Чуткий нос собаки улавливает коронавирус

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Служебных собак научат выявлять людей, больных COVID-19. Тренировки уже начали кинологи одной из авиакомпаний. Проект разработали представители Роспотребнадзора.

В создании нового метода экспресс-идентификации носителей инфекции поучаствовали и работники ЦНИИ эпидемиологии, научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и Медико-хирургического центра имени Пирогова.

— Когда вирус попадает в организм, он вызывает воспаления и внутренние изменения. Из-за этого появляется определенный запах, который способна уловить собака. Эти животные могут учуять патологические изменения в организме, — сказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По его словам, окончательный диагноз может поставить только врач. Но собаки значительно облегчают процесс поиска заболевших.

— В работе собаки невозможно достичь стопроцентной точности. На результат могут повлиять стресс, наличие других посторонних запахов и многие иные факторы. Но тем не менее собаки смогут определить зараженного, даже если у человека нет симптомов, — добавил Владимир Голубев.

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