Круглый стол в эфире «Вечерка-ТВ»: Чего хочет питомец. Простые секреты повседневного ухода

слева направо: директор Академии зообизнеса компании «Валта», ветеринарный врач Наталья Шестакова,ветеринарный врач, преподаватель Академии зообизнеса «Валта» Людмила Ващенко, ведущий Руслан Орехов, главный врач ветеринарной клиники «Доктор Бетховен» Галина Моксякова и руководитель отдела обучения сети зоомагазинов «Бетховен» Ирина Сидорова / Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

В дневном эфире «Вечерка-ТВ» прошел круглый стол «Ухаживаем по-умному за домашними питомцами». В легкой беседе и с юмором приглашенные эксперты сумели обсудить самые актуальные вопросы, возникающие сегодня у владельцев домашних животных.

слева директор Академии зообизнеса компании «Валта», ветеринарный врач Наталья Шестакова, справа ветеринарный врач, преподаватель Академии зообизнеса «Валта» Людмила Ващенко / Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

слева главный врач ветеринарной клиники «Доктор Бетховен» Галина Моксякова, справа руководитель отдела обучения сети зоомагазинов «Бетховен» Ирина Сидорова / Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

Гостями студии стали директор Академии зообизнеса компании «Валта», ветеринарный врач с двадцатилетним стажем Наталья Шестакова, ветеринарный врач и эксперт образовательного сообщества «Хвост Ньюс» Людмила Ващенко, главный врач ветеринарной клиники «Доктор Бетховен» Галина Моксякова и руководитель отдела обучения сети зоомагазинов «Бетховен» Ирина Сидорова. Выяснилось, что гости — настоящие фанаты своего дела: кошатники и собачники, они не только по работе взаимодействуют с четвероногими, но и дома у них живет не по одному питомцу, поэтому о мире братьев наших меньших эксперты знают все или даже несколько больше.

Начали, разумеется, с самого популярного. Так, отвечая на вопрос о способах борьбы с донимающими паразитами, вроде блох и клещей, Галина Моксякова подчеркнула, что ветеринарная фармакология не стоит на месте: средств очень много, правда, порой владельцы питомцев неправильно их применяют, и им кажется, что ничего не помогает. Поэтому главное правило — строгое следование рекомендациям производителя и ветврача. По мнению эксперта, лучшая защита от кровососущих — таблетки: они растворяются в крови, и, сев на животное, клещ погибает. Людмила Ващенко добавила, что можно пользоваться и специальным ошейником, и спреем-репеллентом перед каждой прогулкой, и каплями на холку как системного, так и контактного действия.

Что касается еще одного распространенного вопроса — о переносках, Людмила Ващенко заметила, что здесь выбор зависит от цели транспортировки. Если речь идет о самолете или поезде, то нужны пластиковые контейнеры под индивидуальный размер животного, с замками, поилкой и поддоном внизу. Если же это рядовая поездка, то маленьким собачкам или кошкам будет спокойнее на руках, поэтому подойдет текстильная сумка или рюкзак. И, безусловно, к активным передвижениям с хозяевами питомцев нужно приучать с самого раннего возраста.

Вообще разговор касался исключительно всего актуального: правил общения с кошками и собаками с учетом их психологии и разных обстоятельств, например, пандемии. Плюс напомнили об обязательной культуре профилактических процедур, о регулярной диспансеризации.

Также говорили о груминге, как уговорить любимца спокойно относиться к уходу за шерстью, о зверином гардеробе, который не только украшает, но и защищает от опасностей улиц, о преимуществах «умных» игрушек в развитии интеллекта животного.

В беседе затрагивались моменты воспитания четвероногих, в том числе со сложным характером и неуемным темпераментом, и, естественно, обсуждался пищевой рацион, его особенности, в том числе для кастрированных и стерилизованных особей, нюансы кормов экономкласса и премиум-класса, грамотное чтение этикеток с составом, выбор витаминов.

Не обошли вниманием и момент первого появления питомца дома: как обычно принимают новичка хвостатые старожилы, какой алгоритм действий следует соблюдать хозяевам в зависимости от того, был ли взят питомец от заводчиков или из приюта.

Ухаживаем по-умному за домашними питомцами

Полностью посмотреть эфир и узнать полезные рекомендации можно по ссылке https://vm.ru/tv/879798-kruglyj-stol-uhazhivaem-po-umnomu-za-domashnimi-pitomcami

Вопросы, пришедшие от зрителей в редакционный чат во время эфира, также не останутся без внимания. Они будут переданы экспертам сети зоомагазинов «Бетховен» и преподавателям Академии зообизнеса «Валты», а ответы на них можно будет прочитать на нашем сайте в самое ближайшее время. Ну и для более детальной информации есть замечательный профильный канал hvost.news и его специалисты, к которым в любое время могут обратиться все желающие. И не забывайте, что в каждом зоомагазине «Бетховен» работают ветеринарные врачи и грамотные продавцы-консультанты, которые всегда дадут профессиональные советы, как сделать жизнь домашних питомцев более яркой, счастливой и здоровой.

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