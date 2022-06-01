«Напомнили о презумпции невиновности»: чем поможет расширение прав на самооборону

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Во вторник, 31 мая, Верховный суд Российской Федерации принял постановление, в котором расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом. Как нововведение повлияет на судебную практику и какими способами теперь можно защитить себя и свое жилище от посягательства злоумышленников — выясняла «Вечерняя Москва».

Обороняться по закону

Ранее к преступлениям, при которых разрешено обороняться, относились только побои, грабеж и применение насилия. Однако в этот список дополнительно включили еще и незаконное проникновение в жилище против воли проживающего, не сопряженное с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица. Это следует из постановления пленума Верховного суда.

Иными словами, теперь можно дать отпор грабителям, даже если те не применяют насилие. Это должно уберечь от уголовной ответственности тех, кто защищал свой дом от незваных гостей.

Кроме того, отныне потерпевшему не нужно будет доказывать, что незаконное проникновение сопровождалось угрозой насилия. Достаточно того, что кто-то в целом пытался проникнуть в жилище, не считаясь с желаниями хозяина.

При этом, если произошел конфликт во время посиделок, то ссылаться на самооборону уже нельзя, цитирует РИА Новости председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Если в дом никто не вламывался, то меры самозащиты можно применять только при наличии реальной угрозы. Например, в случаях, когда злоумышленник направляет на жертву оружие.

— Такие преступления априори могут угрожать жизни и здоровью потерпевших, — цитирует агентство заместителя председателя суда Сергея Рудакова.

Также зампред Верховного суда предоставил статистику приговоров за превышение пределов необходимой самообороны. Так, ежегодно в РФ осуждают более 200 человек за убийство, еще более 400 человек в год — за тяжкий вред, нанесенный во время самозащиты.

В 2021 году суды преимущественно назначали наказания в виде ограничения свободы; реальное лишение свободы назначено 80 лицам, еще 87 — освобождены от наказания.

Поэтому, утверждает Рудаков, у граждан должна быть возможность защитить себя и близких и принять меры по защите своего имущества. Такие гарантии необходимо предоставить не только со стороны законодательства, но и в правоприменительной практике.

Право на неприкосновенность личности

Адвокат Сергей Жорин расценил новое постановление Верховного суда о расширении пределов самообороны как некое «напоминание» нижестоящим судам о том, как стоит рассматривать подобные дела.

— Потому что с точки зрения логики и здравого смысла в нашей стране творится абсурд с рассмотрением таких дел. Если грабитель прорвался в жилище, то очевидно, что он может навредить. И если вы в целях самозащиты выстрелили — это считается превышением, — объяснил Жорин.

В таких делах проблема, связанная с применением оружия, стоит довольно остро. Поэтому в постановлении указывается, что если при рассмотрении дела возникнут сомнения о превышении мер самообороны, то решение должно быть принято в пользу обвиняемого — того, кто защищался.

— Верховный суд изучил практику и дал такой невербальный сигнал: оценить, на ком в действительности лежит бремя доказывания и что презумпцию невиновности нужно учитывать. Она ведь и до этого существовала, — сказал адвокат.

Жорин отметил, что моральное состояние и здоровье человека почему-то защищаются хуже. По его словам, необходимо отстаивать не только право на неприкосновенность жилища, но и на неприкосновенность личной жизни. В пример он привел тот факт, что даже частные охранные организации при заключении договора на личную охрану оформляют его не на физическое лицо, а на защиту имущества: телефона, автомобиля и т. д.

— Я воспринимаю это постановление как некую полумеру для того, чтобы навести порядок. В целом тенденция положительная, но это не значит, что все изменится в одночасье. Нужно ведь не просто декларировать, а как-то реализовывать все на практике, — резюмировал Жорин.