Пламя, на которое можно смотреть вечно, гуляет по большим экранам

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Накануне Дня спасателя, который в России отмечают 27 декабря, на экраны вышел фильм-катастрофа «Огонь» Алексея Нужного.

Символично, что этот непростой для мира год завершается премьерой, выжигающей лишнее, расчищающей место под нужное. Долгое время кинотеатры и зрители ждали новых масштабных фильмов. Однозначно, «Огонь» — из числа тех, которые стоит посмотреть на большом экране.

Конечно же, одна из главных причин — зрелищность. Все уже привыкли к компьютерной графике, взрывам и нарисованным трюкам? Значит, пора отвыкать. В этом блокбастере большая часть огня — настоящее пламя. Для съемок в павильоне из спиленных деревьев построили декорацию, которую всякий раз поджигали с помощью трех сотен газовых баллонов, тушили — и по новой. Артисты работали в условиях, максимально приближенных к реальным, — вдыхали дым, ощущали жар. Роман Курцын даже сам исполнил на камеру трюк горения, когда специальный состав поджигали прямо на его коже.

Другая причина — достоверность. Едва ли большинство зрителей увидят лесной пожар воочию. А вот создатели фильма даже побывали на одном из них. Консультировали их сотрудники МЧС и «Авиалесоохраны», которые также дали для съемок специальную технику — самолеты и вертолеты. Кстати, Алексей Нужный ранее учился режиссуре документального кино. Идею же для истории ему подал друг Игорь Осипов, который работал пожарным-спасателем и погиб в день, когда завершились съемки.

— Саму идею проекта я принес Леониду Верещагину. Рассказал про профессию, верховые пожары, о том как команда из шести человек борется со стихией огня, — пояснил СМИ режиссер Нужный. — Хотя тогда еще не было горящих Красноярска, Сибири и эта проблема не была такой острой.

И все же в фильме важнее не визуальные эффекты или документальная точность событий, а эмоции и чувства, которые он вызывает, люди и история, в нем показанная. И в ленте «Огонь» все это есть.

Танцующий в смертельной схватке со стихией инструктор Алексей Соколов (Константин Хабенский) вынужден постоянно принимать верные решения без права на ошибку. Дерзкий юнец Рома (Иван Янковский) должен в пламени закалиться как металл. Добросердечный Максим (Тихон Жизневский) призван, подобно воску, смягчать острые углы. Вспыльчивый Серега (Роман Курцын) учится сдерживать свои порывы и искрить только целенаправленно. Тлеющий Петр (Виктор Добронравов) получает возможность увидеть прошлое и будущее в новом свете, теплящийся Костик (Антон Богданов) — разгореться и увериться в собственных силах.

А рядом с ними волевая Катя (Стася Милославская) да деревенская девушка (Ирина Горбачева) — женщины, которые не только коня на скаку остановят, но и обжечься не побоятся, если придется.

Кстати, в небольшой роли здесь также можно увидеть Виктора Сухорукова, привносящего свет и тепло во все свои работы.

Фильм словно очищает от мелочных проблемок и раздутых неприятностей, указывая зрителю направление, как маяк.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Хабенский, народный артист России:

— Мы постарались, чтобы это был не просто блокбастер с огнем, тушением пожаров, спасением людей и так далее. Вместе с режиссером нам удалось убедить команду создателей, что мой персонаж и его парни — не обычные герои блокбастеров с большой буквы. Они из тех, с кем мы сталкиваемся в сетевых магазинах, на улицах и в транспорте. Это люди, на взгляд некоторых, ничего особенного не добившиеся в жизни. Но они бесконечно преданы своей профессии и честно занимаются делом. Именно такие люди тушат пожары...

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