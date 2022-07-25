Поражает хладнокровие: откровенное интервью первого заместителя руководителя ГСУ СК России по Москве

Фото: ГСУ СК России по Москве

Вот уже девятый год подряд 25 июля все работники органов следствия страны отмечают свой профессиональный праздник. В этот знаменательный день с корреспондентом «Вечерней Москвы» согласился поговорить первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин, который был назначен в марте этого года. Это его первое интервью изданию в занимаемой должности.

— Расскажите, много ли убийств происходит в Москве?

— Количество преступлений такой категории относительно невелико, и за последние пять лет наблюдается положительная тенденция снижения количества убийств: в 2018 году на территории Москвы совершено 339 убийств, в 2019 году — 285, в 2020 году ввиду эпидемиологических ограничений количество убийств снизилось до 222, в 2021 году зарегистрировано 268 убийств, одновременно с этим растет процент раскрываемости преступлений — в 2018-м нераскрытыми осталось 35 убийств, а в 2021-м только 16.

— По каким мотивам чаще всего совершаются убийства и как обстоят дела с их раскрываемостью?

— Основным мотивом совершаемых в столице убийств являются неприязненные отношения, возникшие на бытовой почве. Раскрытие бытовых убийств для сотрудников Следственного комитета не представляет особой сложности, и раскрываемость их достигает практически 95–98 процентов. Вместе с тем за последнее время в Москве совершено несколько заказных убийств, исполнители которых задержаны по горячим следам, а заказчики в настоящее время устанавливаются.

Фото: ГСУ СК России по Москве

— Благодаря чему такая высокая раскрываемость?

— Раскрытие преступлений — это многофакторный процесс и зависит от многих составляющих. Однако основой успешного раскрытия преступлений, как и прежде, остается грамотно спланированная работа следователей, постоянно повышающих свой профессиональный уровень. Также раскрытию преступлений способствуют современные технологии, к которым можно отнести городскую систему видеонаблюдения «Умный город», изменения в законодательстве, благодаря которым пополнились базы дактокарт и геномной информации (ДНК-учет), увеличение количества мобильных передвижных криминалистических лаборатории на балансе Главного управления, позволяющих провести ряд исследований на месте происшествия и собрать следы преступления, не нарушив их свойств. Относительно новое подразделение Следственного комитета — судебно-экспертный центр (СЭЦ СК России) проводит сложнейшие экспертизы в кратчайшие сроки, благодаря которым следователи получают неопровержимые доказательства.

Фото: ГСУ СК России по Москве

— А какое дело, связанное с убийством, в этом году запомнилось вам больше и почему?

— Пожалуй, самым запоминающимся делом стало убийство сотрудницы микрофинансовой организации, раскрыть которое удалось благодаря слаженной и кропотливой работе силовых ведомств.

Вечером 10 июля в офисе «Viva Деньги Займы» мужчина выстрелил из пистолета в голову сотрудницы, отчего она скончалась на месте. Каких-либо требований при этом мужчина не выдвигал. После этого он пытался найти в офисе денежные средства, однако, не найдя их, покинул помещение.

Фото: ГСУ СК России по Москве

В результате проведенного комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность убийцы. Им оказался 56-летний кладовщик, проживающий в городе Балашихе и имеющий игровую зависимость. Для игры в онлайн-казино ему приходилось брать кредиты, за последние два года его кредитная задолженность составила более 2,4 миллиона рублей. Об офисе «Viva Деньги Займы» он также узнал, оформляя очередной кредит примерно за полтора месяца до убийства.

В день убийства он распивал алкоголь и решил поехать в Москву. Воспоминание об отсутствии в офисе «Viva Деньги Займы» охраны натолкнуло его на мысль о возможности завладеть денежными средствами незаконно, к тому же при нем находился пистолет, приобретенный им около полутора лет назад. Придя в офис, он сразу же выстрелил в женщину, хотя какой-либо неприязни он к ней не испытывал. Сотрудника, ранее выдавшего ему кредит, он не помнит. Несмотря на раскаяние обвиняемого, поражает хладнокровие, с которым совершено убийство.