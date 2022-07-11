Покалеченные шкуры и трупный яд: в Подмосковье нашли «концлагерь» для лошадей

Фото: Предоставлено очевидцем

Россия, Московская область, Богородский городской округ, село Стромынь Карта всех событий

В селе Стромынь Богородского района Московской области есть конюшня, которую местные жители называют «концлагерем для лошадей». И неспроста: там живут худые и больные лошади, которые носятся по всему селу, ведь за ними никто не приглядывает и не ухаживает. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно о пристанище для несчастных животных, и попыталась разобраться в сложившейся ситуации.

Ужасные условия

Эта история началась в 2018 году, когда в Стромынь приехали коневоды — женщина с сыном — хозяйство которых и повергло жителей в ужас. Так называемая конюшня, которая строится уже несколько лет, — это не здание, а всего лишь несколько денников, ничем не закрытых и представляющих собой голые металлоконструкции — без пола и почти без стен. Да и сам участок совсем не похож на специальную территорию для содержания животных — ничем не оборудован, повсюду грязь и строительный мусор, а жестяные ворота завязаны на пояс от халата.

По словам местных жителей, там нет даже сена, лежит только солома. Хозяева конюшни утверждают, что этим они кормят лошадей.

— Это же не корм, а подстилка! Лошади все же едят три раза в день, и не весь их рацион — трава, их нужно докармливать отрубями, зерном, например, — возмутилась одна из местных жительниц. На что владельцы конюшни продемонстрировали соседям один мешок зернового корма (на поголовье лошадей). К слову, воды в импровизированном стойбище тоже нет.

Больные и опасные

Примечательно, что сами хозяева не знают точное количество животных, которые живут на участке, в то время как жители видели табун, состоящий примерно из девяти лошадей. Ни одна из них не числится на ветеринарном учете: нет ни ветеринарных паспортов, ни клейм, животные не чипированы и не привиты.

Неравнодушные соседи 5 июля пригласили ветеринара для осмотра лошадей и уговорили хозяев пустить врача на участок. Тот заключил, что животные в большинстве своем нездоровы, а некоторые болезни и паразиты могут передаваться от них не только другим животным, но и людям.

Специалист обратил внимание на неухоженные копыта, которые просто необходимо подпиливать, на раздутые животы и покалеченные шкуры. Часть лошадей травмированы, а многих членов табуна, которых жители видели в прошлом году, уже попросту нет в живых. Именно эта проблема волнует жителей Стромыни больше всего: погибших животных хозяева хоронят неподалеку от своего участка, тем самым отравляя почву так называемым трупным ядом. Ветеринар связался с эпидемиологами и поинтересовался, стоят ли эти животные на соответствующем контроле. Выяснилось, что и там о них нет никаких данных.

Фото: Предоставлено очевидцем

Тем временем лошади с легкостью справляются с нехитрой преградой в виде пояска на воротах и спокойно разгуливают по окрестностям — топчут свежевспаханную землю в полях и потрошат помойки. В табуне есть агрессивный жеребец, который лягается и бесконтрольно бегает по улицам, где бывает много детей. Незваных гостей в виде парочки пони из злосчастной конюшни запросто можно встретить около магазина. Они и их сородичи не раз ходили побираться и на участки соседей, которые их подкармливали. За счет этого умные животные и выживают — запоминают своих спасителей и вновь приходят туда, где им однажды дали еду.

Фото: Предоставлено очевидцем

Как-то раз незваные гости ворвались прямо на территорию местного храма, внутри которого были прихожане. По словам очевидцев, это чудо, что они никого не задели.

«Хотим помочь»

Люди выяснили, что коневоды не впервые замешаны в подобном. Они переезжают с места на место, оставаясь в одной локации до тех пор, пока на них не обратят внимание зоозащитники. При этом жители Стромыни утверждают, что никакой агрессии по отношению к ним нет, как и желания наказать. Все, чего хотят неравнодушные люди, — помочь навести нерадивым хозяевам порядок. Однако владельцы конюшни на контакт идут неохотно и отмахиваются: мол, «это не ваше дело», «это наши лошади», «у нас все в порядке». При этом ни женщина, ни ее сын не живут на участке постоянно: иногда могут не наведываться в хозяйство неделями, а питомцы предоставлены сами себе.

Соседи обращались в полицию и прокуратуру, но никаких мер реагирования принято не было. Местные предполагают, что горе-коневоды могли получать штрафы за ненадлежащий уход, однако даже если они их оплатили, то проблема все равно осталась нерешенной. В результате сложилась ситуация по-настоящему опасная как для лошадей, так и для людей.

— Если бы люди содержали скотину в порядке и заботились о ней, то вопросов вообще не возникало, — подчеркивают соседи.