«Я был с ними ласков»: история нижегородского «кукольника» Анатолия Москвина

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В понедельник, 8 августа, в Нижнем Новгороде на закрытом выездном заседании суда рассмотрели вопрос о продлении Анатолию Москвину срока принудительного лечения в психиатрической больнице. Кто такой Анатолий Москвин, зачем он делал из мертвых детей кукол и каким его знали до раскрытия страшного секрета — в материале «Вечерней Москвы».

Кто такой Анатолий Москвин?

Анатолий Москвин — достаточно известный в Нижнем Новгороде краевед и журналист. По данным сайта газеты «Нижний Новгород онлайн», он окончил аспирантуру филологического факультета МГУ, после чего работал преподавателем кельтологии в Нижегородском лингвистическом университете. Москвин знал более десяти языков, давал частные уроки и более трех лет писал заметки в газету «Нижегородский рабочий».

— Он самый обычный совковый дядечка, скромный. Жил с родителями в хрущевке, — описывал подсудимого бывший ученик Илья Д. по воспоминаниям 2006 года.

Сотрудники газеты отзывались о нем тоже без каких-либо подозрений.

— Как к работнику у меня к нему не было нареканий, он был пунктуален и обязателен, — рассказала газете Metro Татьяна Кокина-Славина, заместитель главного редактора газеты «Нижегородский рабочий».

Также он регулярно рассказывал необычные и специфические истории, но его считали просто «странненьким». Например, Москвин рассказывал, что для его исследования захоронений за несколько лет он обошел 752 кладбища. По его словам, он не всегда успевал возвращаться до темноты и однажды даже переночевал в пустом гробу, найденном в сторожке.

С личной жизнью у Москвина не складывалось. По данным «Комсомольской правды», его возлюбленная уехала автостопом в Санкт-Петербург на учебу и так и не вернулась. Это очень повлияло на краеведа и привело к тому, что он стал замкнутым и нелюдимым.

Узнали о Москвине совершенно случайно. Как-то он написал для газеты статью о том, что татары во времена татаро-монгольского ига насиловали русских девушек. Это возмутило татарских краеведов, и они обвинили журналиста в экстремизме. Как рассказали родители ученого собеседникам из Lenta.ru, полицейские прибыли в квартиру с обыском именно по этому обвинению. Но обнаружили сотрудники правопорядка совсем неэкстремистскую литературу.

26 «кукол»

Некрополист Анатолий Москвин был задержан в ноябре 2011 года, после того как в его квартире обнаружили 26 «кукол», которых подсудимый сшил из выкопанных на кладбище девочек возрастом от трех до 12 лет.

По данным Следственного комитета, Москвин занимался расхищением могил на протяжении почти десяти лет на территории Нижнего Новгорода и области, а также в Московской области и в столице. После преступных действий подсудимый высушивал тела с помощью специального раствора из соды и воды.

Останки детей маньяк обшивал одеждой, дополнял недостающие детали частями от мягких игрушек. В некоторых он устанавливал звуковые устройства, которые проигрывали записи, — наподобие динамиков в куклах, а в некоторых следователи обнаружили личные вещи погибших, вроде бирки из морга или куска надгробной плиты.

На допросе задержанный утверждал, что делал это из любви и жалости к детям. Москвин сам хотел иметь ребенка, но органы опеки отказывали ему в удочерении из-за одиночества подсудимого. Потому он обращался с мумиями, как со своими детьми: разговаривал с ними и устраивал для них праздники.

— Я выкапывал не трупы, а тела. И приносил их домой, потому что хотел оживить этих детей... Я с ними общался, пел им песни, рассказывал истории, включал телевизор. Обращался с ними нежно, ласково. Никогда не ругался при них — девочки ведь, — цитирует его слова АиФ.

После задержания, расследования и проведения психолого-психиатрических экспертиз Москвину поставили диагноз «шизофрения параноидальной формы». Это мешало подсудимому осознавать всю тяжесть совершенного им преступления. Из-за чего суд принял решение отправить его на принудительное лечение.

Во вторник, 2 августа 2022 года, проходило заседание, где главврач учреждения, в котором Москвин проходит лечение, ходатайствовал о признании подсудимого невменяемым. Суд удовлетворил обращение.

В среду, 3 августа, на закрытом заседании Ленинского районного суда Нижнего Новгорода рассмотрели продление срока принудительного лечения маньяку-«кукольнику» Анатолию Москвину. В результате в понедельник, 8 августа, подсудимому продлили срок пребывания в нижегородской психиатрической больнице № 2 на шесть месяцев, сообщили на сайте суда.

Весь род подлежал уничтожению

Газете Metro анонимный комментарий дал отец одной из мумифицированных девочек. Мужчина назвал поступок подсудимого «тягчайшим грехом», а самого Москвина — «исчадием ада».

— В определенные времена у определенных наций за такое подлежал уничтожению весь род, в котором состоял человек, совершивший подобное, — отметил собеседник издания.

Пожилые родители Москвина, после того как о злодеянии их сына стало известно, подверглись давлению со стороны общества.

На стенах дома, где проживают супруги, пишут оскорбления и разбивают окна. Они стали изгоями. Сбежать супруги также не смогли, так как покупателей на квартиру с такой историей не было.

Несмотря на это, родители продолжают навещать своего сына Анатолия Москвина. Примечательно, что в результате недавнего признания «кукольника» недееспособным его могут выпустить под опеку или направить в психинтернат.