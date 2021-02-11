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Дом для сотен редких зверей: столичный зоопарк поставил рекорд по количеству родившихся детенышей исчезающих видов животных
Москвичка Алена Сапачева пришла в зоопарк, чтобы понаблюдать за овцебыком. Это одно из самых любимых животных девушки / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Дом для сотен редких зверей: столичный зоопарк поставил рекорд по количеству родившихся детенышей исчезающих видов животных

Юлия Панова

Животные

12 февраля Московский зоопарк празднует 157 лет со дня открытия. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, какие животные родились там в прошлом году и какие изменения ждут зоосад.

В честь праздника сотрудники зоопарка объявили фотоконкурс для посетителей.

— Если вы хотите поздравить зоопарк с днем рождения, можете прийти к нам в чем-то «зверином»: наденьте ушки или леопардовые штаны, шапку с изображением ежика — что угодно. Можете даже нарисовать усы котика — тоже считается. Сделайте фотографию у вольера любимого животного и отправьте нам, — объявили в зоопарке.

Снимки можно прислать до 14 февраля. Победителю подарят абонемент на три месяца бесплатного посещения Московского зоопарка.

Несмотря на крепкий мороз, в гости к животным с самого утра пришло довольно много людей. Кто-то гуляет здесь с детьми, кто-то по видеосвязи показывает животных своим родным из других городов. А для москвички Алены Сапачевой это место стало почти домом.

— Мне было около четырех лет, когда я впервые попала в Московский зоопарк. С тех пор это место для меня одно из самых значимых в городе. Я прихожу сюда хотя бы раз в месяц, — рассказала Алена.

Во время прогулки девушка подошла к вольеру с верблюдами и, облокотившись на ограждение, стала внимательно наблюдать за животными.

— У меня есть детская фотография, сделанная на этом месте. На снимке папа держит меня на руках, а у меня очень серьезное лицо, — вспоминает Сапачева.

Теперь Алена выросла, и у нее появилось хобби: она любит рисовать. Обитатели зоопарка занимают не последнее место на ее картинах.

— Дикие животные служат мне референсами. Когда я рисую, смотрю на них, чтобы точнее изобразить детали. А еще иногда прихожу в зоопарк погулять, найти вдохновение, — добавила Алена.

За 157 лет зоопарк сильно преобразился и продолжает совершенствоваться. В зверинце ремонтируют павильон «Ластоногие» и пешеходный мост на новую территорию. А еще там ведется строительство входного павильона у станции метро «Баррикадная».

— Мы обновили вольеры питомцев. Для гималайских медведей, красных панд и медведя губача соорудили конструкцию из бревен, на которую они любят забираться. Увеличилось количество подсвеченных вольеров. Теперь посетители могут наблюдать, как резвятся вечерами харза и речные выдры, — отметили в пресс-службе зоопарка.

Нельзя не упомянуть о новых обитателях зверинца. В прошлом году там впервые за пять лет вылупились птенцы фазана аргуса, потомством обзавелись боливийская ночная обезьяна, земляные белки. А первым пополнением 2021 года стал птенец кудрявого пеликана.

— Весной малыш с мамой и папой переедет в открытый вольер «Болото». Там родители будут учить его плавать, — объяснили в пресс-службе зоопарка.

САМЫЕ РЕДКИЕ

— Манул. Малоизученный представитель кошачьих, символ Московского зоопарка.

— Викунья. Животное из семейства верблюдовых. Инки называли ее шерсть «золотым руном».

— Сычуаньский такин. Парнокопытное млекопитающее, единственный сохранившийся вид в своем роду.

— Амурский тигр. Находится под угрозой исчезновения.

— Черная антилопа. Наиболее редкий подвид. Численность в природе неизвестна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка:

— Прошлый год был очень непростым для нас: больше двух месяцев нам пришлось работать без посетителей. Зато удалось пополнить коллекцию редкими видами животных, провести показательные кормления в онлайн-режиме.

А еще у нас родилось рекордное количество детенышей — почти полторы тысячи. Среди них были редкие, исчезающие виды, занесенные в международную и российскую Красные книги. Например, малыши лесного дракона или хамелеонового гоноцефала, амурские тигры и почти исчезнувшая в дикой природе лошадь Пржевальского.

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