Десять и один способ оставить обиды в уходящем году

Кадр из фильма «Громкая связь» (2019)

Новинка, имеющая шанс пополнить список новогодних кинолент, — это комедия от коллектива «Квартет И» «Обратная связь».

Полночь с 31 декабря на 1 января воспринимается людьми как некая новая точка отсчета. Нам кажется, что едва часы перевалят за отметку 00:00, все можно будет начинать сначала. Но до этого момента нужно подвести итоги, расчистить завалы и непременно накрыть красивый стол, чтобы доказать себе и другим — все хорошо и будет еще лучше.

Ведь любой переход требует соблюдения обрядов. И вот четверо друзей со своими любимыми в одном загородном доме пробуют сделать все правильно. Для этого они даже готовы сыграть в игру и предоставить друг другу «обратную связь» о том, что их раздражает в компании. И все бы хорошо, да только не успела игра начаться, как отношения начинают выяснять всерьез.

И оказывается, что Вадима (Леонид Барац) мучает не только страх постареть, но и ощущение собственной неэрудированности. Лев (Камиль Ларин) чувствует себя неуверенно, если не может подчеркнуть своего превосходства. Борис (Ростислав Хаит) расстраивается, что с трудом обеспечивает семью. А Дима (Александр Демидов) уже несколько лет приезжает на торжества один.

У девушек же свои проблемы: Катя (Анастасия Уколова)не может определиться с тем, как относиться к перспективе стать матерью, Алина (Ирина Горбачева) не вполне знает, что такое женское счастье и расстроена отношением мужа, Ева (Мария Миронова) привыкла быть идеальной и редко проявляет эмоции.

В фильме много разговоров о важном, о том, о чем не принято говорить. Здесь будет о чем задуматься и, возможно, даже обсудить с близкими. И все же это не психологический триллер, а новогодняя комедия. Поэтому без фирменного юмора «Квартета И», участники которого писали и сценарий, не обошлось.

Также в фильме много ностальгических моментов: как танцевали и что слушали раньше, какие трюки исполняли в студенческие годы, псевдокараоке под «Звенит январская вьюга», волнующий танец под I will survive и многое другое. В целом, несмотря на то что в картине играют семь артистов, а из локаций один дом да немного дороги, она получилась динамичной и с мультжанровыми вкраплениями: то появляется почти фантастическое существо, то элемент мюзикла, то намек на мрачную атмосферу детских страшилок — всего понемногу. От просмотра же остается легкое ощущение, как после традиционного глотка игристого, когда хочется сказать близким теплые слова, всех за все простить и улыбаться, несмотря на то, что завтра наступит утро, когда нужно будет сметать конфетти и серпантин.

СПРАВКА

Фильм «Обратная связь» (2020) снял режиссер Алексей Нужный. Он же работал с «Квартетом И» и актрисами над первой частью этой истории, фильмом «Громкая связь» (2019). Та картина, в свою очередь, была адаптацией итальянского комедийно-драматического фильма «Идеальные незнакомцы» (2016) режиссера Паоло Дженовезе.

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