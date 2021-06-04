Туристический сезон: как подготовить питомца к путешествию

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Кто поспорит с утверждением, что четвероногий друг — лучший компаньон в странствиях?! Лето — сезон отпусков, и семьи потянулись к вокзалам и поездам дальнего следования, естественно прихватив своих любимцев. Надо сказать, что правила их перевозки четыре года назад на РЖД значительно облегчились. Эксперты портала hvost.news с удовольствием напоминают главные требования.

Итак, если ваш пес помещается в переноску габаритами до 180 сантиметров в сумме трех измерений, то он считается мелким, и перевозка таких крох осуществляется в сидячих, плацкартных и купейных вагонах, отмеченных на сайте РЖД иконкой-лапкой. То есть перед поездкой пассажир приобретает билет для себя и оформляет отдельную багажную квитанцию для питомца. В любом случае, планируя вояж, следует ознакомиться с правилами конкретного рейса.

Если собака не помещается в такой переноске, то животное — крупное. Конечно, с ним тоже можно ездить в вагонах купе или СВ, но по правилам РЖД владелец такого питомца должен выкупить купе полностью. При этом багажную квитанцию для четвероногого оплачивать не нужно, а количество людей и животных в этом купе должно соответствовать количеству мест. Со своим любимцем можно также путешествовать и на высокоскоростных поездах. В «Сапсанах» для поездок с мелкими животными выделены отдельные места. Более того, питомец может ехать даже без хозяина, если того требуют обстоятельства, — под присмотром проводника. В «Ласточках» животные провозятся в специальных вагонах 2-го класса. В «Стрижах» — в выделенных вагонах 2-го класса и в купе с полным выкупом мест. И для поездок по России ветдокументы на собаку больше не нужны.

Что касается поездов, курсирующих уже между странами, то там могут быть установлены совсем другие правила перевозки, и о них, разумеется, следует узнавать заранее. Четвероногого товарища тоже нужно подготовить к турне. Животное должно быть привито, обработано от паразитов, хорошо выгуляно перед дальней дорогой. Идеально будет взять с собой знакомые игрушки, чтобы облегчить стресс от перемещения. Так как в дороге вы не видите, чем занят питомец в боксе, лучше положите игрушки с максимальной степенью прочности. Тогда вы будете уверены, что игрушка не будет разгрызена и не причинит вреда. И еще совет. Чтобы питомцу было не так скучно, приобретите игрушку, которую можно наполнить сухими лакомствами или в которой можно предварительно заморозить бульон. Такое развлечение придется по нраву четвероногому другу. Среди подобных игрушек-«головоломок» пальму первенства держат Kong Extreme и West Paw Qwizl.

Игрушка West Paw Qwizl / Фото: Академия зообизнеса компании «Валта Пет Продактс»

Игрушка Kong Extreme / Фото: Академия зообизнеса компании «Валта Пет Продактс»

Что еще взять в дорогу? Мягкий матрас для переноски Foxie, впитывающие пеленки «Доброзверики», лакомства «Мнямс», удобную бутылку-поилку.

Владение домашним животным — это большая ответственность. Выбрать все лучшее и нужное для вашего питомца, а также посоветоваться по интересующим вопросам вы всегда можете в любом магазине сети «Бетховен» — просто выберите ближайший к вам на сайте bethowen.ru.

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