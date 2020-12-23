Отечественные сериалы наращивают качество

youtube.com / Георгий За Кадром

Премия «Событие года» объявила своих лауреатов. Обладателями награды стали актрисы Виктория Исакова и Стася Милославская, актер Антон Хабаров и другие кинодеятели.

Мы побеседовали с главным редактором журнала «Кинорепортер», основавшего эту премию, Марией Лемешевой об итогах уходящего года.

— Мария, расскажите, для чего нужна эта премия?

— В конкурсной программе фестивалей ограниченное число картин. Мы же оцениваем все фильмы и сериалы, вышедшие за год. А оценивать было что: вышло много качественных полнометражных картин, а сериальная индустрия и вовсе совершила большой скачок вперед. В номинации «Фильм года» у нас победила картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!». Мэтр отечественной режиссуры вновь покорил зрителей своим безупречным вкусом и оригинальным видением.

— Какие еще были закадровые награды?

— В номинации «Продюсер года» лауреата сразу четыре — Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский и Алексей Троцюк. Созданные ими фильмы «Холоп», «Отель Белград», «Непосредственно Каха!», сериалы «257 причин, чтобы жить», «Надежда», «Война семей» и ряд других проектов попали в топы онлайн-кинотеатров и рейтинги самых кассовых картин. В моей любимой номинации «Мастер-класс года» победил композитор Алексей Рыбников, который успешно переквалифицировался в режиссера музыкальных фильмов.

— Назовите три определяющих события прошлого года, которые предсказывают направления дальнейшего развития отечественного кино?

— Меня поразили сборы комедии «Непосредственно Каха!», которой без звездного актерского состава удалось обойти «Стрельцова» с Александром Петровым. Причем она вышла в прокат во время второй волны пандемии. Это продюсерская победа команды: они доказали, что зрительского успеха можно добиться и без большого бюджета.

Второе важное событие — рост качества и количества сериалов на ТВ и в онлайн-кинотеатрах. Темы, сюжеты и жанры, какие можно было представить только в полном метре, по-новому раскрываются во многосерийных историях.

И третье — формат скринлайф, который продвигает Тимур Бекмамбетов. Его суть в том, что все действие происходит на экране гаджетов. Пока активный выпуск таких фильмов и сериалов налажен только в России. Думаю, вскоре он будет популярен во всем мире.

— Какие новые имена и лица вы открыли для себя?

— В первую очередь Стасю Милославскую, которая и получила премию. Ее невозможно было не заметить в «Быке», но в 2020-м вышло сразу пять ее крупных проектов. Это настоящий прорыв! Также не могу не назвать Евгения Романцова, сыгравшего главные роли во «Вратаре Галактики» и триллере «Бег». И Варвара Шмыкова громко заявила о себе ролью в сериале «Чики». Всего за год они превратились в звезд, и у меня нет сомнений в их большом будущем.

— Как этот год изменил нашу кино действительность?

— Зрителей лишили кинотеатров, и они стали больше пользоваться онлайн-сервисами.Только за первое полугодие 2020-го выручка интернет-платформ превысила 18,5 миллиарда рублей, что на 56 процентов больше, чем в 2019-м. А год еще не закончился. Я считаю, что экономический и социальный кризис, порожденный эпидемией, дал возможность начать что-то новое, так что главное — не отчаиваться.

КСТАТИ

Недавно вручили премию «Звезда Театрала», где победителей определяет зрительское голосование. В 2020-м лучшим спектаклем признали «Завещание Чарльза Адамса, или Дом повешенных» Мастерской Петра Фоменко.

Лучшим режиссером — Евгения Марчелли, исполнительницей лучшей женской роли — Нонну Гришаеву, мужской — Тимофея Трибунцева.

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