Убийца спутников и боеголовок: каким будет новый российский перехватчик МиГ-41

Фото: youtube.com / Тoparmy

В России продолжаются работы по созданию перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата (ПАК ДП) МиГ-41. Предполагается, что он заменит находящийся на вооружении с 1981 года МиГ-31. О том, каким будет самолет и какие еще обновления ждут отечественную боевую авиацию в ближайшие 10 лет, «Вечерней Москве» рассказал генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

В несколько раз быстрее звука

По словам Попова, скорее всего, современный истребитель-перехватчик будет похож на своих предшественников — МиГ-25 и МиГ-31.

— Внешне самолет будет двухкилевым, обычной аэродинамической схемы и со стреловидным крылом. Двигатели будут разнесены относительно центральной оси. Так безопаснее, когда один выходит из строя. Все-таки это боевой самолет, и он не застрахован от поражения противником. Кроме того, такая схема позволяет снизить заметность, на что сейчас при создании боевых самолетов обращают большое внимание, — рассказал Попов.

Как и предшественники, добавил военный летчик, МиГ-41 сделают очень быстрым. Его максимальная скорость, вероятно, составит 3,5–4 Маха — около 4200–4800 километров в час, или 1160–1325 метров в секунду. Это в несколько раз быстрее звука.

Высотный самолет-«невидимка»

Одной из особенностей нового самолета, уверен эксперт, будет размещение ракет. Если на МиГ-25 и МиГ-31 они находились на внешней подвеске или под корпусом фюзеляжа, то на МиГ-41 их «спрячут», скорее всего, в специальных отсеках наподобие бомболюков.

Так делается, во-первых, объясняет специалист, для того чтобы на высоких скоростях боеприпасы не нагревались и их электроника не изнашивалась, а во-вторых, для малой заметности. В совокупности данные факторы повышают эффективность выполнения возложенных на технику задач.

При этом задачи для нового МиГа готовят обширные. По словам Попова, он будет использоваться не только для перехвата бомбардировщиков и разведчиков, но и для борьбы с крылатыми ракетами, боеголовками ядерных ракет и даже против спутников либо других объектов, летающих на низких орбитах — до 120 километров. Его высотный потолок, предполагает летчик, составит до 35 километров.

Эксперт отмечает, что также при создании самолета будет использовано много современных материалов: углепластик, стекловолокно. Они снижают заметность, пропуская через себя или значительно поглощая лучи радарных комплексов. А их прочностные характеристики не хуже легированной стали или алюминия.

Коме того, уверен Попов, МиГ-41 оснастят совершенно новым радиоэлектронным, инфракрасным, оптико-электронным оборудованием. С учетом развития технологий оно будет интегрировано в комплекс систем, способный и самолетом управлять, и осуществлять навигацию, и эффективно взаимодействовать с наземными командными пунктами. На помощь человеку здесь придет и искусственный интеллект.

Более детально о ПАК ДП говорить рано, подчеркивает военный летчик, но концепция выглядит именно так. Пока ни полноразмерный макет, ни летный экземпляр боевой машины публике не представлены. Тем не менее специалист не исключает, что МиГ-41 примут на вооружение в течение ближайших десяти лет.

— Он должен и подняться в воздух, и испытания пройти. Железо создать можно. А вот все это объединить и сделать хорошую интегральную начинку, отвечающую требованиям современности, все отработать на разных режимах, высотах, проверить боевые возможности — это долгий процесс, — констатировал Попов.

Новинки российских ВКС

В ближайшие десять лет российская военная авиация ждет не только ПАК ДП. Эксперт говорит, что уже через два года в металле воплотится перспективный авиационный комплекс дальней авиации — ПАК ДА. Это новый стратегический бомбардировщик, который призван частично заменить турбовинтовой Ту-95, стоящий на вооружении с 1950-х годов, и взять на себя часть функций более современных самолетов.

— Помимо этого, продолжаются унификация и поступление в войска Су-57 — истребителей пятого поколения ПАК ФА. Нельзя сказать, что этот проект на 100 процентов доработан. Но наши конструкторы над ним очень хорошо работают. Плюс у нас модернизируется имеющаяся техника, в частности стратегические бомбардировщики Ту-160. Проект фактически возрождается, и сейчас ведется работа над расширением боевого потенциала этих самолетов. Они будут способны нести не только ракеты, но и бомбы. Кроме того, бомбардировщики Ту-22МЗ становятся носителями гиперзвукового оружия — ракет «Кинжал», испытанных на МиГ-31. Ту-22М3 смогут нести на борту четыре новые ракеты, а не одну, как перехватчики, — пояснил Попов.

Заслуженный военный летчик России добавил, что в целом развитие авиации идет по всем направлениям в рамках идеологии создания единого боевого комплекса, и даже Запад, с точки зрения собеседника «ВМ», признает успех российских конструкторов и технологов. Отечественная техника по многим параметрам вполне сопоставима с лучшей иностранной, а «иногда и превосходит ее». При этом в ходе ее разработки учитывается и экономическая эффективность, поэтому затраты на создание новых образцов не ложатся тяжелым бременем на бюджет, резюмировал генерал.

Читайте также: За ручкой — виртуальный летчик. Эксперт рассказал, каким будет шестое поколение истребителей