Справедливость восторжествовала: чем закончилась история жителя Бутова, который жестоко избил свою собаку

Владелец питомца/собака по кличке Барон / Кадры предоставлены очевидцем

Россия, Москва, Южнобутовская улица Карта всех событий

Верность собаки — то самое безграничное чувство, которое не может исчезнуть беспричинно. История столичного питомца по кличке Барон прямое доказательство этому. Жительница столицы решила заступиться за пса, которого в наглой манере избивал хозяин на улице. Москвичка сделала замечание хозяину, а позже написала заявление в полицию, но там отказались реагировать на обращение. Почему девушке отказали в возбуждении уголовного дела и чем закончилась бесчеловечная история — в материале «Вечерней Москвы».

Пинал ногами

Инцидент, о котором идет речь, произошел в среду, 22 июня, на Южнобутовской улице. Виктория прогуливались по улице и заметила, как хозяин собаки избивает своего питомца. Решив вмешаться, жительница столицы сделала замечание мужчине, но тот «послал» девушку и пошел дальше.

На кадрах видно, как мужчина пинает ногами своего четвероного друга во время уличной прогулки. Также хозяин неоднократно заставлял собаку нервничать, сильно дергая ее за поводок. В движениях питомца можно увидеть сильный страх. Возможно, что такое «воспитание» носит регулярный характер.

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Не желая пускать ситуацию на самотек, Виктория приняла решение обратиться в полицию и написать заявление по факту жестокого обращения с животным.

— Заявление приняли, сказали, что мне перезвонит участковый, но участковый так и не позвонил, — сказала заявитель.

Спустя 21, во вторник, 12 июля, поняв, что ничего не происходит, Виктория рассказала о происшествии в социальных сетях.

Желания заниматься делом не было

Во вторник, 19 июля, девушка сама связалась с начальником местного ОВД, который сообщил, что в течение десяти дней ее дело было рассмотрено и по нему вынесен отказ.

— Я очень переживаю, что человек останется безнаказанным, потому что правоохранители начали заниматься этим только после появления информации в СМИ, он в лучшем случае отделается административным нарушением. Как мне сказал участковый, на мое заявление был оформлен отказ, и желания заниматься этим делом ни у кого не было, — говорит девушка.

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Также неравнодушная москвичка неоднократно пыталась поговорить лично с владельцем собаки, но тот наотрез отказывался идти на контакт, закрывая дверь на замок.

— Съемочная группа одного из СМИ вместе со мной пришла к ним домой. Сожительница этого мужчины после вопроса: «Как можете прокомментировать ситуацию с собакой?» — схватилась за ручку двери и захлопнула ее перед носом съемочной группы, — пояснила Виктория.

Владелец питомца / кадры предоставлены очевидцем

Справедливость восторжествовала

В рамках программы «Вечерней Москвы» «Ваше право» корреспондент издания связался со столичной прокуратурой.

Вскоре после этого корреспонденту ответили, что Зюзинская межрайонная прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела, а материалы будут возвращены для проведения дополнительной проверки.

— Изначально мы и создавали проект для правовой помощи населению и оперативного реагирования на проблемы жителей города. Если москвич увидел нарушение, которое осталось без должного внимания, мы вмешиваемся и помогаем. Я рада, что в том числе и благодаря нашему проекту люди могут получить от нас оперативную обратную связь, — рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Возможно, теперь дело четвероногого друга сдвинется с мертвой точки. «Вечерняя Москва» будет следить за развитием событий.