«Я занимаюсь историями людей»: Юсуп Разыков рассказал, почему снимает кино в российской глубинке

Кадр из фильма «Керосин» / 2019

Режиссер Юсуп Разыков, снявший «Танец с саблями», «Керосин» и «Турецкое седло», рассказал «Вечерке» о роли национальных традиций в его жизни и работе с актерами из регионов России.

— Юсуп Сулейманович, вы выросли в Узбекистане, но ваш отчим — армянин. Придерживаетесь ли вы каких-то национальных традиций?

— Я живу русскими традициями. Конечно, некоторые основы двух культур нашли место в моей жизни, но не в социальном и религиозном плане. Это, скорее, сказалось на образе жизни, любимых блюдах. Люблю узбекский плов, армянский хаш и арису, которую готовят как раз зимой (кашу из мяса и цельной пшеницы вываривают 5 часов. — «МВ»).

Но эти предпочтения, скорее, не из детства. Мое детство прошло довольно бедно, и мама готовила блюдо, у которого нет названия: рис с картошкой, потому что мяса не было. Кстати, сейчас в столице довольно много узбекских ресторанов с аутентичной кухней, например, где плов готовят с желтой морковкой, важным ингредиентом настоящего узбекского плова.

— Какие-то узбекские праздники отмечаете?

— В Узбекистане по-семейному отмечали Новый год: нас было пятеро детей, мы жили трудно — без отца, с мамой и бабушкой, — но умели радоваться жизни. С бабушкой, кстати, говорили на узбекском, а остальное общение у нас было на русском. На родине бываю редко, так как все время в работе. За вдохновением никуда специально не езжу: понравилось в Белоруссии — снимаю там, в Америке — буду снимать и там.

— Чем объяснить, что уже три года вы снимаете в Ярославле?

—Там есть три хороших театра, и артистов можно найти на месте. Мне там нравится, там уютно и можно снять «глубинку России», не уезжая далеко от Москвы.

— Почему вы приглашаете на роли местных? Как это произошло с Еленой Сусаниной в «Керосине».

— Елена играла в старейшем Российском театре имени Федора Волкова в Ярославле и дебютировала в кино с главной ролью в 85 лет. Сила кино в том, чтобы найти, что объединяет людей в любом уголке мира. Я занимаюсь историями людей, которые интересно показать. А от актеров с периферии зачастую проще получить результат, чем от звезд, привыкших к определенному амплуа, так как они жаждут доказать, что не зря выбрали эту профессию.

Кадр из фильма «Танец с саблями» /2018

— Как пришла идея снимать фильм про армянского композитора Арама Хачатуряна?

— Мне была интересна его история. Вообще, армяне — народ очень творческий, талантливый в искусстве. Чтобы снять эту картину, я изучил огромный пласт истории, нашел редкое интервью Мстислава Ростроповича, которое он дал в Америке после смерти Хачатуряна: он очень тепло к нему относился. Мне говорили, что драму о нем снять не получится. А я хотел участвовать в конкурсе кинокомпании «Марс Медиа» именно с драматическим сценарием и взял ситуацию, в которой был написан «Танец с саблями» для балета «Гаянэ». Теперь это известный факт, что Хачатурян писал его по приказу. Самым сложным было сделать кино с убедительным национальным колоритом. Для этого нужны живые люди. Чтобы показать характер героев, нужно внутреннее богатство, харизма, не пустое нутро актера. Очень приятно было работать с Амбарцумом Кабаняном.

— У вас есть любимый национальный композитор, кроме Хачатуряна?

— Был такой узбекский композитор и певец Батыр Закиров. Кроме музыкального таланта, он был классным мужиком. Я с ним успел познакомиться, когда работал на телевидении. Он был человеком с большой буквы — добрым, отзывчивым. Одна из моих любимых песен — «Рано», это узбекское женское имя.

— Есть ли сейчас у зрителей спрос на такие фильмы, как ваши — про потаенные струны человеческой души?

— Я могу рассказать историю и смотреть, будет ли она интересна, а не затаскивать зрителя в зал, как это делают создатели комедий. В «Керосине» звучит народная музыка, и тут нет никакой ориентации на западные веяния. Когда я начинал его показывать, говорил, что посвящаю фильм нашим бабушкам и матерям. Это для меня слишком интимно, и поэтому я постеснялся говорить, что посвятил ее женщинам, которые меня вырастили. Были зрители, которые не могли воспринимать такую драму, где народ живет без керосина. Мне же не хочется в своих картинах подличать, врать, пытаться понравиться, а хочется делать честное кино про вещи, которые окружают. Да, больно. Для меня признак народного характера — выживать в любых обстоятельствах, что бы с тобой ни произошло.

— Вы помогаете землякам, молодым режиссерам из Узбекистана?

— У меня есть ученики в Узбекистане, я всегда готов помогать советом и приезжаю, когда зовут на мастер-классы. И было такое, что министра кино Республики Узбекистан я сажал смотреть фильмы молодых режиссеров и протаскивал этих парней, но есть то, чего я не готов делать: например, сводить ребят с продюсерами, потому что этого человек должен добиваться сам.

ДОСЬЕ

Юсуп Разыков — режиссер, киносценарист, заслуженный деятель Республики Узбекистан. Родился и вырос в Ташкенте, там же после окончания школы учился на филолога в ТашГУ, параллельно работая осветителем на киностудии «Узбекфильм». В 1986-м окончил ВГИК, работал на «Мосфильме». Не раз становился номинантом и лауреатом международных кинофестивалей , в числе последних наград — приз Гильдии критиков и киноведов им. Д. Дондурея, полученный в 2019 году на «Кинотавре» за фильм «Керосин».

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