. В эту категорию наравне с медиками попадают мастера тату и пирсинга, косметологи и другие.

Наказанием в таком случае являются принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на срок до пяти лет. В обоих случаях специалист лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Предпочитают заняться лечением, а не доказыванием

Однако, несмотря на существующее законодательство, многие попавшие в такую ситуацию не занимаются разбирательствами.

— Судебной практики по этой статье очень мало. Тема достаточно щепетильная для нашего общества. Обычно граждане предпочитают заняться лечением, а не доказыванием, — пояснила адвокат.

Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2021 год было рассмотрено всего 59 дел по статьям о заражении ВИЧ-инфекцией и венерическими болезнями.

В столичном регионе за 2021 год зарегистрировано шесть уголовных дел, а за четыре месяца 2022 года — одно дело.

Несмотря на печальную судебную статистику, обвинительные приговоры по данной статье все же имеются. Так, Майя Шевцова привела в пример обвинительный приговор в отношении молодого человека, который вынес Бутырский районный суд в 2015 году. Обвиняемый знал о наличии у него положительного ВИЧ-статуса, жил с девушкой и вступал в незащищенную половую связь, не предупредив ее о болезни. Его признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы условно.

ВИЧ Прокуратура Пострадавшие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать на каникулах?

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

На фронтах наступил перелом

Никита Миронов
Никита Миронов

Украинцы отказываются умирать за Зеленского

Андрей Тарасов
Андрей Тарасов

Помогаем найти работу молодежи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Жена» для вечности ноль

Леонид Ольшанский
Леонид Ольшанский

Некоторых ждет расстрел

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сталинская перековка

Все мнения
О проекте