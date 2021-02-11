Дом для сотен редких зверей: столичный зоопарк поставил рекорд по количеству родившихся детенышей исчезающих видов животных

Москвичка Алена Сапачева пришла в зоопарк, чтобы понаблюдать за овцебыком. Это одно из самых любимых животных девушки / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

12 февраля Московский зоопарк празднует 157 лет со дня открытия. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, какие животные родились там в прошлом году и какие изменения ждут зоосад.

В честь праздника сотрудники зоопарка объявили фотоконкурс для посетителей.

— Если вы хотите поздравить зоопарк с днем рождения, можете прийти к нам в чем-то «зверином»: наденьте ушки или леопардовые штаны, шапку с изображением ежика — что угодно. Можете даже нарисовать усы котика — тоже считается. Сделайте фотографию у вольера любимого животного и отправьте нам, — объявили в зоопарке.

Снимки можно прислать до 14 февраля. Победителю подарят абонемент на три месяца бесплатного посещения Московского зоопарка.

Несмотря на крепкий мороз, в гости к животным с самого утра пришло довольно много людей. Кто-то гуляет здесь с детьми, кто-то по видеосвязи показывает животных своим родным из других городов. А для москвички Алены Сапачевой это место стало почти домом.

— Мне было около четырех лет, когда я впервые попала в Московский зоопарк. С тех пор это место для меня одно из самых значимых в городе. Я прихожу сюда хотя бы раз в месяц, — рассказала Алена.

Во время прогулки девушка подошла к вольеру с верблюдами и, облокотившись на ограждение, стала внимательно наблюдать за животными.

— У меня есть детская фотография, сделанная на этом месте. На снимке папа держит меня на руках, а у меня очень серьезное лицо, — вспоминает Сапачева.

Теперь Алена выросла, и у нее появилось хобби: она любит рисовать. Обитатели зоопарка занимают не последнее место на ее картинах.

— Дикие животные служат мне референсами. Когда я рисую, смотрю на них, чтобы точнее изобразить детали. А еще иногда прихожу в зоопарк погулять, найти вдохновение, — добавила Алена.

За 157 лет зоопарк сильно преобразился и продолжает совершенствоваться. В зверинце ремонтируют павильон «Ластоногие» и пешеходный мост на новую территорию. А еще там ведется строительство входного павильона у станции метро «Баррикадная».

— Мы обновили вольеры питомцев. Для гималайских медведей, красных панд и медведя губача соорудили конструкцию из бревен, на которую они любят забираться. Увеличилось количество подсвеченных вольеров. Теперь посетители могут наблюдать, как резвятся вечерами харза и речные выдры, — отметили в пресс-службе зоопарка.

Нельзя не упомянуть о новых обитателях зверинца. В прошлом году там впервые за пять лет вылупились птенцы фазана аргуса, потомством обзавелись боливийская ночная обезьяна, земляные белки. А первым пополнением 2021 года стал птенец кудрявого пеликана.

— Весной малыш с мамой и папой переедет в открытый вольер «Болото». Там родители будут учить его плавать, — объяснили в пресс-службе зоопарка.

САМЫЕ РЕДКИЕ

— Манул. Малоизученный представитель кошачьих, символ Московского зоопарка.

— Викунья. Животное из семейства верблюдовых. Инки называли ее шерсть «золотым руном».

— Сычуаньский такин. Парнокопытное млекопитающее, единственный сохранившийся вид в своем роду.

— Амурский тигр. Находится под угрозой исчезновения.

— Черная антилопа. Наиболее редкий подвид. Численность в природе неизвестна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка:

— Прошлый год был очень непростым для нас: больше двух месяцев нам пришлось работать без посетителей. Зато удалось пополнить коллекцию редкими видами животных, провести показательные кормления в онлайн-режиме.

А еще у нас родилось рекордное количество детенышей — почти полторы тысячи. Среди них были редкие, исчезающие виды, занесенные в международную и российскую Красные книги. Например, малыши лесного дракона или хамелеонового гоноцефала, амурские тигры и почти исчезнувшая в дикой природе лошадь Пржевальского.

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