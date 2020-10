Какие девизы используют в армиях в разных странах мира

Фото: vs.rs / Serbian Armed Forces

Уходящие на войну бойцы всех стран должны испытывать гордость за свое Отечество, за вид или род своих войск, за военную форму и за своих товарищей по армейскому строю.

Чувство должно быть выражено емким словом. Знали, за что и за кого идут сражаться наши предки. Девиз Русской императорской армии: «За Бога, Царя и Отечество!» Красная армия стояла насмерть под Москвой и гнала фашистов к Берлину под лозунгом «За нашу Советскую Родину!» Эти слова были и в наградных документах на солдатские медали, и в приказах Верховного главнокомандующего.

Цена слова

В 2006 году Пентагон выплатил коммуникационной компании McCann Worldgroup, чьи рекламщики придумали новый девиз для армии США, 200 миллионов долларов. Девиз короток: Army Strong («Сила армии» или «Сильная армия»). Вот где действительно проявилась цена слова: по 100 000 000 за каждое! Всего пятилетний контракт с этой фирмой обошелся военному бюджету Соединенных Штатов в миллиард долларов. За эти деньги пиарщики из McCann Worldgroup провели рекламные кампании в интернете и печатных СМИ, на телевидении и радио. Главной целью было заинтересовать новобранцев и повысить престиж службы у тех, кто уже носит на плечах погоны. В США время от времени военные девизы меняют. В 2001 году, например, придумали для армии слоган An army of one («Армия из одного») вместо прежнего Be all you can be («Стань всем, чем можешь»). Как посчитали американские генералы, старый лозунг перестал соответствовать современному на тот момент состоянию армии и общества.

Цитаты на крыльях

Во многих армиях мира в качестве девизов используются известные латинские фразы и выражения. Пилоты ВВС Австралии летают с выведенным на самолетных крыльях изречением Per ardua ad astra — «Через тернии к звездам». Их финские коллеги взяли на вооружение Qualitas poten tia nostra — «Качество наша сила». Гордость солдат армии Франции вдохновляется Honneur et Patrie — «Честь и Отечество». Лозунг канадской армии прост и строг: Vigilamus pro Te — «Мы стоим на страже твоей». Немцы выразились еще лапидарнее: девиз вооруженных сил страны — «Мы служим Германии».

В отличие от зарубежных коллег, в наших войсках как-то не особо заморачивались с девизами. Но времена меняются, и сегодня отслужившие в российских Воздушно-десантных войсках все чаще делают небольшую наколку на ребре ладони: «За ВДВ!» А официальный девиз самых мобильных войск России уже давно на слуху у всех: «Никто, кроме нас!» Похожий по смыслу слоган и у нашей славной морской пехоты, чей призывный клич — «Там, где мы, там — победа!» Неофициальные девизы есть и у военнослужащих других войск. Часто это слова из песен. Как у летчиков, например: «Все выше, и выше, и выше!» Или у танкистов: «Броня крепка, и танки наши быстры». А герб Российской дальней авиации венчает девиз: «Мастерство, отвага, достоинство, честь». Просто, но предельно конкретно.

Собственная гордость

Практически все части и соединения вооруженных сил США имеют на вооружении и «личные» девизы. У 101-й воздушно-десантной дивизии он звучит так: Rendezvous with Destiny — «Свидание с судьбой».

Солдаты 2-й пехотной дивизии утверждают: «Не уступим никому». Лозунг 4-й пехотной дивизии, эмблемой которой является зеленый лист плюща, — «Упорный и верный», а девиз 82-й воздушно-десантной дивизии — констатация очевидного для парашютиста факта: «В воздухе и на земле». В конце 1980-х и в начале 1990-х такие девизы стали появляться и у дивизий, бригад и полков ВДВ России.

В воинских частях объявлялись конкурсы и выбирали слоган, который нравился больше других. Так, бойцы 76-й гвардейской дивизии ВДВ решили, что «Мы всюду там, где ждут победу», в 7-й гвардейской выбрали «Мужество, отвага, честь», в 98-й гвардейской — «Честь и Родина превыше всего», в 106-й гвардейской — «Нет задач невыполнимых».

СЛОВАРЬ

Девиз — слово или короткая фраза, определяющая поведение и устремления группы людей или организации. Девиз может быть на любом языке, однако в западном мире используют в основном латинский язык. Также девизом может быть слоган или правило, по которому кто-то живет. Некоторые специалисты-геральдики относят к девизам и воинские кличи.

