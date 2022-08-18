Отправили на лечение: как русский американец напал на полицейского в центре Москвы с кирпичом

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Россия, Москва, Милютинский переулок Карта всех событий

Закончилось разбирательство по скандальному делу о нападении на сотрудника полиции репатриированным из США россиянином. 16 июля Эдвард Фазылов в состоянии алкогольного опьянения ударил сотрудника правоохранительных органов по голове кирпичом. Суд признал мужчину невменяемым и вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Подробности нашумевшей истории читайте в материале «Вечерней Москвы».

Нью-Йорк — Челябинск — Нью-Йорк

Эдвард родился в Нью-Йорке, но родители у него русские, из Челябинска. В раннем детстве Фазылов жил в России, но уже в средней школе юноша уехал в Америку.

Весной 2022 года у него появились проблемы на работе из-за национальности его родителей. Решив подумать о дальнейшей жизни, Фазылов вернулся на историческую родину — в Россию.

По прибытии Эдвард встретился со старыми друзьями, которые захотели отметить возвращение 28-летнего молодого человека. В какой-то момент Фазылов перебрал спиртного и решил залезть на стройку в Милютинском переулке, чтобы подурачиться. Местные жители веселья не оценили и вызвали полицию.

Увидев сотрудников МВД, загулявший молодой человек вышел из себя и бросился на одного из них с кирпичом. В результате парня задержали и доставили в отдел.

Позже врачи диагностировали у силовика сотрясение мозга, гематому теменной области справа и ушиб правого предплечья.

Невменяем

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» с применением тяжких телесных повреждений.

По словам Алексея Цыганова, адвоката Эдварда, экспертиза показала, что сотруднику правоохранительных органов не было нанесено достаточно повреждений, чтобы признать их тяжкими.

В связи с чем дело переквалифицировали и Фазылову грозило уже не десять лет тюрьмы, а максимум пять или штраф. Оставалось проверить вменяемость Фазылова. Вскоре медицинская экспертиза показала, что молодой человек невменяем.

«Громкое» возвращение на родину закончилась для Эдварда весьма неплохо. Суд снял с него все обвинения и в четверг, 18 августа, постановил применить в отношении него принудительную меру медицинского характера. У стороны защиты есть десять дней на обжалование, но, по словам Алексея Цыганова, они не будут этого делать.