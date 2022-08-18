Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Отправили на лечение: как русский американец напал на полицейского в центре Москвы с кирпичом

Степан Жирнов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
Отправили на лечение: как русский американец напал на полицейского в центре Москвы с кирпичом
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Милютинский переулок Карта всех событий

Закончилось разбирательство по скандальному делу о нападении на сотрудника полиции репатриированным из США россиянином. 16 июля Эдвард Фазылов в состоянии алкогольного опьянения ударил сотрудника правоохранительных органов по голове кирпичом. Суд признал мужчину невменяемым и вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Подробности нашумевшей истории читайте в материале «Вечерней Москвы».

Нью-Йорк — Челябинск — Нью-Йорк

Эдвард родился в Нью-Йорке, но родители у него русские, из Челябинска. В раннем детстве Фазылов жил в России, но уже в средней школе юноша уехал в Америку.

Весной 2022 года у него появились проблемы на работе из-за национальности его родителей. Решив подумать о дальнейшей жизни, Фазылов вернулся на историческую родину — в Россию.

По прибытии Эдвард встретился со старыми друзьями, которые захотели отметить возвращение 28-летнего молодого человека. В какой-то момент Фазылов перебрал спиртного и решил залезть на стройку в Милютинском переулке, чтобы подурачиться. Местные жители веселья не оценили и вызвали полицию.

Увидев сотрудников МВД, загулявший молодой человек вышел из себя и бросился на одного из них с кирпичом. В результате парня задержали и доставили в отдел.

Позже врачи диагностировали у силовика сотрясение мозга, гематому теменной области справа и ушиб правого предплечья.

Невменяем

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» с применением тяжких телесных повреждений.

По словам Алексея Цыганова, адвоката Эдварда, экспертиза показала, что сотруднику правоохранительных органов не было нанесено достаточно повреждений, чтобы признать их тяжкими.

В связи с чем дело переквалифицировали и Фазылову грозило уже не десять лет тюрьмы, а максимум пять или штраф. Оставалось проверить вменяемость Фазылова. Вскоре медицинская экспертиза показала, что молодой человек невменяем.

«Громкое» возвращение на родину закончилась для Эдварда весьма неплохо. Суд снял с него все обвинения и в четверг, 18 августа, постановил применить в отношении него принудительную меру медицинского характера. У стороны защиты есть десять дней на обжалование, но, по словам Алексея Цыганова, они не будут этого делать.

Оружие Алкоголь Красносельский район США Полиция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Курс доллара растет: пора покупать валюту?

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Все мнения
О проекте