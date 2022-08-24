Снисхождения недостойны: присяжные признали виновными врачей Белую и Сушкевич в убийстве новорожденного

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В ночь с 23 на 24 августа присяжные Московского областного суда вынесли вердикт по одному из самых громких «врачебных» дел — Элины Сушкевич и Елены Белых. Калининградские медики обвинялись в убийстве новорожденного младенца. В декабре 2020 года их оправдали, однако вскоре решение суда было отменено. Как проходил процесс, читайте в материале «Вечерней Москвы».

Снисхождения не достойны

Заседание началось 23 августа около 11 утра и затянулось до глубокой ночи. В суде прошли прения сторон. После этого подсудимые сказали последнее слово.

В последнем слове Элина Сушкевич заявила, что не вводила ребенку смертельный препарат. А Елена Белая, как и Элина Сушкевич, просила присяжных оправдать ее и ее коллегу. Обе подсудимые выразили соболезнование матери погибшего младенца.

В свою очередь представляющая интересы потерпевшей Лариса Гусева призвала коллегию признать медиков виновными в инкриминируемых преступлениях.

После этого судья составил опросный лист и произнес напутственное слово, напомнив позиции сторон.

Коллегии предстояло ответить на семь вопросов, главными из которых были: доказано ли было место преступления? доказано ли, что его совершили подсудимые? виновны ли они и заслуживают ли снисхождения?

По словам Камиля Бабасова, защитника Элины Сушкевич, судья, зачитывая напутственное слово, как будто поддерживала сторону обвинения.

— Чувствовался явный обвинительный уклон со стороны председательствующего по делу. Особенно в напутственном слове. Мне кажется, это оказало сильное давление на присяжных, — поясняет Бабасов.

Вердикт был озвучен в половине первого ночи. В итоге за виновность подсудимых проголосовали пятеро из восьми присяжных.

— Присяжные сочли доказанной вину врачей калининградского роддома Елены Белой и Элины Сушкевич по делу о гибели младенца в 2018 году, — сообщила Гусева.

Коллегия также сочла, что оба врача недостойны снисхождения.

Резюмируя процесс, Гусева отметила, что первый процесс дался ей сложнее.

—В Калининграде было сложнее, хотя сейчас давления со стороны медицинского сообщества было больше, — резюмировала она.

Камиль Бабасов, комментируя вердикт, еще раз отметил, что процесс носил обвинительный характер с самого начала.

— Председательствующий по делу занял позицию гособвинения, фактически повторив речь прокурора в напутственном слове. По-другому это никак нельзя назвать. Это не напутственное слово, — возмущается Бабасов.

Он также заявил, что намерен обжаловать предстоящий приговор.

Адвокат Сушкевич Андрей Золотухин рассказал, что во время слушания дела в Московской области очень кратко и сухо рассматривались доказательства.

По его словам, в суде опросили меньше половины свидетелей, не исследовали ни обстоятельства и не позволяли этого делать. Адвокат удивлен, что в Калининграде рассматривались все детали и подробности: информация о ребенке, о матери, мнения экспертов. А в Подмосковье этого делать не стали.

Детали дела

Трагическая история началась 5 ноября 2018 года. В калининградский роддом № 4 привезли 27-летнего гражданку Узбекистана Замиру Ахмедову. Обычно туда направляют женщин, которые не стоят на учете в Калининграде. Там родился ее малыш — 700 граммов, 34 сантиметра.

У подобных детей крайне высокий шанс умереть в первые дни или даже часы после рождения. Поэтому ребенка перевели в палату интенсивной терапии.

Ахмедовой сказали, что ребенок жив, его передали в родильную реанимацию и оказывают всю необходимую помощь: назначили лечение, подключили к аппарату ИВЛ, ввели дорогостоящий препарат «Куросурф» — лекарство для недоношенных детей, открывающее легкие.

В 8 часов утра следующего дня на работу пришла исполняющая обязанности главврача роддома Елена Белая. Ей сообщили, что ночью родился недоношенный ребенок. По словам адвоката Ларисы Гусевой, Белая посмотрела на новорожденного и стала уговаривать Ахмедову отказаться от него. Но молодая мать не хотела подписывать отказ.

После этого главврач отвела ее в палату с ребенком в надежде, что та передумает, но Ахмедова лишь убедилась в твердости своего решения.

Поняв, что так «проблему» не решить, Белая вызвала к себе в кабинет заведующую родовым отделением и требовала «переписать историю» младенца. Врачи возразили, но в итоге подчинились и переделали медицинские документы.

В тот же день мать недоношенного ребенка узнала, что он скончался. Еще через несколько дней Ахмедова рассказала об этом следователю и попросила разобраться в причинах его смерти.

В июне 2019 года СК возбудил уголовное дело в отношении Белой и Сушкевич. Исполняющую обязанности главврача обвинили в организации убийства, а реаниматолога — в убийстве.

По версии следствия, Белая собиралась избавиться от младенца, так как смерть ребенка в реанимации могла повлиять на перспективу ее дальнейшего назначения. Помимо этого, она хотела сэкономить ресурсы, которые будут потрачены на поддержание проблемного младенца. Следователи считают, что Белая привлекла Сушкевич, которая ввела новорожденному смертельную дозу сульфата магния. После этого в историю родов была внесена фиктивная запись о том, что ребенок родился мертвым.

В свою очередь, адвокат Камиль Бабасов, заявил, что врачи сделали все, для того чтобы спасти ребенка, и даже заказали кровь, которую малыш, к сожалению, не дождался.

— Они переписывали документы именно для того, чтобы скрыть те дефекты в оказании медицинской помощи, о которых я вам говорил. Анализы говорят сами за себя — как бы они объяснили, что ничего не делали для спасения ребенка? — цитирует его слова независимый журналистский проект «Адвокатская улица».

В качестве доказательств следователи привели показания очевидцев, записи телефонных разговоров и результаты экспертизы. Однако присяжные решили иначе и признали в декабре 2020 года медработников невиновными в гибели ребенка, так как посчитали факт введения смертельной дозы препарата недоказанным.

Но уже в мае 2021 года вердикт суда присяжных отменили. Такое решение было принято из-за того, что на присяжных было оказано серьезное давление. Разбирательство по делу должна была выслушать новая коллегия присяжных в Московской области.

27 октября 2021 года врачей отправили в СИЗО до 3 января. Против этого протестовал президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, поясняя, что в Калининградской области и так не хватает специалистов.

— Это дело выходит за рамки приличия. Очевидно, что поставлена задача засудить. И мы будем защищать врача дальше. А сегодня, как я уже предлагал в деле врача Мисюриной, я снова предлагаю: отпустите врача из-под стражи, я готов сидеть за нее, — заявил Рошаль.

28 февраля 2022 года началось повторное рассмотрение уголовного дела по существу. 30 августа в Мособлсуде пройдет обсуждение юридических последствий вердикта, в ходе которых прокуратура запросит для подсудимых наказание. Им грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.